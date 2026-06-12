アニメ「ハイキュー!!」より、日向や影山たち6人の描き下ろしビジュアルを使用した新商品が8月22日発売！ アニメイトでは同日より、特典「イラストシート」がもらえるフェアを開催!!
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846
株式会社アニメイトは、アニメ「ハイキュー!!」の新商品を2026年8月22日から販売いたします。また、同日より【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催いたします。
新商品には、“クールダウン”をテーマに日向翔陽・影山飛雄・黒尾鉄朗・孤爪研磨・木兎光太郎・赤葦京治ら6人がクールダウンしている様子を切り取った描き下ろしビジュアルを使用。「オーロラアクリルスタンド」や「うるぷるキャラバッジコレクション」などさまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、8月22日～9月23日まで【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催。期間中、「ハイキュー!!」の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「イラストシート（全6種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてチェックしてみてください！
■商品情報
△オーロラアクリルスタンド
オーロラアクリルスタンド
発売日：2026年8月22日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△うるぷるキャラバッジコレクション
うるぷるキャラバッジコレクション
発売日：2026年8月22日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（6パック入り）3,300円（税込）
種類：全6種
△クリアファイル
クリアファイル
発売日：2026年8月22日
価格：440円（税込）
△クリアシートコレクション
クリアシートコレクション
発売日：2026年8月22日
価格：1パック（2枚入り）440円（税込）
1BOX（6パック入り）2,640円（税込）
種類：全12種
この他にも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
△特典：イラストシート（全6種）
アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア
開催期間：2026年8月22日～9月23日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはオーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典を1枚プレゼントいたします。
特典内容：イラストシート（全6種）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
■関連URL
「ハイキュー!!」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)
アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115486)
アニメ「ハイキュー!!」公式サイト(https://haikyu.jp/)
■「ハイキュー!!」とは
高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品です。
2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作されました。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破しています。
さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せています。