MODELLISTA、「OTOTEN2026」に「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」を展示

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

・国内最大級のオーディオ総合イベント「OTOTEN2026」に、MODELLISTAが初出展

・ALPHARD MODELLISTA CONCEPTへの乗車体験を実施し、五感に響く室内空間をアピール

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、2026年6月19日（金）から21日（日）に東京国際フォーラム（東京都千代田区）で開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に、MODELLISTAブランドで出展します。

ブースでは「TOKYO AUTO SALON 2026」にて初披露したアルファードのコンセプトカー「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT」を展示します。この車両は、--車内でも上質なMODELLISTAを感じてもらいたい。いつもの乗車を特別な体験にしたい--という想いを込めた一台です。シート表皮や車内のLED等のインテリア加飾だけでなく、心地よい音響空間にもこだわり、“見て・聴いて・触れて”を通じて、お客様に心地よい車内空間をお届けします。

今回の出展に際し、より上質な車内空間創出の為、TOKYO AUTO SALON 2026での展示時から音響をさらに作り込みました。目指したのは、"空間で感じる、表現力豊かな音響体験"です。音源の魅力をそのままに、ヴォーカルの息遣いや楽器の繊細な響きまで一音一音を丁寧に再現し、車内における理想的な音場（おんじょう）を追求した極上のリスニング空間を実現しています。MODELLISTAをはじめて知る方にも、すでにご存知の方にも、音響をはじめとする車内空間を通じ、MODELLISTAの世界観とクルマで感じる特別な体験を、外装の美しさとともにお届けします。

会場では、実際にALPHARD MODELLISTA CONCEPTにご乗車いただき、“見て・聴いて・触れて”五感で感じるMODELLISTAならではの上質な空間もお楽しみいただけます。

※乗車体験は人数制限がございます。当日の状況によってはご乗車いただけない場合があります。ご了承ください。

https://www.modellista.co.jp/press/2026/0612_ototen2026/

ALPHARD MODELLISTA CONCEPTALPHARD MODELLISTA CONCEPT