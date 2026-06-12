＼有効成分ナイアシンアミド*²配合／夜の間にシワ改善・美白*¹を集中ケアする〈薬用ナイトハンドセラム〉が7月1日より定番化決定
*¹メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと *²シワ改善・美白
「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、限定発売で大人気だった〈薬用ナイトハンドセラム〉を、2026年7月1日より定番商品として展開します。
こんな手のお悩みをお持ちの方におすすめです
夜たった1回で、シワ改善・美白*¹ケアが叶うワケ
POINT1：まるでパックをしたみたい！翌朝、パーンと明るい印象の手元に
就寝する時、人は体温を下げるために、体の熱を
手や足から放出します。
このタイミングにケアすることで効率的に美容成分をめぐらせ*³、翌朝ハリのある手もとへ導きます。
POINT２：有効成分ナイアシンアミド*²配合で、シワ改善・美白*¹の集中ケア
有効成分ナイアシンアミド*²がじんわりと行き渡り、夜の間にシワと美白*¹を集中ケアします。
POINT3：ゴワついた指先も滑らかに！贅沢な美容成分を、たっぷり配合
*¹ メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐこと *² シワ改善・美白 *³ 角質層まで
*⁴ ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、Ｎ-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィストフィンゴシン（全て整肌） *⁵ Ｌ-セリン、Ｌ-アラニン、グリシン、Ｌ-グルタミン酸、塩酸リジン、Ｌ-スレオニン、Ｌ-アルギニン、Ｌ-プロリン（全て整肌）*⁶α-アルプチン（整肌） *⁷ 整肌
POINT４：就寝前に塗るだけで手軽！
日中ハンドクリームを塗る習慣がない方も続けやすい！ゼラニウムの心地よい香りで、就寝前のリフレッシュタイムにもおすすめです。
製品概要
[ハンドクリーム]
製品名：薬用ナイトハンドセラム
通常価格：2,443円（税込）
内容量：30ｇ
使用期間目安：夜のみ使用で2ヶ月
香り：ゼラニウムの香り
マナラ製品はこだわりの７つの無添加
タール系色素・香料・鉱物油石油系界面活性剤・エタノールパラベン・紫外線吸収剤不使用
□■株式会社ランクアップ 会社概要■□
代表取締役：岩崎 裕美子
設立年 ：2005年6月10日
資本金 ：1,000万円
従業員数 ：113人（2025年11月時点）
売上高 ：144億（2025年9月期）
本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F
事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売
・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営
コーポレートサイト：https://rankuphd.jp/
マナラ公式ホームページ：https://manara.jp/
コラムサイト ：https://manara.jp/column/
□■公式SNS一覧 ■□
マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/
マナラ公式Instagram ：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja
マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp
マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau