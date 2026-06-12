NAGAOKA、OTOTEN2026に今年も出展決定！

株式会社ナガオカトレーディング

OTOTEN2026メインビジュアル

ナガオカは、2026年6月19日（金）・20日（土）・21日（日）の3日間、東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内）にて開催される国内最大級のオーディオ・ホームシアターイベント「OTOTEN 2026」（主催：一般社団法人 日本オーディオ協会）に出展いたします。

会場では、国内外で高い評価を獲得している高級モデル「MP-700」をはじめ、MPシリーズ全ラインアップを展示いたします。

また、ハイエンドオーディオ環境による試聴体験に加え、実際にレコード再生やDJプレイを体験できるDJブースも展開いたします。

レコードやDJに興味はあるものの、まだ体験したことがない方はもちろん、「少し触れてみたい」「実際に体験してみたい」という方にも、アナログカルチャーの魅力を気軽にお楽しみいただける内容となっております。

MPシリーズ

スペシャルイベント

6月19日（金）のプレミアムデーでは、MPシリーズ全ラインアップを高級オーディオシステムでご試聴いただけるほか、レコードクリーニングの実演講座を実施いたします。

さらに、お持ち込みいただいたレコードのクリーニングサービス（お一人様1枚まで）も実施し、アナログレコードをより良いコンディションで楽しむためのメンテナンス方法をご紹介いたします。

また、6月20日（土）・21日（日）の2日間は、「NAGAOKA スペシャルトークイベント」を開催いたします。

「NAGAOKA スペシャルトークイベント」

6月20日（土）は、イラストレーター・漫画家として活躍し、『レコスケくん』など音楽・レコードカルチャーを題材とした作品で知られる本秀康氏をゲストに迎え、

「本秀康 TALK & SELECT」を開催いたします。

本氏ならではの視点で、レコードとの出会いやアナログの魅力、音楽カルチャーについて語っていただくほか、厳選したレコードの試聴もお楽しみいただけます。

6月21日（日）は、日本を代表するレコード製造会社・東洋化成株式会社の代表取締役社長である萩原直輝氏をゲストに迎え、「萩原直輝 TALK & SELECT」を開催いたします。近年再び注目を集めるアナログレコードの魅力や製造の舞台裏、音楽カルチャーについてお話しいただくとともに、萩原氏がセレクトしたレコードの試聴もお楽しみいただけます。

開催概要

日時：

2026年6月19日（金）13:00～19:00 （プレミアムデー/有料）

2025年6月20日（土）10:00～19:00 （一般公開日/無料）

2025年6月21日（日）10:00～17:00 （一般公開日/無料）

会場：東京国際フォーラム ガラス棟5F G503 （東京都千代田区丸の内3-5-1）

イベントスケジュール：

〇6月19日（金）

MPシリーズ全ラインアップの試聴体験／レコードクリーニングの実演講座

〇6月20日（土）

本秀康 TALK & SELECT １.13:00～ / ２.15:00～

〇6月21日（日）

萩原直輝 TALK & SELECT １.13:00～ / ２.15:00～

※各イベントは来場者数により入場制限を行う場合があります。見学自由。

音楽ファンからオーディオファンまでお楽しみいただける特別な3日間を、

ぜひNAGAOKAブースでご体感ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※OTOTEN2026は完全事前登録制となっています。

OTOTEN公式サイトより事前登録をお願いします。

https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration

以上