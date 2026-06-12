SYLA HOTEL NISHI-AZABU 東京・西麻布に開業

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「シーラHD」）は、株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「Unito」）との共同プロジェクトとして、旅館業取得済みの都市型宿泊施設「SYLA HOTEL NISHI-AZABU」（東京都港区西麻布）を開業しました。シーラHDとUnitoは同エリアに隣接する赤坂においても「SYLA HOTEL AKASAKA」を展開しており、東京・港区エリアでの宿泊施設展開を加速させています。

「泊まれない都心」という課題に、正面から向き合う

東京の宿泊市場が、大きく変わっています。インバウンド需要の回復と円安効果が重なり、都内主要エリアの宿泊単価は上昇傾向にあります。問題は値上がりそのものではありません。高単価であっても、満足できる宿泊施設が見当たらない、インバウンド需要に対して供給が追いついていないことが、本質的な課題です。

特に、複数人での長期滞在を希望するカップルやファミリー層は、選択肢が限られています。ホテルは短期滞在を前提とした設計のため、「生活感のある空間」「十分な広さ」「キッチン・洗濯機などの設備」を兼ね備えた施設が、都心にはほとんど存在しません。

SYLA HOTEL NISHI-AZABUは、その空白を埋めるために生まれました。西麻布は、六本木・麻布台・南青山へのアクセスに優れ、東京を「観光地」としてではなく「生活の場」として体験したいと考える旅行者に支持されるエリアです。感度の高い訪日旅行者--とりわけ欧米・中東・アジアの富裕層カップルやファミリーが求める「都市の中の我が家」を、ここで実現します。

施設概要

施設名：SYLA HOTEL NISHI-AZABU

所在地：東京都港区西麻布3-13-10 SYLA NISHI-AZABU05 5階

アクセス：東京メトロ日比谷線 広尾駅より徒歩約6分 / 成田・羽田空港より約60分

種別：旅館業取得済み都市型宿泊施設（長期滞在型アパートメントホテル）

運営：株式会社Unito（運営受託）

部屋タイプ：1LDK

定員：8名

部屋数：1室

寝具構成：ダブルベッド2台・ソファベッド2台

キッチン：対面カウンター付きの壁付けキッチン

ランドリー：洗濯機1台設置

バスルーム：オーバーヘッドシャワー設置

延床面積：96.45平方メートル

チェックイン／アウト：16:00 / 10:00

駐車場：なし

Wi-Fi：あり

特記事項：庭園付き（眺望のみ、出入り不可）

▶ 詳細はこちら：https://unito.life/property/16363

「アパートメントホテル」という新しい宿泊体験

SYLA HOTEL NISHI-AZABUが提供するのは、ホテルの安心感と、マンション暮らしの居住性を兼ね備えた体験です。従来型ホテルとの違いは、3つの特徴にあります。

1. 長期滞在への対応

数日から数週間、あるいはひと月単位の滞在にも対応できる設備を整えています。洗濯・調理・くつろぎのための空間が、旅行者の日常を支えます。

2. 複数人での快適な利用

家族やパートナーとの旅行では、「狭い部屋を2つ取るより、広い空間を共有したい」という声があります。最大8名が一棟で過ごせるゆとりある間取りが、その答えです。

3. 高い居住性と上質な空間づくり

西麻布の空気感に合った内装と設備水準。観光の拠点ではなく、東京での「もう一つの家」として使えることを目指しました。96.45平方メートル の広さと庭園の緑を望む5階という立地が、滞在に豊かさをもたらします。

SYLA HOTELの展開 ― 赤坂にも、同コンセプトが広がる

SYLA HOTELのコンセプトは、西麻布にとどまりません。同じ港区エリアに位置する「SYLA HOTEL AKASAKA」は、東京メトロ千代田線 赤坂駅から徒歩約9分の赤坂4丁目に展開する3室構成の宿泊施設です。ルームタイプは3種を揃え、最大8名まで対応可能。グループ旅行や家族旅行、異なるニーズを持つゲストが、それぞれに最適な滞在スタイルを選べます。

所在地：東京都港区赤坂4-10-21 101、102、103

アクセス：東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩約9分 / 成田・羽田空港より約50分

チェックイン／アウト：16:00 / 10:00

駐車場：1台

Wi-Fi：あり

現数値で見る市場背景

シーラHDのアセット開発力と、Unito（ユニット）社が都内で蓄積してきた豊富な運営データは、本施設の必要性と今後の高い市場性を明確に裏付けています。

Unitoが都内で管理する施設データが示す通り、東京マーケットにおける高単価・長期滞在のインバウンド需要は極めて強固です。シーラHDが開発し、Unitoの卓越したオペレーションで運営されるSYLA HOTEL NISHI-AZABUは、この顕在化した需給ギャップを解消するリーディング施設として機能します。

株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」を掲げ、留守の日は家賃が下がるホテル・サービスアパートメントの企画・システム開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で賃貸予約 / 宿泊予約ができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が"住んだ日数分"だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で暮らしの最適化を追求していきます。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640