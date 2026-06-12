ハードコアチョコレート代表・MUNEが語る！歴代コラボTシャツ・デザイン解説トークライブ【暗黒砲弾】を、書泉グランデ（神保町）にて7月26日（日）に開催決定！

株式会社アニメイトホールディングス

2022年より発売を開始した「Tシャツ界の悪童」のハードコアチョコレート×「アタマオカシイ本屋」書泉コラボＴシャツは毎年好評をいただき、今年は第4弾となる新デザインの『INSANE BOOKSTORE 続・暗闇市場 昭和百一年』を6月30日（火）に発売いたします。

Tシャツ発売を記念して、ハードコアチョコレート代表兼デザイナーのMUNE氏をお迎えし、過去に制作された書泉とのコラボレーションTシャツをはじめ、数々の名作商品の画像をメインビジュアルに据え、そのデザインの神髄に迫ります。

当日は会場内に設置されたモニターへ歴代Tシャツを表示し、ご来場いただいたお客様から「このTシャツの制作秘話が聞きたい」「なぜこのデザイン・構図になったのか」といった疑問や質問を募り、MUNE氏がリアルタイムでお答えしていく「完全双方向・質疑応答形式」で進行いたします。

トーク終了後には、MUNE氏による「血文字実演」を行います。

普段のメディア露出では決して明かされることのない、泥臭くも熱い制作の裏話やこだわりが飛び出す貴重な機会です。

会場では、『INSANE BOOKSTORE 続・暗闇市場 昭和百一年』Ｔシャツや＜コアチョコオリジナルラベル＞の会場限定クラフトビールの販売を行います。

コアなファンの皆様はもちろん、デザインやサブカルチャーを愛するすべての方にお楽しみいただける濃密な時間をお届けします。

皆さまのご来場を心からお待ちしております！

【イベント情報】

【イベント名】 暗黒砲弾

【開催日時】

2026年7月26日（日）開場 15:15 開始15:30

（トーク終了後希望者に血文字実演を行います）



【開催場所】

書泉グランデ7階（神保町）

【出演者】

ハードコアチョコレート代表兼デザイナー・MUNE 氏

【参加方法】

6月12日（金）17時より

LivePocketにて 参加券を販売いたします。

参加券 \550＋イベントサポート費 \550 ＝\1,100

URL：https://livepocket.jp/e/cg-jr

【出演者プロフィール】

MUNE

ハードコアチョコレート代表兼デザイナー

映画・プロレス・漫画・アニメ・ゲーム・お笑いなどの題材にパンキッシュなデザインに昇華するブランド。

年間100種類、延べ2500種類のTシャツデザインを世に送り出す。

お問い合わせ：

書泉グランデ（神保町）：TEL 03-3295-0011

書泉グランデHP：https://www.shosen.co.jp/event/43321/

【注意事項】

※1.掲載の内容につきましては諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。

※2.商品の在庫状況は店舗にお問い合わせください。

※3.営業時間など店舗詳細はホームページをご確認ください。

【会社概要】

有限会社ハードコアチョコレート

映画やプロレス、漫画にアニメ、特撮…更には萌えまで…コアな題材をパンキッシュなデザインで飲み込み、1999年のブランド設立以来、さまざまなアンダーグラウンドシーンで話題を巻き起こす。正しく、けたたましく雑食“ハードコアな”Tシャツアパレルブランド。“過激だけどクール”で、洗練されたデザインは国内外のコアなTシャツユーザーに圧倒的な支持を得ており、Tシャツ界の悪童の異名を持つ。

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/