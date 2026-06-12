獣医皮膚科医と動物行動学の専門家が提唱 -これからの皮膚科診療

株式会社モンパニエ

日本アニマルCBD協会主催 皮膚科セミナー登壇者

日本アニマルCBD協会（学術顧問：獣医学博士・獣医師 茂木千恵）は、2026年6月15日（月）、皮膚疾患と行動・ストレスの関係に着目した無料セミナー「皮膚科 × 行動学 × CBD」を東京都台東区浅草橋にて開催いたします。

本セミナーは募集開始後早期に満席となり、このたびInstagramライブおよびZoomライブ配信による同時中継を実施することが決定いたしました。

「痒み」だけでは説明できない犬たちが増えている

犬の慢性皮膚疾患では、痒み、舐め行動、掻破（かきむしる）行動、睡眠の質低下

イライラ、落ち着きのなさなどが複雑に絡み合います。

近年の獣医療では、皮膚病変だけを見るのではなく、生活の質（QOL）や情動ストレスも含めて評価するという考え方が注目されています。

一方で、動物病院、グルーミングサロン、飼い主さま

それぞれが別々に対応している現状もあり、

現場では「どこまでが皮膚科の問題で、どこからが行動の問題なのか」

という悩みが少なくありません。

皮膚科医と動物行動学専門家による共同セミナー

本セミナーでは、

皮膚科診療を行う獣医師と、

動物行動学を専門とする獣医学博士が、

皮膚・ストレス・行動を一体として捉える新しい視点を共有します。

吉田先生パート

皮膚科診療を行う吉田先生より、グルーミングサロンでのケアと動物病院で行う皮膚科診療

それぞれの役割の違いについて解説いただきます。

また、

実際の皮膚科症例をもとに、CBDオイル内服ではなく、

CBD外用クリームを活用した症例経過も紹介予定です。

茂木千恵パート

日本アニマルCBD協会 学術顧問であり、

動物行動学を専門とする獣医学博士の茂木千恵は、

CBDの基本用量、ドーズアップの考え方、行動変化の評価方法、観察記録の重要性

について解説します。

「何滴与えるか」だけではなく、「何を観察するか」

という臨床現場で見落とされやすいポイントを共有します。

満席につきライブ配信を実施

当初は会場参加のみの予定でしたが、

募集開始後早期に満席となったことから、

より多くの方に視聴いただけるよう、

InstagramライブおよびZoomによるライブ配信を実施いたします。

Instagramライブ

▼日本アニマルCBD協会の公式インスタグラム フォロワー向け公開

https://www.instagram.com/japananimalcbdassociation/(https://www.instagram.com/japananimalcbdassociation/)

Zoomライブ

日本アニマルCBD協会会員限定

▼Zoom配信事前登録リンク

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QD9UqQqxRqKXJhYUnOrpjA(https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_QD9UqQqxRqKXJhYUnOrpjA)

※Zoom配信は「協会会員様限定」でのご案内となります。

会員登録がお済みでない方は、あわせて以下のご案内より無料登録を

お願いいたします。

https://jpn-animalcbd.i17.bcart.jp/(https://jpn-animalcbd.i17.bcart.jp/)

■ 日本アニマルCBD協会について

日本アニマルCBD協会は、科学的根拠と倫理的指針に基づいたCBD利用の啓発・教育を行う非営利組織です。

国内外の獣医師・研究者・関連企業と連携し、ペットの健康と福祉の向上を目指す活動を展開しています。

名称：日本アニマルCBD協会

設立：2025年9月

学術顧問：茂木千恵（獣医学博士）

本件のポイント

・ 皮膚科医 × 動物行動学専門家による共同企画

・ 皮膚・ストレス・行動を統合的に考える新しい視点

・ 満席となった注目セミナーをライブ配信

・ CBD外用症例と実践的な活用方法を公開

協会会員ページ（無料登録）のご案内

「Zoomでしっかりスライドを見たい」

「過去のウェビナーアーカイブも後で見返したい」

そんな皆様は、ぜひこの機会に当協会の会員ページにご登録ください（登録無料）。

最新論文解説や専門家インタビュー、会員限定のお得な情報などもご覧いただけます。

公式サイト：https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/(https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ

日本アニマルCBD協会 事務局

E-mail：info@japananimalcbd.org