Chevonとベリーグッドマンが、京都・平安神宮でそれぞれ単独ライブを開催！　歴史ある舞台で実現する一夜限りの一期一会！！　この瞬間、この場所でしか出会えない感動をお届けします。

株式会社マザーベース10/10(土)Chevon10/11(日)ベリーグッドマン

平安遷都1100年を期に市民の総社として四海平安の祈りを込めて創建された平安神宮でChevonと ベリーグッドマンによる奉納スペシャルライブが２夜連続で開催されることが決定しました。

第一夜目となる１０月１０日（土）に登場するChevonは、文学性を帯びたリリックと聴く者を異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスで、急激に注目度を高めている札幌発3人組バンド。今年４月、結成５周年にしてメジャーデビューを果たすと9月には横浜アリーナ、12月にはツアー完売を受けて日本武道館の開催が決定するなど、今一番注目されているアーティストです。

京都での単独ライブは初となる今回、神域である平安神宮でのChevonならではのリリカルでラディカルなステージは必見です。

そして翌１０月１１日（日）に登場するベリーグッドマンはパワーソング(応援歌)が彼らの代名詞であり、楽曲を通じ多くの人々を元気づけてきた大阪出身の3人組のボーカルユニット。これまで、大阪城ホールをはじめ、阪神甲子園球場やTOYOTA ARENA TOKYOなど大会場でのワンマンライブも成功させてきました。

今年は、ベリーグッドマンにとってメジャーデビュー10周年という節目の年であり、今回は、それを記念としての奉納ライブとなります。京都を代表するパワースポットである平安神宮に響く彼らのパワーソングにご期待ください。

ライトアップされた平安神宮・大極殿を前にしたChevonとベリーグッドマン によるそれぞれ1夜限りの奉納スペシャルライブ。

秋の訪れを感じさせる中、京都に特別な夜がやってきます。

Profile

〈Chevon〉

ボーカルの谷絹茉優、ギターのKtjm、ベースのオオノタツヤからなる、札幌市で結成された3ピースロックバンド。予見不可能な楽曲の展開力とボーカル谷絹が生み出す複雑怪奇なメロディーラインが魅力のひとつ。

文学性を帯びたリリックには、美しいものも醜いものも全てさらけ出して、自らの人生そのものをメッセージとして紡ぎ出す、谷絹の信念が込められている。

2021年6月9日に結成し、2022年よりライブ活動を開始。

〈ベリーグッドマン〉

Rover、MOCA、HiDEXからなるボーカルユニット。

「ライオン」「ライトスタンド」などのパワーソング(応援歌)が彼らの代名詞であり、2020年には自主レーベルを立ち上げ「アイカタ」「花束」がバイラルヒットし注目を集めている。

結成わずか5年で彼らの夢であった大阪城ホールでのワンマンライブを開催しチケットは即完売！2023年11月18日に阪神甲子園球場でワンマンライブを開催。チケット完売し、超満員の中大盛況に終わった。

現在、メジャーデビュー１０周年記念ツアーを実施中。

【イベント公式サイト】

・Chevon

https://motherbase.co.jp/event/heian_chevon/

・ベリーグッドマン

https://motherbase.co.jp/event/heian_bg/ ‎

【FC先行受付】

6/12（金) 17:00 ～ 6/21（日）23:59まで

Chevon

https://fanicon.net/fancommunities/5894

ベリーグッドマン

https://berrygoodman.com/contents/1080980

【オフィシャルサイト先行受付】

6/27（土）12:00 ～ 7/12（日）23:59まで

【公演概要】

■Chevon 平安神宮 奉納 Special Live

2026年10月10日（土）

■ベリーグッドマン メジャーデビュー10周年記念 × 平安神宮 奉納 Special Live

2026年10月11日（日）

■開場／開演

開場18:30 ／開演19:00

■チケット料金

全席指定 \9,900（税込）

※4歳以上有料、4歳未満入場不可。

■会 場

平安神宮 大極殿前特設ステージ

（京都市左京区岡崎西天王町97）

■主 催

平安神宮 奉納 Special Live 実行委員会

■協 力

平安神宮

■制 作

MOTHER BASE

■お問合せ

キョードーインフォメーション 0570-200-888

（平日 12:00～17:00 ※土日祝日 休）