生活維持が最優先の40代へ。退職後の生活を守る「退職サポートラボ」LINE相談サービスを提供
退職・転職を考える40代を中心に、失業保険や各種給付制度に関する相談ニーズが高まるなか、「退職サポートラボ」では、LINEを活用した無料相談サービスを提供しています。制度の仕組みや申請時の注意点などを専門チームがわかりやすく案内し、退職後の生活設計を支えるための情報提供・伴走支援を行っています。
??背景
近年、キャリアチェンジや早期退職、働き方の見直しなどを理由に、40代で退職を選択する人が増えています。一方で、この世代は住宅ローンや教育費、親の介護など、毎月の固定支出が大きく、退職後の収入減少が家計に与える影響も決して小さくありません。
こうした状況のなか、失業保険や傷病手当金などの公的給付制度は、生活を支える重要なセーフティーネットとして機能しています。しかし制度が複雑であることから、「自己都合退職だから受給額は変わらない」「失業保険は決められた額を受け取るだけ」と考え、本来活用できる制度や選択肢を知らないまま手続きを進めてしまうケースも少なくありません。
??制度の盲点
雇用保険制度は、退職理由や就労状況、健康状態などによって活用できる制度や手続きが異なる場合があります。また、傷病手当金など他制度との関係を含め、退職前から準備を行うことで、退職後の生活設計をより安定させられる可能性があります。
一方で、制度を知らないまま退職してしまうと、必要な手続きを逃したり、本来受けられる可能性のある支援制度に気づかなかったりすることもあります。そのため近年では、「失業保険を受け取る」という発想だけでなく、「制度を正しく理解し、生活を守るために最大限活用する」という考え方への関心が高まっています。
■「退職サポートラボ」LINE相談でできること
＜給付金・失業保険の適切な受給をサポート＞
自己都合退職の場合でも、手続きや状況に応じて受給内容が変わる可能性があります。制度に精通した専門チームが、損をしないための進め方をアドバイスします。
＜公式LINE友達追加URL＞
https://lin.ee/7J3vMWq
■実績・特徴
本サービスは以下のような特徴があります。
・社会保険労務士との事前面談を実施
・制度理解を深めた上で安心して利用可能
・全国47都道府県に対応
・地域を問わずオンラインで相談・支援が可能
・電話・チャットによる柔軟な相談体制
・忙しい方でもスキマ時間で利用可能
・申請手続きの伴走サポート
・書類作成や提出タイミングまで丁寧に支援
さらに、LINE公式アカウントでは、多くの方が退職や給付金に関する相談を行っています。これらの実績と体制により、ミドル・シニア層特有の複雑な悩みに対して、実務的かつ現実的な支援を提供しています。
■ホワイトペーパーの入手方法
以下のページより無料でダウンロードいただけます。
ダウンロードはこちら
https://taishoku.help/download/
■退職サポートラボについて
・公式サイト：https://taishoku.help/
・お問い合わせ先：退職サポートラボ広報担当
・公式LINE友達追加URL：https://lin.ee/7J3vMWq
■退職サポートラボ人気コンテンツ紹介
>人気記事ランキング
https://taishoku.help/ranking/
>仕事辞め方に関する記事一覧
https://taishoku.help/category/quitting-guide/
>給付金・手当に関する記事一覧
https://taishoku.help/category/financial-support/
>退職手続きに関する記事一覧
https://taishoku.help/category/resignation-process/
>自己都合退職に関する記事一覧
https://taishoku.help/tag/personal-convenience/
>会社都合退職に関する記事一覧
https://taishoku.help/tag/company-reason/
>ハラスメントに関する記事一覧
https://taishoku.help/tag/harassment/
>退職・失業手当に関する用語解説集
https://taishoku.help/dictionary/
>知らないと損する！？退職時のチェックリスト
https://taishoku.help/download/
■注目の記事トピックス
>退職所得の受給に関する申告書の注意点は？書き方やルールも解説
「退職所得の受給に関する申告書」の書き方や注意点を分かりやすくまとめています。
https://taishoku.help/resignation-process/retirement-income-declaration/
>退職給付金28ヶ月受給の5ステップ｜傷病手当金と失業保険の併用術
退職給付金を最大28ヶ月受給するための具体的なステップを伝授します。
https://taishoku.help/financial-support/retirement-benefits-28months/
>退職給付金制度とは？仕組みや種類、相場をわかりやすく解説
退職給付金制度の仕組みや種類、相場を知り、賢く備えるための知識をサポートします。
https://taishoku.help/financial-support/retirement-benefit-system/
配信元企業：株式会社WithR
??背景
近年、キャリアチェンジや早期退職、働き方の見直しなどを理由に、40代で退職を選択する人が増えています。一方で、この世代は住宅ローンや教育費、親の介護など、毎月の固定支出が大きく、退職後の収入減少が家計に与える影響も決して小さくありません。
こうした状況のなか、失業保険や傷病手当金などの公的給付制度は、生活を支える重要なセーフティーネットとして機能しています。しかし制度が複雑であることから、「自己都合退職だから受給額は変わらない」「失業保険は決められた額を受け取るだけ」と考え、本来活用できる制度や選択肢を知らないまま手続きを進めてしまうケースも少なくありません。
雇用保険制度は、退職理由や就労状況、健康状態などによって活用できる制度や手続きが異なる場合があります。また、傷病手当金など他制度との関係を含め、退職前から準備を行うことで、退職後の生活設計をより安定させられる可能性があります。
一方で、制度を知らないまま退職してしまうと、必要な手続きを逃したり、本来受けられる可能性のある支援制度に気づかなかったりすることもあります。そのため近年では、「失業保険を受け取る」という発想だけでなく、「制度を正しく理解し、生活を守るために最大限活用する」という考え方への関心が高まっています。
■「退職サポートラボ」LINE相談でできること
＜給付金・失業保険の適切な受給をサポート＞
自己都合退職の場合でも、手続きや状況に応じて受給内容が変わる可能性があります。制度に精通した専門チームが、損をしないための進め方をアドバイスします。
＜公式LINE友達追加URL＞
https://lin.ee/7J3vMWq
■実績・特徴
本サービスは以下のような特徴があります。
・社会保険労務士との事前面談を実施
・制度理解を深めた上で安心して利用可能
・全国47都道府県に対応
・地域を問わずオンラインで相談・支援が可能
・電話・チャットによる柔軟な相談体制
・忙しい方でもスキマ時間で利用可能
・申請手続きの伴走サポート
・書類作成や提出タイミングまで丁寧に支援
さらに、LINE公式アカウントでは、多くの方が退職や給付金に関する相談を行っています。これらの実績と体制により、ミドル・シニア層特有の複雑な悩みに対して、実務的かつ現実的な支援を提供しています。
■ホワイトペーパーの入手方法
以下のページより無料でダウンロードいただけます。
ダウンロードはこちら
https://taishoku.help/download/
■退職サポートラボについて
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・お問い合わせ先：退職サポートラボ広報担当
・公式LINE友達追加URL：https://lin.ee/7J3vMWq
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「退職所得の受給に関する申告書」の書き方や注意点を分かりやすくまとめています。
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>退職給付金制度とは？仕組みや種類、相場をわかりやすく解説
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配信元企業：株式会社WithR
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