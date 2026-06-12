使わなくなった古いデジタルカメラを次の方へ。「買いクル美濃加茂・犬山店」、レトロデジタル機器の買取強化キャンペーンを6月12日より開始。

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル美濃加茂・犬山店」は、2026年6月12日より、平成初期を中心とした古いデジタルカメラや周辺機器を対象とした「レトロデジタル機器の買取強化キャンペーン」を開始いたします。

実家整理や空き家整理の現場では、「古くて使っていない」、「動作確認ができない」といった理由から、デジタルカメラや電子機器がそのまま処分されてしまうケースも少なくありません。

【古いデジタルカメラにも残る需要】

2000年代前後に販売されたデジタルカメラの中には、現在でも中古市場で需要がある機種も存在します。

一方で、長年押し入れや収納棚に保管されていたことから、「古いので査定対象にならないのではないか」「動かないので処分するしかない」と判断され、そのまま廃棄されてしまうケースも見られます。

買いクル美濃加茂・犬山店では、こうした古いデジタル機器についても状態を確認し、再利用可能なものは次に必要とする方へつないでいます。

【キャンペーン概要】

期間：2026年6月12日（金）～

※終了時期は未定のため、混雑状況により早期に受付を終了する場合がございます。

対応エリア：岐阜県関市・美濃加茂市、愛知県江南市・犬山市

ご相談・ご予約は、お電話または問い合わせフォームより承っております。

直近の空き状況の確認は、お電話でのご連絡がスムーズです。

【本キャンペーンの特長】

1. 動作未確認・古い機種も査定対象

電源が入らないデジタルカメラや、長年使用されていない古い機種についても査定を行います。

「古いため査定対象にならないのではないか」と思われている製品についても、部品需要やコレクション需要を踏まえて確認いたします。

2. 大量整理にも対応する出張査定

実家整理や空き家整理などで大量に出てきた古い電子機器についても、まとめて査定可能です。

持ち込み不要の出張査定により、収納棚や押し入れに長年保管されていた製品も、ご自宅にいながら片付けを進めることができます。

主な対象品目

デジタル機器：コンパクトデジタルカメラ、一眼レフカメラ、ビデオカメラ など

周辺機器：交換レンズ、充電器、カメラケース、三脚 など

レトロ電子機器：MDプレイヤー、ポータブルオーディオ、古い携帯電話、電子辞書 など

【追加オプション：「1,000円買取ボックス」】

買取オプションとして、整理を希望される周辺機器や家庭内の品々についても、あわせて「1,000円買取ボックス」もご活用いただくことができます。査定員が持参する専用ボックスに、整理したい小物類（小型家電・雑貨等）をまとめていただき、1ボックスあたり1,000円で買取いたします。

※一部買取不可の商品がございます。詳細は査定員へご確認ください。

■店舗情報

店舗名：買いクル美濃加茂・犬山店

対応地域：岐阜県関市・美濃加茂市、愛知県江南市・犬山市

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-726-257

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@393fjmwf?ts=07241116&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@393fjmwf?ts=07241116&oat_content=url)

ホームページ：https://kaikuru.com/area/minokamo

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com

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