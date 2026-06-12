システムキャリアブランドのTerzoから、新たに4商品が新発売。ルーフボックスの新色が１商品、サイクルキャリア３商品

PIAA株式会社

PIAA 株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長:寺田 浩康)が展開するシステムキャリアブランドTerzo(テルッツォ)は、以下4商品を新発売しました。 １.容量の調整が可能な大容量ルーフボックス「グランフォーマフレックスラージ」に新色マットグレー登場 ２.スポーツサイクルを収納して在来線や新幹線で運搬できる、輪行バッグ ３.車高の低いクルマにも自転車を2台積載できる室内キャリア ４.エアロハンドルに対応したサイクルホルダー

１.Terzo グランフォーマフレックスラージ マットグレー

大容量ルーフボックス「グランフォーマフレックスラージ」に新色マットグレー登場

・トレンドのマットグレーカラーを採用。本体とエンブレムまで、統一されたカラーにより、愛車のルーフをよりワイルドに見せます

・SUVやクロスカントリー車との相性は抜群。車両のディテールを引き締め、スタイルをより「武骨」に演出します

・グランフォーマフレックスシリーズの独自機構により高さ調節が可能。これにより大容量にもかかわらず立体駐車場対応です ※装着する車種の全高によりますので、車種別適用表でご確認ください

独自のFlex機構により高さ調節が可能なので、大容量なのに立体駐車場に対応

Terzo グランフォーマフレックスラージ マットグレー

品名：グランフォーマ フレックス ラージ マットグレー

品番：EA462FMG

希望小売価格：オープン

サイズ（外寸）：200×85×44.4（40.4）cm（アップ時）

容量：496リットル （アップ時）

重量：20.2kg

開閉方向：両開き

素材：ABS

生産国：日本

JAN：4960311068303

２.Terzo輪行バッグ

ロードバイクを収納して在来線や新幹線で運搬できる、アクティブなサイクリストのための輪行バッグ

装着イメージ

「もっと遠くへ、もっと手軽に。」 従来の担ぐ輪行バッグの常識を覆し、新幹線、在来線の規定サイズをクリアしながら、４輪キャスターによる圧倒的な機動力、運搬性を実現。サイクリストの移動時間をより快適に、より早くします

Terzo輪行バッグ主な商品特徴

■ 公共交通機関に対応

・3辺合計250cm以内を実現。新幹線や在来線への持ち込みが可能。

・4輪マルチホイール： 駅の改札やホームでもスムーズな取り回し。重い車体を担ぐ必要はありません。

・ホイールストッパー： 電車内での不意な転倒や動きを防ぐ安心の固定機能を搭載。

■ 驚きのパッキング性能と保護性能

・ドロップハンドル対応： ハンドルを外したり曲げたりせず、そのままの状態で積載可能。セッティングの手間を大幅に短縮。

・厚さ7mmの保護材を採用。移動中の衝撃から大切なフレームを守ります。

・マルチアクスル対応： 9mm、12mm×100mmのフロントフォーク規格に対応

■ 使いやすさを細部まで

・多彩なストラップ： 運搬時にサッと持てるよう、最適な位置に複数のストラップを配置。

・ダブル収納ポケット： ジッパー付きのポケットを２か所標準装備。工具や小物を入れてすっきり。

・配送対応： ラージ宅配便（有料）にも対応可能な耐久性とサイズ設計。

・未使用時は畳んで収納できる収納袋付き

ハンドルを外さず、そのままの状態で積載可能最適な位置に複数のストラップを配置4輪マルチホイール付き厚さ7mmの保護材を採用3辺合計250cm以内。新幹線や在来線への持ち込みが可能ラージ宅配便で発送可能

品名：Terzo 輪行バッグ

品番：EC35

希望小売価格：オープン

サイズ：1240×460×800mm（合計2500mm）

重量：11kg

素材：生地：ポリエステル、フレーム：スチール

収納可能自転車サイズ

●フレームサイズ43～56cm（ホイールベース910mm～1100mm）

●9mmクイックリリース フロントフォーク幅100mmリアハブの幅130mm

●12mmスルーアクスル フロントフォーク幅100mmリアハブの幅142mm

生産国：中国製

JAN：4960311067658

３.Terzo 車内積載用 横積みサイクルキャリア ハイタイプ EC33H

車高の低いクルマにも自転車を2台積載できる、室内サイクルキャリア

弊社既存品の車内積載用 横積みサイクルキャリア「EC33」は、室内の高さがないワゴンや小型SUVに自転車を横積みできるキャリアとして、多くのサイクリストに支持されています

しかしグループでの遠征やライドにおいて、「もう1台載せたい」「自転車の下に荷物を置きたい」という要望が寄せられていました

今回発売する「EC33H」は、そうしたニーズにお応えするために開発されました

●２台同時積載への対応（EC33併用時）

EC33との併用で、限られた車内空間でも２台の自転車の積載が可能に。ペアでのライドや、予備機を含めた遠征、大会などに最適です

●空間の有効活用（EC33H単品使用時）

下部に約450mmのクリアランスを確保。これまでデッドスペースだった場所が「収納スペース」に変わります。コンテナボックスや、ヘルメット・シューズ等をそのままバイクの下に収納可能です

フラットバー（ハンドル）やストレートバー（ハンドル）の自転車も積載できます

EC33H（単品）EC33（下）とEC33H（上）の組み合わせ２台の自転車を横倒しで積載可能自転車をラゲッジスペースに二台積み上に自転車一台積載、下を荷物スペースに

品名：Terzo 車内積載用 横積みサイクルキャリア ハイタイプ

品番：EC33H

希望小売価格：オープン

組み立て完成サイズ：864×766×H449mm

重量：2.9kg

生産国：中国製

JAN：4960311067733

４.Terzoスマートバー用サイクルホルダー EA600CHR

最新のエアロ形状ハンドルにも対応した車室内用サイクルキャリア

室内積みシステムキャリア「Terzoスマートバー」の自転車用新アタッチメント。エアロ形状ハンドルに対応し、車内積載時の課題であったハンドル同士の接触を解決する新機能を搭載。大切な自転車を車内にしっかりと積載します

●業界初※！最新のエアロハンドルに対応する幅広い汎用性。 従来のホルダーでは固定が難しかった、最新のエアロ形状ハンドル（幅65mm以下）もしっかりとホールドします。 ※自社調べ（2026年1月時点）

●「上下可変機能」により、2台積載時の干渉を回避。サイクルホルダーの高さ調整が可能なため、２台並べて積載する際もハンドル同士の干渉を防ぎ、スペースを有効活用できます。

●工具不要の簡単セッティング。積載する自転車のサイズや形状に合わせて、現場でスムーズにセッティングを行えます。※（自転車のサイズ・形状によって異なります/車種により前輪を外す必要があります）

※車室内に本製品を取り付ける際は、別売の 『Terzoスマートバー／スマートバーフレックス』が必要です。（本製品だけでは、自転車を積載する事はできません）

EA600CHR（１パッケージ４個入：自転車２台分）ハンドルを乗せるだけのカンタン積載エアロハンドル対応のワイドトレイ工具なしでカンタン高さ調節ハンドル位置を上下にずらしてコンパクトに積載

品名：Terzoスマートバー用サイクルホルダー EA600CHR

品番：EA600CHR

希望小売価格：オープン

サイズ（単品）：47×160～240（最大）×130mm

重量：0.76kg（４個）

生産国：中国製

JAN：4960311066422

Terzo HP

https://www.piaa.co.jp/terzo/

社名：PIAA株式会社

本社所在地： 東京都文京区水道1-12-15

代表取締役社長： 寺田浩康

事業内容：ライティング（LED、HID、ハロゲンなど）、ワイパー、フィルター（オイルフィルター、エアーフィルターなど）、アウトドア製品（ブランド名:Terzo）等の自動車・二輪車部品を製造販売しています。

設立： 1963年7月1日

HP： https://www.piaa.co.jp