ジムエリア拡張とHYROXアフィリエイトジム認定を実現　『ゴールドジム浜松町東京』リニューアルオープン

株式会社THINKフィットネス

このたび、株式会社THINKフィットネス（代表取締役 手塚栄司、本社 東京都江東区）はゴールドジム浜松町東京店において、既存施設に加え、1Fに新トレーニングエリアを新設しました。新エリアでは、ストレングストレーニングとファンクショナルトレーニングの両方に対応できる環境を整備し、初心者から上級者、HYROX競技志向の方まで幅広く利用できる施設へアップグレードしました。

■増床の経緯

近年注目を集めるフィットネスレース「HYROX」への対応と、会員の皆様へより快適で本格的なトレーニング環境を提供することを目的として増床を実施。これまで浜松町店になかったプレートローディングマシンの導入や、競技・一般フィットネス双方に対応できる機能的なトレーニングスペースに整備しました。

HYROXアフィリエイトジム

今回の増床に伴い、世界的フィットネスレース「HYROX」の公式アフィリエイトジムとしても認定されました。HYROXアフィリエイトジムは、HYROX本部が定める基準を満たした施設のみが認定を受けることができる公式提携施設です。認定施設はHYROXの公式ネットワークの一員として位置付けられ、競技に必要なトレーニング環境の整備や競技普及の拠点としての役割を担います。今回オープンした1F新エリアでは、HYROX競技にも対応可能な設備を拡充し、競技志向の方から一般のお客様まで幅広くご利用いただける環境を実現しました。



■新しく導入した器具と特徴

・ハンマーストレングス

世界中のトップアスリートや競技施設で採用されているHammer Strengthを導入。背中3機種、胸2機種、肩1機種を新設し、主要部位のトレーニング環境を強化しました。フリーウエイトに近い負荷感と自然な動作軌道が特徴です。



・パワーラック

ハーフラックトルクフィットネス社製のパワーラック2台、ハーフラック2台を新たに導入しました。高い剛性と機能性を備えた競技仕様のラックで、安全かつ快適なフリーウエイトトレーニングをサポートします。これにより、浜松町東京店のラック総数はパワーラック6台、ハーフラック2台となります。



・ブーティービルダーV８

女性に人気のヒップスラスト専用マシン。臀筋を効果的に鍛えるための設計により、高いトレーニング効果と安全性を両立。簡単な重量調整が可能で、初心者から競技者まで幅広くご利用いただけます。



・ラットプルダウン

既存エリアと同機種であるノーチラス社のマシンを採用。導入により合計3台体制となり、混雑時でも待ち時間を軽減し、より円滑に背中のトレーニングを行える環境を整備しました。



・スキーエルゴ

クロスカントリースキーの動きで、上半身と体幹を爆発的に強化。心拍数を瞬時に引き上げ、脂肪燃焼のスイッチを入れます。



・スレッド＆パワーロープ

そりのような形状の器具に荷重をかけ、押す動作や引く動作を行うことで、全身を鍛えることができるトレーニング器具です。スレッドを直接押す・引くだけでなく、別売りのロープを装着させて引っ張るようなトレーニングなど、工夫次第で様々なトレーニングが行えます。



・リグターゲット＆ウォールボール

スクワットと投球の繰り返し。疲労がピークに達する最終セクションで、正確性と粘り強い筋持久力が期待できます。



・ターフエリアターフ【バーピーブロードジャンプ】

自重トレーニングの王様「バーピー」に遠心力をプラス。心肺機能と瞬発力を同時に磨き上げます。

・ケトルベル【ファーマーズキャリー】

体幹安定×握力 重い負荷を持って歩く。シンプルながら、姿勢改善と実用的な「強い体」を作るのに最も効果的です。

・サンドバッグ【サンドバッグランジ】

体幹×下半身の連動 肩に担いだ不安定なサンドバッグを支えることで、腹圧を高め、体幹を強力に補強。疲労が蓄積した状態で交互に一歩を踏み出す動作は、お尻（臀筋）や太もも（ハムストリングス）を強烈に刺激し、日常生活でもバテない「動ける体」を作り上げます。

・HYROX関連イベント・セミナー

2026年7月26日(日) 「HYROX TRAININGセミナー」

１.16：00~17：00(初心者向け) ２.17：15~18：15(中級者向け)

定員各15名・価格：\2,750(税込)・講師：大串 達彦インストラクター

ゴールドジム浜松町東京

所在地 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング2F・1F

電話 03-3434-2323

営業時間 月～土曜 7:00～23:30 (1Fエリア 7:00～23:00)

日曜 ７:00～20:00 (1Fエリア 7:00～19:30)

祝日 ７:00～22:30 (1Fエリア 7:00～22:00)

休館日 第3月曜日、夏季・年末年始

※休館日は銀座東京店、大井町店、戸塚神奈川店がご利用可能です。

設備 ジム、HYROXエリア、スタジオ、プロショップ、シャワー、ドライサウナ、タンニング

月会費 ビジター料金3,960円(税込) 月額料金 レギュラーデイタイム9,900円(税込)～

株式会社THINKフィットネス

ゴールドジム事業部

〒 135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 3F

gg-info@goldsgym.jp