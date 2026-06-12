＼有効成分ナイアシンアミド*²配合／夜の間にシワ改善・美白*¹を集中ケアする〈薬用ナイトハンドセラム〉が7月1日より定番化決定

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株式会社ランクアップ

*¹メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと　*²シワ改善・美白

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、限定発売で大人気だった〈薬用ナイトハンドセラム〉を、2026年7月1日より定番商品として展開します。



こんな手のお悩みをお持ちの方におすすめです






夜たった1回で、シワ改善・美白*¹ケアが叶うワケ




POINT1：まるでパックをしたみたい！翌朝、パーンと明るい印象の手元に

就寝する時、人は体温を下げるために、体の熱を


手や足から放出します。


このタイミングにケアすることで効率的に美容成分をめぐらせ*³、翌朝ハリのある手もとへ導きます。








POINT２：有効成分ナイアシンアミド*²配合で、シワ改善・美白*¹の集中ケア


有効成分ナイアシンアミド*²がじんわりと行き渡り、夜の間にシワと美白*¹を集中ケアします。




POINT3：ゴワついた指先も滑らかに！贅沢な美容成分を、たっぷり配合


*¹ メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐこと　*² シワ改善・美白　*³ 角質層まで


*⁴ ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Ｎ-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィストフィンゴシン（全て整肌）　*⁵ Ｌ-セリン、Ｌ-アラニン、グリシン、Ｌ-グルタミン酸、塩酸リジン、Ｌ-スレオニン、Ｌ-アルギニン、Ｌ-プロリン（全て整肌）*⁶α-アルプチン（整肌）　*⁷ 整肌







POINT４：就寝前に塗るだけで手軽！


日中ハンドクリームを塗る習慣がない方も続けやすい！ゼラニウムの心地よい香りで、就寝前のリフレッシュタイムにもおすすめです。






製品概要

[ハンドクリーム]


製品名：薬用ナイトハンドセラム


通常価格：2,443円（税込）


内容量：30ｇ


使用期間目安：夜のみ使用で2ヶ月


香り：ゼラニウムの香り



マナラ製品はこだわりの７つの無添加


タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用





□■株式会社ランクアップ 会社概要■□


代表取締役：岩崎　裕美子 　　　


設立年　　：2005年6月10日


資本金　　：1,000万円 　　　　　　　　


従業員数　：113人（2025年11月時点）


売上高　　：144億（2025年9月期）　


本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7　ヒューリック銀座3丁目ビル7F


事業内容　：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売


　　　 　　 ・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営


コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/


マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/


コラムサイト ：https://manara.jp/column/



□■公式SNS一覧 ■□


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マナラ公式Instagram ：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja


マナラ公式Twitter　　 ：https://twitter.com/manara_jp　


マナラ公式YouTube　 ：https://tinyurl.com/yfn2euau