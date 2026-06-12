【運用期間 40日間・予定利回り12.0％（年率・税引前）】「美容関連商品の流通サイクルを資金面からサポートする商品流通支援ファンド」公開

IKKAQ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQ（イッカク）」を運営する、IKKAQ株式会社（本社：大阪府大阪市／代表取締役社長：前田利和）は、社名変更後”初”となる、第1号ファンド「商品流通支援ファンド（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。

本ファンドは、6月26日(金)より募集を開始いたします。

商品流通支援ファンドは、モノの流れと資金使途が比較的明確なスキームのファンドです。

本ファンドは、美容関連商品の仕入れ等に係る資金需要に対して金銭の貸付けを行うファンドです。

出資された資金は、具体的な商品の仕入れ代金等に充当され、商品の販売及び回収を通じて貸付先（運営者）から営業者へ元利金が返済されることを想定しています。

なお、実際の返済及び分配・償還は、事業の状況、貸付先（運営者）の信用状況その他の事情により変動します。



■投資対象について

本ファンドの投資対象は化粧品等を取り扱う卸売事業者が行う商品の仕入取引です。仕入れた商品は、既存の卸売先に対して販売されることを前提としています。



■スキームについて

出資 → 営業者による貸付先（運営者）への貸付け → 貸付先（運営者）が貸付金を原資として商品の仕入れ → 出荷及び納品 → 販売代金の回収 → 元利金を営業者へ返済 → 分配・償還

※商品の仕入れ、販売、回収、償還・分配の流れを前提としたスキームです。ただし、実際の資金回収時期や金額は、事業や取引の状況、貸付先（運営者）の信用状況等により変動します。



■ファンド概要

名称：商品流通支援ファンド

想定利回り（税引前）：予定利回り12.0％（年率・税引前）※

運用期間：約40日間

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

資金使途：美容関連商品の仕入れ代金等

募集開始日：2026年6月26日(金)18:00（予定）*

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

・本ファンドは短期運用を予定していますが、中途解約はできません。また、匿名組合出資持分の譲渡には制限があります。実際の分配・償還時期および金額は、事業の状況、貸付先の信用状況、商品の販売・回収状況等により変動します。

詳細ページ：https://funding.ikkaq.com/product/view/1

※予定利回りとは、貸付先（運営者）に対する貸付金利より、営業者報酬を差し引いた数値となっています。あくまでも収益の見込みであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■IKKAQ株式会社

代表者：代表取締役社長 前田利和

設立日：昭和47年2月2日

所在地：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-7 おおきに御堂筋瓦町ビル3階

公式サイト：https://ikkaq.com/

問い合わせ先：https://ikkaq.com/contact

金融商品取引業者：IKKAQ株式会社

登録番号：近畿財務局長（金商）第318号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

取扱業務：第二種金融商品取引業



■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQ（イッカク）」

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQ（イッカク）」は、事業者の資金需要に対して、匿名組合出資持分等を通じた出資機会を提供するサービスです。

投資家は、案件ごとの商品内容、資金使途、運用期間、手数料、リスク、契約条件等を確認したうえで、投資判断を行う必要があります。

お金を集めたい人にとっても、資金を集めながらファンを増やし、ブランドを育てるきっかけになるサービスです。

https://ikkaq.com/

■手数料及びリスクについて

手数料について

- 直接的にご負担いただくもの振込手数料お客様が匿名組合出資金等を当社の銀行口座に送金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。振込手数料は金融機関ごとに異なりますので、詳細は各金融機関にご確認ください。なお、分配金や償還金をお客様の口座へ送金する際の振込手数料は当社が負担します。- 間接的にご負担いただくものお客様に間接的にご負担いただく費用は、ファンドごとに異なります。詳細は、各ファンドのファンド概要ページ及び契約締結前交付書面をご確認ください。

リスクについて

各ファンドにはリスクがあり、元本が保証されるものではありません。

各ファンドの仕組みやリスクの内容等の詳細は、ファンドごとに異なります。

ご投資にあたっては、各ファンドの契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、内容を十分にご確認ください。