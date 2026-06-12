全国から作品が集う30年以上の歴史を持つ「美濃和紙あかりアート展」　第３３回美濃和紙あかりアート展作品募集！応募締切：2026年9月2日（水）必着

一般社団法人美濃市観光協会

岐阜県美濃市で開催される「美濃和紙あかりアート展」は、30年以上にわたり全国から作品を募集してきた日本有数のあかりの公募展です。審査は、和紙、デザイン、建築、アートなど各分野の第一線で活躍する専門家が担当し、厳正な選考を経て各賞を決定します。プロ・アマチュアを問わず、どなたでも応募可能です。個性的でユニークな作品はもちろん、新しい発想や挑戦にあふれた作品も歓迎します。あなたならではの自由な発想で、“あかり”の新たな可能性をかたちにしてみませんか。

第32回ファミリー部門大賞「きたむら家の休日」第32回小学生部門大賞「みんなの森あかり」第32回中学生部門大賞「花火」第32回美濃和紙あかりアート大賞「切り出されたモノ」

【美濃和紙あかりアート展とは？】

1994年、日本三大和紙産地の一つである岐阜県美濃市において、「美濃和紙」の再生と、重要伝統的建造物保存地域に指定される「うだつの上がる町並み」の活性化・ブランド化を目的に『美濃和紙あかりアート展』は初めて開催されました。

それから毎年100名を超える地域の実行委員・ボランティアの皆さまの力を借りながら運営を続け、歴史ある美濃市のイベントとして、地域内外の皆さまから愛されるイベントとなっています。

【美濃和紙あかりアート展 作品出展する魅力】

１．歴史ある伝統的な町並みに自分で創作した和紙のアートを展示できる

２．多くの観光客の方に、自分のアート作品が鑑賞してもらえる

３．名だたるアーティストも注目しており、アート領域で著名な審査員の皆様に、自分の作品を評価し てもらえる https://www.akariart.jp/about/#section-04

４．作品を創作する中で、伝統産業である美濃和紙の特性・伝統に触れられる

５．最大50万円の賞に選ばれる可能性がある

【作品出展までの流れ】

美濃和紙に関心がある方、創作が好きな方、アーティスト・クリエイターの方、イベントに関心のある方など、是非多くの皆様にご自身の感性で美濃和紙のあかりアートを制作いただき、イベント開催中に町並みで展示された作品をご鑑賞いただければと願っております。

- 応募規定・作品規定をご確認応募規定 https://www.akariart.jp/information#section-03作品規定 https://www.akariart.jp/information#section-04- 出展料（一般部門のみ・1作品2000円）を振込- 郵送・Webにて書類応募（2026年9月2日［水］必着）Webまたは郵送で申し込み（※Web申し込みがスムーズです）Web応募 https://www.akariart.jp/entry- 美濃和紙・光源などを用意し、作品を制作※店舗またはオンラインショップから多様な美濃和紙をお買い求めいただけます。※基本的なつくり方は以下よりご確認できます。https://www.akariart.jp/create/- 作品の写真を郵送・Webにて送付Web送付 https://www.akariart.jp/application/- 作品を審査会場に搬入（2026年10月10日［土］）- 美濃和紙あかりアート展に展示・イベントにてご自身のものや他の作品をご鑑賞（2026年10月11日[日]～23日[金]）

【イベント概要】

■部門：一般部門、小学生部門、中学生部門、ファミリー部門

■搬入、審査：2026年10月10日[土]岐阜県美濃市防災中央コミュニティセンター

出展者がご自身で搬入をお願いします。

その後、審査員が実際に作品をみて審査します。

■展示：岐阜県美濃市 うだつの上がる町並み（アクリルケースに入れて展示）

岐阜県美濃市 市内の施設（屋内展示）

■搬出：入賞作品 主催者買い取り

その他作品 展示終了後、出展者による搬出（10月25日[日]～）

【審査員】

特別顧問：石井幹子（照明デザイナー）

一般部門：古川秀昭 審査委員長・前岐阜県美術館館長

堀木エリ子 和紙作家

高橋理子 アーティスト・武蔵野美術大学教授

柴崎幸次 愛知県立芸術大学教授

小学生・中学生・ファミリー部門：橋田裕司 照明デザイナー

日比野光希子 アーティスト

土屋明之 前岐阜県芸術文化会議会長

【応募締切】

2026年9月2日（水）応募必着

郵送・Webにて書類応募

Web応募 https://www.akariart.jp/entry

※作品写真は別送可（郵送or Web）9月30日（水）必着

Web送付 https://www.akariart.jp/application/

【賞】

一般部門（すべて買上賞となります）

美濃和紙あかりアート賞及び岐阜県知事賞（1点）・・・賞金50万円・賞状

美濃和紙あかりアート賞（2点）・・・賞金10万円・賞状

ライトアップ賞（審査員賞）（数点）・・・賞金3万円・賞状

入選（20点程度）・・・賞金1万円・賞状

あかりの町並み賞（奨励賞）（30点程度）・・・賞金5千円

小学生部門、中学生部門、ファミリー部門（大賞のみ買上賞となります）

部門大賞 小学生大賞・中学生大賞・ファミリー大賞（各1点）・・・賞金3万円、賞状

部門賞（審査員賞）（数点）・・・賞金1万円、賞状

入選（3部門から20点程度）・・・賞状

【応募料】

・一般部門：1作品につき2000円

・小学生部門、中学生部門、ファミリー部門：無料

【応募方法】

・応募は郵送またはWeb https://www.akariart.jp/entry

・写真は別送可 郵送またはWeb https://www.akariart.jp/application/

・写真 サイズL版・縦

・3枚 １.正面の点灯 ２.正面の無点灯 ３.自由