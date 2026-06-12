梅雨から夏の虫対策に。TRYFIREのソーラー式電撃殺虫器が期間限定セールを開催

九洋洲 Joychou 株式会社

2026年6月17日から6月22日までの期間限定で、アウトドア・ガーデン用品ブランド「TRYFIRE」は、ソーラー式電撃殺虫器の特別セールを実施いたします。

通常価格10,599円のところ、セール期間中は7,999円で販売いたします。

梅雨の長雨や高温多湿の季節を迎えるなか、庭やベランダ、キャンプサイトなどで快適に過ごすための虫対策アイテムとして活用いただける製品です。

梅雨時期の屋外設置にも対応するIP68完全防水・防塵設計

TRYFIREの電撃殺虫器は、IP68等級の防水・防塵性能を備えています。

暴雨や台風時の屋外環境にも対応し、水深1メートルで30分間の浸水試験をクリア。梅雨時期の連続降雨や高湿度環境、積雪地域などでも内部回路を保護します。

池の周辺やスプリンクラー付近、プールサイドなど水気の多い場所でも使用でき、庭やベランダへの常設にも適しています。

ソーラー充電とUSB充電を組み合わせたハイブリッド給電

本製品は単結晶シリコンソーラーパネルを搭載しています。

晴天時には約6～8時間の充電で、夜間約10～12時間の連続稼働が可能です。曇天時にも充電できるため、電源が確保しにくい場所でも活躍します。

またUSB充電にも対応しており、天候や設置環境に左右されず安定した運用が可能です。

電源コンセントのない庭の奥や家庭菜園、キャンプサイトなど、幅広いシーンで利用できます。

設置場所に合わせて選べる3WAY仕様

TRYFIREの電撃殺虫器は、使用環境に応じて3つの設置方法を選択できます。

置き型

ベランダやデッキ、室内など平らな場所へそのまま設置可能。

吊り下げ型

付属チェーンを利用して、テントや軒下、物干し竿などへ設置可能。

地面挿し型

付属ペグを土に差し込むだけで設置できるため、庭や畑、キャンプ場などに適しています。

電源不要で運用できるため、屋外空間をより自由に活用できます。

家族やペットへの配慮を考えた二重安全設計

本製品は細かな外部グリルを採用し、高圧グリッドへの接触を防ぐ構造となっています。

さらに、高電圧・低電流のパルス方式を採用。蚊などの害虫を効率的に捕虫しながら、安全性にも配慮しています。

難燃性ABS樹脂を採用しており、夏場の高温環境下でも安定した使用をサポートします。

※小さなお子様の手が届かない場所への設置を推奨しております。

静かな運転音で夜間や就寝時にも使用しやすい設計

待機中の動作音は非常に静かで、庭やベランダはもちろん、寝室近くでも使用しやすい仕様です。

害虫がグリッドへ接触した際のみ放電音が発生するため、常時騒音を気にすることなく利用できます。

蚊だけでなく、ハエや蛾などの飛翔害虫対策にも役立ち、屋外から室内への侵入を抑えるサポートアイテムとして活躍します。

期間限定セール概要

【セール期間】2026年6月17日～2026年6月22日

【対象商品】TRYFIRE ソーラー式電撃殺虫器

【通常価格】10,599円

【セール価格】7,999円

梅雨から夏にかけて増加する虫対策に向けて、TRYFIREは快適な屋外環境づくりをサポートしてまいります。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYPB4T6TJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com