串揚げ専門店「串亭」が池袋東口エリアに新店舗をオープン！3日間限定のキャンペーンも開催。

株式会社リアルテイスト

株式会社リアルテイスト（本社：東京都豊島区）は、2026年6月15日（月）、串揚げ専門店「串亭 ヨドバシ池袋東口店」をヨドバシHD池袋ビル内にオープンいたします。

池袋エリアでは「串亭 ルミネ池袋」に続く2店舗目の出店となり、より多くのお客様に串亭ならではの旬の串揚げとおもてなしをご提供いたします。

また、オープンを記念して6月15日（月）から6月17日（水）までの3日間限定で、「おまかせコース」をご注文いただいたお客様を対象に、「黒毛和牛」と「天使の海老」を無料でご提供するInstagramキャンペーンを実施いたします。

池袋駅東口エリアに新たな串揚げ体験を

串亭は、全国各地から厳選した旬の食材を使用し、素材本来の旨味を最大限に引き出す創作串揚げ専門店です。

職人が一本一本丁寧に揚げる串揚げは、軽やかな衣と繊細な火入れが特徴。旬の魚介や野菜、上質な肉類を中心に、四季折々の味覚をお楽しみいただけます。

このたびオープンする「串亭 ヨドバシ池袋東口店」は、池袋駅東口からアクセスしやすい立地に位置し、お買い物やお仕事帰りのお食事、ご家族でのお集まりや会食など、幅広いシーンでご利用いただけます。

お仕事のランチからご家族でのお食事まで幅広く対応

ディナータイムだけでなくランチタイムにも充実した御膳メニューをご用意しております。

「夢の大地 とんかつ御膳」（1,430円）、「サーロイン牛カツ御膳」（1,650円）、「串揚げ御膳」（1,650円）をはじめ、串亭自慢の串揚げを気軽に楽しめる「串揚げランチコース」もご提供。

お仕事の合間のランチや、主婦の方のご友人とのお食事、ご家族でのお昼ごはんにも使いやすい内容となっております。

さらに、お子様向けの「お子様御膳」もご用意しており、小さなお子様連れのご家族にも安心してお食事をお楽しみいただけます。

オープン記念キャンペーン

「人気串2本を無料サービス」オープンから3日間限定で、「おまかせコース」をご注文のお客様に、串亭自慢の人気串2本を無料でご提供いたします。

「おまかせコース」は串メニューが一律1本385円(税込)でご注文いただけるお得な人気のおすすめコースでございます。



《キャンペーン内容》

「黒毛和牛」 「天使の海老」

上記2本を無料サービス！

左：黒毛和牛 右：天使の海老

《実施期間》

2026年6月15日（月）～6月17日（水）

《対象》

おまかせコースご注文のお客様

《利用条件》

串亭公式Instagramアカウントをフォロー＆キャンペーン対象投稿に「いいね」

※グループ全員必須

※ご注文時にスタッフへ画面をご提示ください。

※他サービスとの併用については店舗へお問い合わせください。



本コースでは、季節ごとに変わる旬の串揚げもお楽しみいただけます。

その時期ならではの食材を、串亭らしい一串一串に仕立ててご提供いたします。

店舗概要

旬の国産アスパラ季節限定メニュー

店舗名

串亭 ヨドバシ池袋東口店

オープン日

2026年6月15日（月）

所在地

〒171-0022

東京都豊島区南池袋1丁目28-1

ヨドバシHD池袋ビル 8階



電話番号

03-6384-7505

営業時間

11:00～23:00



串亭について

串亭は、「旬の素材を最高の状態で提供する」をコンセプトに展開する串揚げ専門店です。素材ごとに異なる揚げ時間や温度を見極め、職人の技術によって仕上げる串揚げを提供しています。

定番の肉・魚介・野菜に加え、季節限定串や創作串など、多彩なラインアップを通じて新しい串揚げの魅力を発信しています。

株式会社リアルテイスト

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.real-taste.net/

担当者：國井（クニイ）



お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。