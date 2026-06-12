＼有効成分ナイアシンアミド*²配合／夜の間にシワ改善・美白*¹を集中ケアする〈薬用ナイトハンドセラム〉が7月1日より定番化決定

株式会社ランクアップ*¹メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと *²シワ改善・美白

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、限定発売で大人気だった〈薬用ナイトハンドセラム〉を、2026年7月1日より定番商品として展開します。

こんな手のお悩みをお持ちの方におすすめです

夜たった1回で、シワ改善・美白*¹ケアが叶うワケ

POINT1：まるでパックをしたみたい！翌朝、パーンと明るい印象の手元に

就寝する時、人は体温を下げるために、体の熱を

手や足から放出します。

このタイミングにケアすることで効率的に美容成分をめぐらせ*³、翌朝ハリのある手もとへ導きます。

POINT２：有効成分ナイアシンアミド*²配合で、シワ改善・美白*¹の集中ケア

有効成分ナイアシンアミド*²がじんわりと行き渡り、夜の間にシワと美白*¹を集中ケアします。

POINT3：ゴワついた指先も滑らかに！贅沢な美容成分を、たっぷり配合

*¹ メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐこと *² シワ改善・美白 *³ 角質層まで

*⁴ ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Ｎ-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィストフィンゴシン（全て整肌） *⁵ Ｌ-セリン、Ｌ-アラニン、グリシン、Ｌ-グルタミン酸、塩酸リジン、Ｌ-スレオニン、Ｌ-アルギニン、Ｌ-プロリン（全て整肌）*⁶α-アルプチン（整肌） *⁷ 整肌

POINT４：就寝前に塗るだけで手軽！

日中ハンドクリームを塗る習慣がない方も続けやすい！ゼラニウムの心地よい香りで、就寝前のリフレッシュタイムにもおすすめです。

製品概要

[ハンドクリーム]

製品名：薬用ナイトハンドセラム

通常価格：2,443円（税込）

内容量：30ｇ

使用期間目安：夜のみ使用で2ヶ月

香り：ゼラニウムの香り

マナラ製品はこだわりの７つの無添加

タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2025年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/

コラムサイト ：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram ：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

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マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau