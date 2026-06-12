『パワプロアドベンチャーズ』新シナリオ「カジナイトアカデミー」本日6月12日（金）より配信！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『パワプロアドベンチャーズ』（以下、『パワアド』）で、新シナリオ「カジナイトアカデミー」を本日6月12日（金）から配信開始したことをお知らせします。

新シナリオ「カジナイトアカデミー」は鍛治修行を通じて、心と体を鍛え上げながら、「剣士」・「弓使い」・「魔闘士」の冒険者を育成することができます。

また、新シナリオ配信を記念して「ログインボーナス」や「配信記念チャレンジ」、「ステップアップビンゴチャレンジ」も開催中！この機会に豪華報酬を受け取りましょう！

新シナリオと共に、さらに『パワアド』をお楽しみください！

「カジナイトアカデミー」紹介PV公開中！

https://youtu.be/Pm_Pyg54JV0

新シナリオ「カジナイトアカデミー」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Pm_Pyg54JV0 ]

★ストーリー

『鋼の如き心であれ』を校訓とし、鍛冶修行を訓練に取り入れているカジナイトアカデミー。

国内でも指折りの強豪でもある、このアカデミーに入学した主人公は、幼馴染のブレイルと共に世界選手権優勝を目指して訓練の日々を送っていた。

しかし、鍛冶の試練に失敗したことで、選手権に出場できなくなってしまう。

果たして足りないものはなんなのか・・・

答えを求めて、主人公たちはハンマーを手にする。

打てよ黒鉄！ 叩いて鍛えて、強き心を手に入れろ！

★育成のポイント

仲間と鉱石を調達し、鍛冶アイテムを作成！鍛冶アイテムを完成させると鍛冶スコアが上がります！

『一級鍛冶師』を目指しましょう！

「カジナイトアカデミーデビューガチャ」開催中！

※画像は開発中のものです。

「カジナイトアカデミー」の特効イベキャラをピックアップした「カジナイトアカデミーデビューガチャ」が開催中です。

この機会に注目イベキャラ「ブレイル」や「ルシック」、「パラノン」をゲットしましょう！

※期間などの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

「カジナイトアカデミー」配信記念キャンペーン実施中！

「ブレイル」「ルシック」「パラノン」

★カジナイトアカデミー配信記念ログインボーナス

期間限定ログインボーナスを受け取れます。期間中にログインして、「パワジュエル3,000個」や「レギュラーガチャチケット」など豪華報酬を手に入れましょう！

★カジナイトアカデミー配信記念チャレンジ

期間限定の「カジナイトアカデミー配信記念チャレンジ」を開催中です！

お題をクリアすると、「パワジュエル」や「レギュラーガチャチケット」などの報酬を獲得できます。

★ステップアップビンゴチャレンジ

「カジナイトアカデミー」配信記念「ステップアップビンゴチャレンジ」を開催中です。期間中にビンゴシートのお題をクリアし、ビンゴのラインを揃えて豪華報酬をゲットしましょう！

※キャンペーン期間などの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

『パワプロアドベンチャーズ』とは？

30年以上にわたり親しまれてきた「パワフルプロ野球」シリーズから登場したモバイルゲーム。剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、「サクセス」で個性豊かな仲間たちと切磋琢磨して成長し、強敵との「バトル」に挑みましょう！

公式HP：https://www.konami.com/pawa/adventures/

公式Xアカウント：@pawa_adventures(https://x.com/pawa_adventures)

パワフルコネクト（サポートサイト）：https://pawafuru-connect.konami.net/

公認Discord：https://discord.gg/z6vMwYkWBX

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50711/table/1431_1_952aa889b3672168c8a15800e6e63050.jpg?v=202606120551 ]