６月１３日（土）日本三大祭「山王祭」にあわせ臭わない感染予防型 仮設トイレ『ZoneZero』を期間限定設置 祭礼関係者・神輿担ぎ手の快適な利用環境を支援

インプルーブエナジー株式会社

インプルーブエナジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：尾張伸行）は、日本三大祭の一つとして知られる「山王祭」の開催にあわせ、2026年6月13日（土）限定で、「えっ!?臭わない!?感染予防型 仮設トイレ『ZoneZero』シリーズ」（以下、ZoneZero）2基を関係者との調整のもと、清水建設株式会社の本社敷地内の一角に設置いたします。本取り組みは、祭礼を支える担ぎ手・関係者へ快適なトイレ環境を提供すると同時に、深刻な人手不足と離職に直面する建設業界に向けて、トイレをはじめとする現場の労働環境改善の重要性を発信する機会と位置づけています。山王祭は、日本三大祭にも数えられる伝統ある祭礼で期間中は多くの人々が訪れます。

日本三大祭「山王祭り」を支える関係者をより快適に

山王祭は、東京・日枝神社の例祭として江戸時代から続く歴史ある祭礼であり、京都の祇園祭、大阪の天神祭と並ぶ「日本三大祭」の一つとして知られています。

祭礼期間中は都心部に多くの人々が訪れ、神輿渡御や各種神事を目当てに沿道や周辺エリアは大きな賑わいを見せます。

こうした大規模な祭礼やイベントでは、関係者の快適性を支える環境整備も重要な要素の一つです。特にトイレ環境は満足度に直結するインフラでありながら、仮設トイレについては依然として「臭い」「汚い」「利用しづらい」といったイメージが根強く残っています。

当社は、歴史と伝統を受け継ぐ山王祭においても、祭礼を支える関係者が安心して利用できる快適なトイレ環境を提供することで、祭礼体験の価値向上に貢献したいと考えています。

屋外イベントにおける仮設トイレの課題を払拭、祭礼運営を支える関係者の快適性向上

近年、花火大会や音楽フェスティバル、スポーツイベント、地域の祭礼などにおいて、トイレ環境への関心が高まっています。イベントの規模が大きくなるほど、運営関係者や来場者は長時間会場周辺に滞在するため、トイレの利便性や衛生環境はイベント全体の印象を左右する重要な要素となります。

一方で、従来の仮設トイレには、

●臭気による不快感

●衛生面への不安

●虫の侵入

●室内の汚れ

●利用後の清掃負担

といった課題がありました。

当社は、こうした課題の解決を目指し、「仮設トイレの常識を変える」をコンセプトに ZoneZero を展開しています。

“臭わない”を目指した独自技術を搭載

ZoneZero は、利用者の快適性と衛生面に配慮して開発された感染予防型仮設トイレです。

主な特長は以下のとおりです。

■ 臭わない感染予防技術（特許技術「オドレスファイ方式」）

マイナスイオンと低濃度オゾンを室内および便槽内へ放出し、臭気分子やウイルス、菌を分解・不活性化。

環境にも考慮し、薬剤を使用することなく臭気の発生抑制を目指します。

■ 広々快適空間（国土交通省「快適トイレ推奨」基準をクリア）

室内空間900mm×1280mmを確保。

量産型プラスチック製仮設トイレとして単基で国土交通省の「快適トイレ推奨」基準を満たしています。

■ 自動水洗システムを採用

広い室内だからこそ置ける非接触型の自動手洗い場を室内に標準装備。

自動水洗システムは150ccの少量水で洗浄できる節水仕様を採用しています。

■ シリコンフラッパー装置

高い密閉性により臭気や虫の逆流を防止。

快適な室内環境の維持をサポートします。

■ 大容量450Lタンク

従来の仮設トイレと比較して約1.5倍の大容量の便槽タンクを搭載。

汲み取り回数を減らし、長時間のイベントでも安定した運用が可能です。

■ 丸洗い可能な床構造

独自設計の床パネルにより、洗浄時の排水は便槽タンクへ流れる構造を採用。

室内全体の洗浄が可能で、衛生環境の維持に貢献します。

※当社調べ

設置概要

【イベント名】

山王祭

【設置日】

2026年6月13日（土）

【設置場所】

清水建設株式会社 本社敷地内一角 （東京都中央区京橋二丁目16番1号）

【設置台数】

えっ!?臭わない!?感染予防型 仮設トイレ『ZoneZero』シリーズ 2基

【利用対象】

祭礼関係者（神輿の担ぎ手等）

屋外イベントから建設現場まで、屋外環境におけるトイレ課題の解決に向けて

今回の設置は、山王祭を支える関係者の快適性向上に加え、屋外イベントや建設現場など、屋外で働く人や支える人のトイレ環境改善の可能性を発信する機会と位置付けています。

国土交通省の発表によると、建設業就業者数（令和6年平均）は477万人と、ピーク時（平成9年）から約30％減少し、人手不足が深刻化しています。就業者のうち55歳以上が36.7％を占める一方、29歳以下はわずか11.7％にとどまり、高齢化と若手人材の不足が同時に進行しています。若手・女性・外国人材の確保と定着は、建設業界における喫緊の課題となっています。

こうした人材確保・定着を阻む要因の一つが、建設現場のトイレ環境です。「臭い」「不衛生」といった印象は働く人の心理的ストレスとなり、就業満足度や定着率の低下、ひいては離職につながりかねません。国土交通省も「快適トイレ」の普及を労働環境改善の重要施策として推進しており、トイレ環境の質は人材確保を左右する要素として大手ゼネコンでも認識が高まっています。

ZoneZero は、特許技術「オドレスファイ方式」による“臭わない”環境や、清掃・管理の負担を軽減する設計などにより、これまで後回しにされがちだった現場のトイレ環境を、「働く人の快適性」と「現場の魅力づくり」の核へと変えていきます。当社は、祭礼関係者への快適性提供にとどまらず、建設業界における労働環境改善の一助となり、若手人材や女性人材が働きやすい現場づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

社名 インプルーブエナジー株式会社

代表 尾張 伸行

所在地 大阪府大阪市東成区深江北1-3-29 ツカサビル2F

ホームページ https://www.im-prove-energy.jp/

TEL 06-6976-0222

設立 2018年9月

事業内容 仮設トイレ等防災関連事業、太陽光発電事業