『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』で「NATIONAL HEROES FESTIVAL」を開催中！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、配信中のサッカーゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』（以下、『ウイコレ』）で「NATIONAL HEROES FESTIVAL」を開始していることをお知らせします。

本キャンペーンでは、日本・アルゼンチン・フランス・クロアチアの4か国から1か国を選び、代表選手のカードを18枚獲得することができる「ナショナルチームパック」が登場。『ウイコレ』を遊び始めたばかりの方でも、1チーム分の選手カードを一気に揃えることができます。

また、各国の「グローリーセレクションチケット」など様々なアイテムがもらえるログインボーナスに加え、「グレード116以上の選手」が必ず1枚手に入る無料11連ガチャなども開催しています。さらに、各国代表チーム同士の試合結果を予想する新イベント「World Football Streaming」も開催中。予想的中でPBや各種アイテムなどの報酬を大量に獲得できるチャンスをぜひお見逃しなく。

そして、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田哲平さんと山崎弘也さんが出演する『ウイコレ』の新WebCMも公開。本CMのメイキング＆インタビュー映像では、サッカーの世界大会で注目している選手や国などについてお二人にインタビューを行いました。お二人がリアルに撮影の合間に『ウイコレ』を楽しむ姿も映像に収められていますので、ぜひご覧ください。

世界中がサッカーに熱狂するこの時期に、パワーアップした『ウイコレ』も一緒にお楽しみください。

好きな1か国を選んで、代表選手のカード18枚が手に入る

「ナショナルチームパック」登場！

■ナショナルチームパック

日本・アルゼンチン・フランス・クロアチアの4か国から1か国を選んで代表選手のカード18枚を獲得することができます。

1チーム分の選手カードが手に入るので、『ウイコレ』を始めたばかりの方でも、すぐに好きな国の代表選手で試合を楽しむことができます。代表選手のカードを手に入れて、早速プレーを楽しみましょう！

日時：2026年6月12日（金）メンテナンス後～7月31日（金）14:59

さまざまな豪華報酬がもらえる

「NATIONAL HEROES FESTIVAL」開催中！

■「World Football Streaming」

各国代表チーム同士の試合結果を予想する新イベント。予想の的中状況でPBや各種アイテムなどの豪華報酬の個数が変化します。勝敗を読み切り、さまざまな報酬を手に入れましょう！

期間：2026年6月12日（金）メンテナンス後～7月31日（金）14:59

■「NATIONAL HEROES FESTIVAL」 開幕記念プレゼント

期間中ログインするだけで、PB250個やユニフォーム交換チケットが手に入ります。

期間：2026年6月12日（金）メンテナンス後～7月31日（金）14:59

■「NATIONAL HEROES FESTIVAL」 ログインボーナス

毎日ログインするだけで、各国の「グローリーセレクションチケット」などの豪華アイテムを獲得できます！

期間：2026年6月13日（土）3:00～7月31日（金）14:59

■「NATIONAL HEROES FESTIVAL」 無料11連ガチャ 第1弾

期間中1回のみ引くことのできる無料11連ガチャ。「グレード116以上」の選手が1枚確定で手に入ります！

期間：2026年6月12日（金）メンテナンス後～6月30日（火）14:59

■ユニフォーム交換チケット付 無料11連ガチャ

★5選手が1枚確定で手に入る無料11連ガチャ！また、ユニフォーム交換チケットも2枚おまけで獲得できます。

期間：2026年6月15日（月）3:00～2026年7月31日（金）14:59

※キャンペーンの詳細は『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』ゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」有田哲平さん・山崎弘也さんが出演する

新WebCMが公開！

★新WebCM

「チーフ・ウイコレ・オフィサー」の有田さん・山崎さんが出演する新WebCMを公開！

「スキマ時間にサクッと遊べる」という『ウイコレ』の特徴を、笑いあり、涙あり!?で伝える作品となっていますので、ぜひご覧ください。

- スキマにウイコレ篇[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QO3UeQiLSkw ]

- リアルプレー篇[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IpAr2BmDc7U ]

- お二人がしっかりと『ウイコレ』を楽しむメイキング＆インタビュー映像も公開中！[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=-somhUMV0o8 ]

★メイキング＆インタビュー映像 ※一部抜粋

本CMのメイキング＆インタビュー映像「撮影中も常にウイコレ？！活躍を期待する選手も語る！」もあわせて公開しています。

「こんなに『ウイコレ』やってて後ろめたくない現場、最高ですね」という言葉の通り、撮影の合間にも『ウイコレ』を楽しむ有田さん・山崎さんの様子や、サッカーの世界大会に向けて、お二人の注目している選手や国について語っている様子をお楽しみいただけます。

Q.現在サッカーで注目している国は？

有田さん：『ウイコレ』が好きで、だんだんサッカーに詳しくなった僕からすると、やはり日本ですね。というのは、『ウイコレ』の中では、日本のとんでもない化け物のような（強い）選手カードがまだ出ていません。日本の選手が世界大会などを経て今後どんどん強くなっていくじゃないですか。そうするとこっち（『ウイコレ』の選手カード）にも反映されるので、誰がとんでもない化け物選手カードになるのか、めちゃくちゃ注目しています。

山崎さん：今後の世界大会の楽しみや将来を見据えると、ノルウェーです。自分が『ウイコレ』で組んでいるデッキの中の主力選手もノルウェーの選手です。「自分の主力選手、活躍して！」みたいな気持ちが入ってくるのが『ウイコレ』なんです。なので、ノルウェーは注目しています。

Q.ゲーム内で注目している選手は？

有田さん：ヤマル選手にものすごく注目しています。まだ10代の若い選手で、化け物（のように強い）選手カードが出ていません。ヤマル選手のカードをとにかく集めているのですが、まだ「なんじゃこのカードは！」というカードに出会っていません。

山崎さん：僕はメッシ選手ですかね。若手はもちろんいっぱいいるんですが、「思い出の一枚」みたいなすごいカードが欲しいんですよ。有田さんとは逆の現象ですね。最後にドーン！みたいな、「すごいカードがでたー！ありがとうー！」みたいな。

Q.『ウイコレ』を始める皆さんへのメッセージをお願いします。

有田さん：『ウイコレ』は僕みたいな50代の人間でもスーッと始められるゲームです。それでいて僕普通に夜中一般の人と対戦してるんですよ。いろんな人とゲームの中で知り合いになってるし、「チーフ・ウイコレ・オフィサー」になってからリアルイベントっていうのもやっているんですね。ぜひ一緒にやりましょう。絶対楽しいです。

山崎さん：『ウイコレ』をまず始めていただいてダウンロードしていただくとね、すごいなんか色々もらえます。最初はいっぱいもらえて手厚いゲームだ思うんですよ僕は。あとユーザーが優しいので、分かんなかったら「教えてくれる？」って言うと、手厚くみんなね、周りの人が教えてくれるのが『ウイコレ』の良さであって。是非ですね、我々のこの輪に入って『ウイコレ』をやっていただければなと思います。

【モバイルゲーム『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』について】

『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』は、世界の人気選手カードを実写で収録。

世界王者を争う強豪ナショナルチームはもちろん、人気クラブチームのスター選手を実写カードで収録しています。

また、「eFootball(TM)」をベースにした3DCGを活用。リアルなグラフィックだけではなく、スタジアムの歓声や実況が試合を盛り上げてくれます。

選手と戦術を組み合わせてフォーメーションを組んだら、試合はコンピューターにお任せ。ちょっとした空き時間にも楽しんでいただけます。



■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式HP： https://www.konami.com/wepes/mobile/wecc/ja/

■『eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS』公式X：@OfficialWecc(https://x.com/officialwecc)

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タイトル：eFootball(TM) ウイコレ CHAMPION SQUADS

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2017年10月30日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）

権利表記：All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment