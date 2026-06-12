【ウェビナー開催】新規施設の集客にお困りの方必見 ー 見学獲得を加速したサ高住・有料老人ホームの集客成功事例

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国内最大級のシニア・中高年向けSNS『趣味人倶楽部』（会員数42万人以上）を運営する当社オースタンスには、日々多くの企業様から「シニア向けマーケティング」に関するご相談をいただいています。

中でも特に多いのが、新規開設・開設間もないサ高住・有料老人ホームの集客にお困りの事業者様からのご相談です。



「施設を開設したものの、見学予約がなかなか入らない…」

「広告を出しても問い合わせにつながらない…」

「他施設との違いをどう打ち出せばいいかわからない…」



そんな声を多く耳にする一方で、WEB施策を中心とした集客設計によって、開設後の見学予約を短期間で安定的に獲得できた施設も生まれています。



本ウェビナーでは、入居率が上がる施設とそうでない施設の"集客設計の差"を、最新の成功事例をもとに解説します。

新規施設の立ち上げ集客や、見学獲得の伸び悩みにお困りの方は、ぜひご参加ください。

このような方におすすめ

セミナー詳細

- サ高住・有料老人ホームの集客・マーケティング担当者様- 新規施設の開設を控え、集客戦略を検討している方- 新規施設を開設したものの、入居者獲得に伸び悩んでいる方- 広告や集客施策を実施しているが、見学予約につながらないとお感じの方- 役員・経営企画・新規事業開発の担当者様◇アジェンダ- 会社・事業紹介- なぜ新規施設が集客でつまずくのか？- 新規開設で集客に差がつく理由とは？- 見学獲得を加速した成功事例紹介- 弊社ソリューションのご紹介◇開催概要- 開催日時：2026.6.18（木）16:00～17:00- 参加費：無料- 開催形式：Webセミナー

お申し込みはこちら :https://ostance.com/lab/seminars/aqhabhwk24u5xvrd0w5uwxxw?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-0612

株式会社オースタンスについて

オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。

オースタンス法人向けサービス：https://ostance.com/services/business/

調査・研究機関「シニアDXラボ」について

「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。

調査・研究機関「シニアDXラボ」：https://ostance.com/lab/

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