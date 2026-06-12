【CIBONE】ガラス作家 西山芳浩の個展をCIBONE CASE（銀座）で開催

株式会社ウェルカム

6月13日（土）より、ガラス作家 西山芳浩（にしやま よしひろ）の個展「ゆらぎ ゆらめき ゆらゆら 2026」をCIBONE CASE（銀座）にて開催いたします。

愛媛を拠点に活動する同氏は、吹きガラスの技法を用いて作品制作を行っています。

作品には均一ではない輪郭やわずかな歪み、光によって変化する豊かな表情が見られます。

それらは装飾として加えられたものではなく、目まぐるしく形を変えるガラスという素材と向き合うなかで生まれるものです。

八角ピッチャーM \9,900（税込）

「人工的ではなく、ガラスの自然な形を取り入れたい」と語る同氏は、吹き竿の先で変化し続けるガラスの一瞬を見逃さないよう制作を続けています。作品に残る揺らぎは、素材が持つ性質と作り手の手仕事が重なり合うことで生まれる、それぞれ固有の表情でもあります。

（左）江戸そばちょこ大 \4,400（税込） （右）江戸そばちょこ小 \3,960（税込）

本展では、定番のグラスや鉢、花器をはじめ、この展示に向けて制作された新作も含めた幅広いラインナップをご紹介いたします。

展示タイトルである「ゆらぎ ゆらめき ゆらゆら」の通り、光や空気を映し込みながら表情を変える西山芳浩氏の作品をぜひ店頭でご覧ください。

＜作家プロフィール＞

西山芳浩（にしやま よしひろ）

愛媛県にて、人工的ではなく、ガラスの自然な形を取り入れるように、

目まぐるしく形を変えるガラスという素材の一瞬一瞬を見逃さないようにうまくつかまえたい、という気持ちで

日々吹きガラスにて作品を制作しています。

CASE : 84

ゆらぎ ゆらめき ゆらゆら 2026

Yoshihiro Nishiyama

会期：2026年6月13日（土） - 6月28日（日）

時間：10:30 - 20:30

場所：CIBONE CASE(銀座)

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

東京メトロ 銀座線/丸ノ内線/日比谷線 銀座駅 A3出口より徒歩2分

（直結の地下連絡通路あり）

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

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