アニメ「ハイキュー!!」より、日向や影山たち6人の描き下ろしビジュアルを使用した新商品が8月22日発売！　アニメイトでは同日より、特典「イラストシート」がもらえるフェアを開催!!

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株式会社アニメイトは、アニメ「ハイキュー!!」の新商品を2026年8月22日から販売いたします。また、同日より【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催いたします。

新商品には、“クールダウン”をテーマに日向翔陽・影山飛雄・黒尾鉄朗・孤爪研磨・木兎光太郎・赤葦京治ら6人がクールダウンしている様子を切り取った描き下ろしビジュアルを使用。「オーロラアクリルスタンド」や「うるぷるキャラバッジコレクション」などさまざまなアイテムをラインナップしています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、8月22日～9月23日まで【アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア】を開催。期間中、「ハイキュー!!」の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「イラストシート（全6種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてチェックしてみてください！

■商品情報

△オーロラアクリルスタンド

オーロラアクリルスタンド

発売日：2026年8月22日

価格：各1,980円（税込）

種類：6種

△うるぷるキャラバッジコレクション

うるぷるキャラバッジコレクション

発売日：2026年8月22日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（6パック入り）3,300円（税込）

種類：全6種

△クリアファイル

クリアファイル

発売日：2026年8月22日

価格：440円（税込）

△クリアシートコレクション

クリアシートコレクション

発売日：2026年8月22日

価格：1パック（2枚入り）440円（税込）

1BOX（6パック入り）2,640円（税込）

種類：全12種

この他にも、多数の新商品が発売！

■フェア情報

△特典：イラストシート（全6種）

アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア

開催期間：2026年8月22日～9月23日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、「ハイキュー!!」関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはオーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典を1枚プレゼントいたします。

特典内容：イラストシート（全6種）

※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

■関連URL

「ハイキュー!!」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2846)

アニメ「ハイキュー!!」クールダウンフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115486)

アニメ「ハイキュー!!」公式サイト(https://haikyu.jp/)

■「ハイキュー!!」とは

高校バレーボールを題材とした古舘春一先生による漫画作品です。

2014年からTVアニメが放送され、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作されました。そして2024年2月16日にアニメ続編となる『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、全世界興行収入200億円を突破しています。

さらに、2027年には、烏野高校と鴎台高校が対決する『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の公開、梟谷学園高校と狢坂高校の戦いを描くスペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」のTV放送も決定しており、ますます盛り上がりを見せています。