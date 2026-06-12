株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、畜産会社・牧場・畜産関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「畜産M&A総合センター」を開設しました。

対象は、酪農・乳牛牧場、肉牛・繁殖肥育、養豚、養鶏・採卵/ブロイラー、飼料・畜産設備、堆肥処理、畜産物の運搬・販売など、畜産関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

畜産M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://chikusan-ma-center.jp/

■開設の背景

畜産業界では、経営者の高齢化、後継者不在、飼料価格や光熱費の上昇、人材確保の難化、家畜衛生・防疫対応、臭気・排水・堆肥処理などの環境対応により、事業承継に関する課題が複雑化しています。

畜産会社・牧場の価値は、決算書だけでは判断できません。頭数、繁殖・肥育サイクル、乳量・乳質、出荷成績、飼料契約、獣医・家畜保健衛生所との連携、現場責任者の引継ぎ、土地・畜舎・設備の状態まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

畜産M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、畜産業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

畜産M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■畜産会社・牧場のM&Aで整理すべき論点

畜産会社・牧場の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「家畜、設備、人、衛生管理、取引先、地域との関係をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・酪農、乳牛牧場、肉牛、繁殖肥育、養豚、養鶏、採卵、ブロイラーなどの事業内容

・飼養頭羽数、繁殖・肥育サイクル、出荷日齢、乳量、乳質、枝肉成績、産卵率、FCR、PSY、MSYなどの生産KPI

・飼料会社、出荷先、乳業メーカー、食肉市場、JA、獣医、家畜保健衛生所との取引・連携状況

・飼養衛生管理、車両動線、消毒、疾病管理、防疫計画、記録管理、行政対応の状況

・畜舎、搾乳設備、給餌設備、換気設備、堆肥舎、尿汚水処理、臭気対策、土地建物、リース契約

・月次損益、部門別売上、飼料費、労務費、減価償却、在庫、家畜評価、設備投資計画

・現場責任者、従業員、外国人材、繁忙期対応、技術・作業手順、引継ぎ可能性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：畜産M&A総合センター

URL：https://chikusan-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：酪農・乳牛牧場、肉牛・繁殖肥育、養豚、養鶏・採卵/ブロイラー、飼料・畜産設備、堆肥処理、畜産物の運搬・販売など

特徴：畜産業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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