【博報堂BIZ GARAGE主催】ブランドは「印」から「命」へ　AI時代のブランディング　～Branded AI Agent(TM)が編み直す生活者との新たな関係性～

株式会社博報堂

博報堂が運営するビジネスポータル「BIZ GARAGE」は、フルファネルマーケティングを実践するソリューションや事例など、さまざまな情報をお届けしています。また最新トピックスや企業にとって興味関心の高いテーマを専門家や実務リーダーが詳しく解説するウェビナーやイベントのお知らせも多数掲載し、「博報堂BIZ GARAGEウェビナー」を無料開催しています。

今回のテーマは「ブランドは「印」から「命」へ AI時代のブランディング ～Branded AI Agent(TM)が編み直す生活者との新たな関係性～」。

ブランドと生活者があらゆる接点で対話し続ける現代において、ブランドの一貫性や存在感を保つことはますます難しくなっています。さらに、AIを活用すればするほどアウトプットが中央値に偏り、そのブランドらしさが失われてしまう「効率化と個性化のジレンマ」を抱える企業も多いのではないでしょうか。

AI時代において、ブランドは生活者や社会とどのように新たな関係性を築いていくべきか。その鍵となるのが、AIを単なる効率化ツールとして終わらせず、「対話」を通じて関係性を編み直すパートナーとして機能させることです。

本セミナーでは、博報堂独自のブランディングおよびブランド体験デザインの方法論「Branded AI Agent(TM)」を中心に解説します。AI時代のブランド規定のあり方から、体験デザイン、そして具体事例を踏まえたTipsまで、ブランドに“命”を宿すアプローチを紐解きます。

AIによる「没個性化」を乗り越え、これからの時代に選ばれ続けるブランドを創り出すためのヒントをお届けします。

■ イベント概要

タイトル：ブランドは「印」から「命」へ AI時代のブランディング

～Branded AI Agent(TM)が編み直す生活者との新たな関係性～

主催：博報堂BIZ GARAGE

日時：１.2026年6月25日(木)15:00~16:00

２.2026年7月21日(火)11:00~12:00

※両日とも同内容

※ライブ配信の申込者の方のみ見逃し配信あり

形態：オンラインイベント(ライブ配信)

料金：無料

参加方法：事前登録制

詳細・応募：https://www.bizgarage.jp/seminar/20260625?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260601&utm_content=seminar/20260625(https://www.bizgarage.jp/seminar/20260625?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260601&utm_content=seminar/20260625)

イベント概要＆お申し込み :https://www.bizgarage.jp/seminar/20260625?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260601&utm_content=seminar/20260625

■ 応募締め切り

１.2026年6月22日(月)15:00

２.2026年7月16日(木)15:00

※セキュリティの設定や、動作環境によってはご視聴いただけない場合がございます。

※お申込み多数により、抽選とさせていただく場合がございます。

■ プログラム ※本プログラム内容は変更となる場合がございます。

1. AI時代のブランディングの壁

2. ブランドに命を吹き込む「Branded AI Agent(TM)」

3. ブランドの想いを宿すAI Engineeringの作り方

4. 対話したくなるAI Experienceのデザイン

5. ユースケース&事例紹介

■ 登壇者

中島 優人

株式会社博報堂 CXクリエイティブ局

体験を軸にしたブランディングで生活者、社会、企業のよりよい関係づくりを目指す。CXクリエイティブ局及び官民共創クリエイティブスタジオ「PROJECT_Vega」のメンバーも務める。テクノロジーを起点とした新体験開発や社会課題に向き合う企画にも取り組む。Ad Week Asia Speaker。Japan Branding Award / ACC / JPM / Spikes Asia / など。

■ BIZ GARAGEについて

株式会社博報堂では、クライアントのフルファネルマーケティングを実践する各種ソリューション情報やお役立ち情報を掲載するビジネスポータル「BIZ GARAGE」を運営しています。

クライアントの商品・サービスの認知・興味を促進させる広告・販促領域だけでなく、購入・リピートといった生活者の顧客化からファン化までをフルファネルでサポートするために、「セールス領域」「EC領域」「OMO領域」等の関連する実践的なソリューション情報を発信中です。

HP：https://www.bizgarage.jp/

【ウェビナーに関するお問い合わせ】

BIZ GARAGE 運営事務局：info.bizgarage@hakuhodo.co.jp