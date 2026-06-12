「忘却バッテリー×サンリオキャラクターズ」新規描き下ろしコラボレーショングッズが登場！　7組のペアと一緒に夏を満喫!!

株式会社Ａ３

新規コラボレーションイラストを使用した「忘却バッテリー×サンリオキャラクターズ」の新作グッズが登場！ 爽やかなマリンスタイルに身を包んだ7組のペアが勢ぞろいしました。

各種グッズは2026年6月12日(金)から順次、サンリオアニメストア池袋P’PARCO店、テレ東本舗。（東京駅店／羽田空港店）、むにゅぐるみパティオ（HEP FIVE店／名古屋パルコ店）の5か所で店頭販売されるほか、サンリオアニメストアオンラインでは同時通販もスタート。購入特典もご用意していますので、ぜひチェックしてみてください！

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【販売情報（店頭／通販）】

＜店頭販売＞

■サンリオアニメストア池袋P’PARCO店：2026年6月12日(金)～

■テレ東本舗。東京駅店：2026年6月12日(金)～

■テレ東本舗。羽田空港店：2026年6月12日(金)～

■むにゅぐるみパティオ HEP FIVE店：2026年6月26日(金)～

■むにゅぐるみパティオ 名古屋パルコ店：2026年6月26日(金)～

※各店舗の詳細は、特設サイト（https://sanrio-animestore-a3.jp/specialfeature/boukyaku-battery-sanrio）をご確認ください。

＜通販＞

■サンリオアニメストアオンライン(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/355?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1151)：2026年6月12日(金)～

【グッズ一覧／コラボペア紹介】

【新規描き下ろしコラボグッズ】

■ホログラム缶バッジ（全7種／ブラインド）

■おなまえアクリルプレートバッジ（全7種／ブラインド）

■ミニ色紙（全7種／ブラインド）

■パーツ付きアクリルキーホルダー（全7種／ブラインド）

■オーロラステッカー（全7種）

■キャラクリアケース（全1種）

■アクリルスタンド（全7種）

■フェイスタオル（全1種）

■マグカップ（全1種）

※各ブラインド商品は、ランダムで1種が当たる単品または、全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。

【コラボペア】

清峰葉流火×シナモロール／要 圭×マイメロディ／藤堂 葵×ポムポムプリン／千早瞬平×クロミ／巻田広伸×ポチャッコ／桐島秋斗×ハンギョドン

【通販も対象】購入特典はポストカード（全7種）

「忘却バッテリー×サンリオキャラクターズ」新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント。

ここでしか手に入らない限定品となりますので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！（※特典はなくなり次第終了）

ホログラム缶バッジ

■価格：[単品]660円（税込）／[コンプリートセット]4,620円（税込）

生き生きとした表情が映える、直径5.7cmの缶バッジです。ホログラム仕様でキラキラと輝き、キャラクターたちの可愛さもぐ～んとアップ♪

おなまえアクリルプレートバッジ

■価格：[単品]770円（税込）／[コンプリートセット]5,390円（税込）

コラボペアの名前がデザインされた、アクリル製のバッジ。お手持ちのグッズと並べて飾ったり、カバンに付けてお出かけしたりと、いろいろな楽しみ方ができます！

ミニ色紙

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,850円（税込）

ピンク縁加工のミニ色紙は、約13.5cm×12cmと飾りやすいサイズ感。マリンスタイルの爽やかなキャラクターたちをじっくり鑑賞できる、コレクションにぴったりのアイテムです！

パーツ付きアクリルキーホルダー

■価格：[単品]990円（税込）／[コンプリートセット]6,930円（税込）

ミニパーツが付いた、存在感抜群のアクリルキーホルダー。カバンやポーチに付ければ、私物の目印としても大活躍します◎

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オーロラステッカー

■価格：各660円（税込）

オーロラ仕様に輝く、約4.9cm×7.3cmのステッカーです。スマホケースやPCに貼ってデコレーションするなど、身の回りのアイテムを自分好みにアレンジするのもおすすめ♪

キャラクリアケース

■価格：900円（税込）

A5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を収納できる硬質クリアケースです。購入特典でもらうことの多いポストカードなども、カバンの中で折れ曲がることなく安心して持ち運べます！

アクリルスタンド

■価格：各1,980円（税込）

高さ約15cmのアクスタは、持ち歩きしやすく、お出かけ先での写真撮影にもぴったり。キャラクターたちの爽やかな全身ビジュアルが楽しめるのも嬉しいポイントです♪

フェイスタオル

■価格：2,530円（税込）

フェイスタオルは、約34cm×85cmと肩にかけるのにベストなサイズ感。プールやキャンプ、『忘却バッテリー』の関連イベントなど、屋内外のレジャーで重宝します！

マグカップ

■価格：2,035円（税込）

飲み物が350ml入る、およそ直径8.2cm×高さ9.5cmの陶器製マグカップです。文具やコスメなどを入れて飾れば、デスク周りを明るく彩るインテリアにも◎

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(C)みかわ絵子/集英社・KADOKAWA・MAPPA

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670203

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus