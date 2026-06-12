映画『イミディエイト ファミリー』6/19（金）公開！第2弾レコメンド・コメント到着！ゲスト登壇イベントも決定！

マリブ株式会社

名曲の陰にいたのは、音で結ばれた“もうひとつの家族”

数々の名曲の裏側で活躍してきたセッション・ミュージシャン。

音楽の旅路を共に歩む彼らの軌跡を追った音楽ドキュメンタリー。

「ザ・イミディエイト・ファミリー」の前身バンド「THE SECTION」の写真(1972年頃）

米ウエストコースト・サウンドを陰で支えたミュージシャン達を描いたドキュメンタリー映画「イミディエイト ファミリー」が6月19日(金)に劇場公開される。映画「イミディエイト ファミリー」はウエストコースト・サウンドとも呼ばれるジェイムス・テイラーやキャロル・キング、リンダ・ロンシュタット、ジャクソン・ブラウンらのレコーディングやツアーを支えたダニー・コーチマー(ギター)、 ワディ・ワクテル(ギター)、 リーランド・スクラー(ベース)、 ラス・カンケル（ドラム)ら4人のセッション・ミュージシャンを様々なミュージシャン、関係者らの証言を交えて立体的に描いていく作品。

今回新たに加わった場面カットでは、ジェイムス・テイラーが命名した「ザ・イミディエイト・ファミリー」の前身バンド、「THE SECTION」の写真(1972年頃）、ジャクソン・ブラウンの名盤「孤独なランナー」のレコーディング風景（1977年8～9月頃）、画像は粗いがダニー・コーチマー、ワディ・ワクテルらがリンダ・ロンシュタットのコンサートのサポートで演奏(1974年頃）している模様などが公開された。

ジャクソン・ブラウンの名盤「孤独なランナー」のレコーディング風景（1977年8～9月頃）ダニー・コーチマー、ワディ・ワクテルらがリンダ・ロンシュタットのコンサートのサポートで演奏(1974年頃）

また、劇場公開に先立ち、音楽評論家の北中正和、レコード・プロデューサー、作曲家の川原伸司、元ソニー・ミュージックの田中章、ピーター・バラカンの4人からレコメンド・コメントが寄せられた。

またゲストがトークで登壇する日程も発表された。コメントを寄せて頂いた方々に加え、本作品の字幕監修を手がけた朝日順子、ミュージシャンの杉真理、翻訳家の前むつみら7人が3日間に渡って出演する。

映画「イミディエイト ファミリー」は6月19日(金)にＴＯＨＯシネマズシャンテ、kino cinema新宿、YEBISU GARDEN CINEMA他で劇場公開される。

＜作品に寄せられたコメント＞（50音順/敬称略)

エルヴィス・プレスリーの時代のロックはソロ歌手の名義で発表され、演奏者は舞台裏の存在だった。ビートルズの登場以降、バンドのメンバー名が浸透しはじめたが、ソロ歌手の演奏者は黒子であり続けた。

ジェイムス・テイラー、キャロル・キング、CＳ＆Ｎ、リンダ・ロンシュタット、ウォーレン・ジヴォン、ジャクソン・ブラウン、ニール・ヤング、キース・リチャーズ、フィル・コリンズ、ドン・ヘンリーらの演奏を支えたイミディエイト・ファミリーのメンバーはちがっていた。

彼らが活躍しはじめたのは、音楽の作り方がヒット曲の量産ではなく、よりインディペンデントに向かい、より自由度を増した時期で、ミュージシャンにも、職人技だけでなく、曲を生かせる創造性が求められた。彼らはその要請に定石にとどまらない演奏で応え、音楽作りのパラダイムを変え、時代を超えた。

この映画はそんなミュージシャンたちの姿を見事に浮かび上がらせている。

北中正和（音楽評論家）

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針を落とした瞬間にそれと分かる、心地よいアコースティックの響きや、気怠くも骨太なギターリフ。ジェームス・テイラーやキャロル・キング、ジャクソン・ブラウンらの歴史的名盤を、文字通り「肉体化」していたのはフロントマンの背後にいた彼らだった。

彼らが放つ、洗練されていながらも人間味に溢れた「極上のグルーヴ」は、海を越えたここ日本にも信じられないほど深い足跡を残している。1970 年代当時、日本のポップスの黎明期を支えたティン・パン・アレーや大滝詠一らは、彼らのレコードを文字通り擦り切れるほど聴き、そのアンサンブルを研究し尽くした。今や世界の好事家たちに愛されるようになった「日本のシティ・ポップ」の洗練されたサウンドのDNAを遡ると、確実に彼らが紡いできた音へと行き着くのだ。本作は、洋楽ファンだけでなく、日本のポップスの源流を知りたい音楽ファンにとっても必見の、ミッシングリンク（失われた環）の証明なのである。

川原伸司(レコード・プロデューサー、作曲家)

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本作には、時代を超えて愛される名曲の数々が散りばめられている。しかし、その音楽を陰で支えてきたセッション・ミュージシャンたちについて、私たちは果たしてどれほど深く理解してきただろうか。スターの背後で歴史の陰に埋もれがちであった“無名の功労者”たちに光を当て、その功績を丁寧に描き出した本作最大の魅力は、彼らに向けられた深い敬意と愛情に満ちた眼差しにある。

1970年代のアメリカ西海岸では、ジョニ・ミッチェル、ジェームス・テイラー、キャロル・キングらがシンガー・ソングライター文化を築き上げた。その輝きは、彼ら自身の才能だけでなく、“イミディエイト・ファミリー”と呼ばれた四人の卓越したセッション・ミュージシャンたちとの信頼関係と共創によって支えられていたことが鮮やかに伝わってくる。

音楽とは個人の表現であると同時に、人との呼応によって完成する芸術である――本作はその本質を静かに語りかける。鑑賞後には温かな余韻が残り、往年の音楽ファンは勿論、若い世代や音楽を志す人にも深く響く作品となっている。

田中章(元ソニー・ミュージック・エンタテインメント)

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「未来へのプレイリスト」でもし「LA70年代舞台裏篇」を特番の形で作れば、こんな内容になるかも知れません。それにしても曲数の多いプレイリストです！

ピーター・バラカン

＜トークゲスト登壇付き上映スケジュール＞

☆6月19日(金) 19:15開始/19:45上映スタート(予定)

会場： 東京 エビスガーデンシネマ

登壇者：KEIKO WALKER(Country Singer)、白井栄一郎(ミュージシャン、音楽ライター),前むつみ(翻訳家、音楽ライター）

☆6月20日(土) 12:00開始/12:30上映スタート(予定)

会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ

登壇者：川原伸司(レコード・プロデューサー、作曲家)、杉真理（ミュージシャン）

☆6月26日(金) 20:30開始（18時30分の上映回終了後)

会場：東京 ＴＯＨＯシネマズ シャンテ

登壇者：ジョージ・カックル(ラジオDJ、プロデューサー）、朝日順子（翻訳家、音楽ライター）

※登壇イベントご観覧は各上映チケットを購入の上ご入場ください。

☆劇中に登場するミュージシャン、関係者、劇中で流れる楽曲は公式サイトにて

https://malibu-corp.com/immediatefamily

『イミディエイト ファミリー』

原題：Immediate Family

監督：デニー・テデスコ

上映時間100分/製作：2023年(米)

字幕監修：朝日順子

提供：MALIBU CORPORATION、OSAKANA LLC. WADO WINGX Co.,Ltd

配給：サンタバーバラ・ピクチャーズ

(C) 2023 THUNK ENTERPRISES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

公式HP:https://malibu-corp.com/immediatefamily

公式X：https://x.com/ImmediateF26

公式facebook：https://www.facebook.com/immediatefamilyjp/

#イミディエイトファミリー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PKK6gIcL7Jk ]

『イミディエイト ファミリー』予告

ムビチケ（前売オンライン券）発売中！(https://ticket.moviewalker.jp/film/092797)

https://ticket.moviewalker.jp/film/092797

上映劇場(https://malibu-corp.com/immediatefamilytheater)

関東

【東京】ＴＯＨＯシネマズ シャンテ(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/081/TNPI2000J01.do) 6月１９日～

【東京】kino cinema新宿(https://kinocinema.jp/shinjuku/) ６月１９日～

【東京】YEBISU GARDEN CINEMA(https://www.unitedcinemas.jp/ygc/index.html) ６月１９日～

【東京】kino cinema 立川高島屋ＳＣ館(https://kinocinema.jp/tachikawa/) ６月１９日～

【東京】アップリンク吉祥寺(https://joji.uplink.co.jp/) ６月２６日～

【東京】１０９シネマズ二子玉川(https://109cinemas.net/futakotamagawa/) ６月２２日（１日のみ）

【東京】１０９シネマズグランベリーパーク(https://109cinemas.net/grandberrypark/) ６月２５日（１日のみ)

【神奈川】kino cinema 横浜みなとみらい(https://kinocinema.jp/minatomirai/) ６月１９日～

【神奈川】１０９シネマズ港北(https://109cinemas.net/kohoku/) ６月２３日（１日のみ）

【千葉】T・ジョイ蘇我(https://tjoy.jp/t-joy_soga) 6月１９日～

【栃木】小山シネマロブレ(https://www.ginsee.jp/roble/) ７月３日（～７月９日）

【栃木】宇都宮ヒカリ座(https://www.ginsee.jp/hikariza/) ７月１０日（～７月１６日）

【埼玉】MOVIX川口(https://www.smt-cinema.com/site/kawaguchi/index.html) ６月１９日～

東北

【宮城】フォーラム仙台(https://forum-movie.net/sendai/) ７月１７日～

中部

【長野】岡谷スカラ座(https://userweb.alles.or.jp/scalaza/) ７月１０日～

東海

【愛知】センチュリーシネマ(https://eiga.starcat.co.jp/) 6月２６日～

【静岡】シネプラザサントムーンシネマ(https://www.cineplaza.net/) 6月２６日～

関西

【大阪】大阪ステーションシティシネマ(https://www.osakastationcitycinema.com/site/oscc/) ６月１９日～

【大阪】kinocinema心斎橋(https://kinocinema.jp/shinsaibashi/) ６月１９日～

【京都】アップリンク京都(https://kyoto.uplink.co.jp/) ６月１９日～

【兵庫】シネマKOBE(https://cinemakobe.jimdofree.com/) ６月２０日～

中国地方

【岡山】TOHOシネマズ岡南(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/031/TNPI2000J01.do) ６月１９日～

九州

【福岡】kino cinema 天神(https://kinocinema.jp/tenjin/) ６月１９日～

【熊本】TOHOシネマズ はません(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/027/TNPI2000J01.do) ６月１９日～