【長野県千曲市PR大使】鬼越トマホーク初の地元凱旋ライブ『鬼笑祭』8月８日(土)開催決定！ニューヨーク、オズワルド、コットンら実力派芸人9組が集結

吉本興業株式会社

長野県千曲市PR大使として活動するお笑いコンビ・鬼越トマホークが2026年8月8日（土）、千曲市にて自身初となる地元凱旋ライブ『鬼笑祭（おにわらいまつり）』を開催します。

今回の凱旋ライブには、鬼越トマホークの呼びかけにより、芸人仲間たちが集結。長野県にゆかりのある、もう中学生、スカチャン、ダンビラムーチョをはじめ、公私ともに親交の深いニューヨーク、デニス、オズワルド、コットン、コロコロチキチキペッパーズと、テレビや劇場で活躍する人気芸人たちによる、この日限りの共演が実現します。会場となる「信州の幸（めぐみ）あんずホール」で出演者一同がスターの凱旋ライブを見届けます。

ライブはファミリー層や幅広い年代に親しみやすい「よい子にオススメの昼の部」と、ディープなお笑い企画が詰まった「わるい子にオススメの夜の部」の2公演を実施。各コンビによるネタはもちろん、ここでしか見られない特別なオリジナルコーナーなど、バラエティ豊かな企画を用意しています。

なお、昼の部のみオンライン配信（FANY Online Ticket）を予定しており、全国のファンも一緒にお楽しみいただけます。座席には、最前列を確保できる「鬼特別席（1階1列目）」や、前方席の「鬼席（1階2列・3列目）」など、限定特典付きのプレミアムな座席も用意しました。 2026年6月13日（土）11:00より、昼の部・夜の部ともにチケットの先行受付開始、６月20日（土）10:00より、一般発売を予定しております。

鬼越トマホーク千曲市凱旋ライブ『鬼笑祭』概要

◇日 時：2026年8月8日（土）

よい子にオススメの昼の部：12:00開場／13:00開演

わるい子にオススメの夜の部：16:00開場／17:00開演

◇会 場：信州の幸(めぐみ)あんずホール(長野県千曲市杭瀬下一丁目64番地)

◇出 演：鬼越トマホーク、もう中学生、スカチャン、ニューヨーク、デニス、

ダンビラムーチョ、オズワルド、コットン、コロコロチキチキペッパーズ

◇先行受付：6月13日（土）11:00～6月15日（月）11:00

当落発表：6月16日（火）18:00

◇一般発売：6月20日（土）10:00

◇座 席：〔鬼特別席〕8,000円 ※1階1列目

※終演後、出演者全員との集合写真＋特製ステッカーを1枚プレゼント

〔鬼席〕6,500円 ※1階2列目～3列目

※特製ステッカーを1枚プレゼント

〔一般席〕前売3,500円、当日4,000円

◇販売URL：https://r.ticket.fany.lol/oniwaraimatsuri