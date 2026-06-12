【埼玉県狭山市】「ボクシングで楽しく健康づくり！」5月28日開催の中央公民館のイベントが大盛況。市内で気軽にチャレンジできる「ボクシングエクササイズ」参加者募集中

狭山市役所

5月28日（金曜日）、狭山市立中央公民館（狭山市入間川1-3-1・村上和慎館長）では、市民の皆さんの健康増進を目的として、「ボクシングで楽しくシェイプアップ」を開催いたしました。当日は、初心者の方でも安心して楽しめるボクシングの動きを取り入れた有酸素運動を実施し、参加された方々からは「日頃の運動不足が解消できた」「楽しく体を動かせた」と大変好評を博しました。

今回参加できなかった方も、狭山市内では継続的にボクシングエクササイズや関連教室を実施しています。ご自身のライフスタイルに合わせて、ぜひお近くの施設で体験してみませんか。

「ボクシングエクササイズ」の魅力

パンチやフットワークなどボクシングの動きを取り入れた有酸素運動と無酸素運動を組み合わせた全身運動は、短時間で効率よく脂肪を燃焼させることができ、高いシェイプアップ効果が期待できます。

講師は、元プロボクサーの桜井靖高氏。ボクシングの基本フォームである構えから始まり、構えた状態から右パンチに左パンチ（シャドーボクシング）とリズムよく繰り返していきます。講座の最後はグローブをつけてミット打ちも体験。桜井先生の声掛けに後押しされ、身体もほぐれ心もリフレッシュできる時間になりました。

桜井靖高プロフィール

アマチュア戦績：45戦30勝(11KO,RSC)15敗。1984年度全日本フライ級9位、関東大学リーグ戦優秀選手。多寿満ジムのプロ第1号選手。ランク最高位は日本3位。

現在は地元・埼玉県狭山市などを中心にボクシングの楽しさを伝えるトレーナーとして活躍中。

ボクシングでエクササイズ（これからの予定）

ボクシングエクササイズ（さやま市民大学・聴講生）

さやま市民大学では、講座の定員に空きのある講座に、一般の方もご参加いただける聴講生制度があります。

日時 6月18日（木曜日）、25日（木曜日）いずれも10時から11時30分

場所 狭山元気プラザ（狭山市狭山台1-21・駐車場有り）

定員 ※聴講生分

講師 元プロボクサー：桜井靖高氏

費用 1回500円

申し込み 定員になり次第締め切り。申し込みはこちらから(https://logoform.jp/form/6LWm/1380560)

問い合わせ さやま市民大学事務局

https://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/sayamasimindaigaku/index.html

市民総合体育館のかんたんボクシング

日時 火曜日の10時から11時

場所 市民総合体育館（狭山市柏原555・駐車場あり）

定員 25名

講師 元プロボクサー：桜井靖高氏

費用 1回600円

申し込み 開始時間の30分前から。予約できます(https://shinko-sports.stores.jp/reserve/chikouzan-sayama/services)

問い合わせ 市民総合体育館

https://chikouzan-sports.com/lesson/

市民総合体育館のボクシング教室

日時 金曜日の18時45分から19時45分

場所 市民総合体育館（狭山市柏原555・駐車場あり）

定員 25名

講師 元プロボクサー：桜井靖高氏

費用 1回600円

申し込み 開始時間の30分前から。予約できます(https://shinko-sports.stores.jp/reserve/chikouzan-sayama/services)

問い合わせ 市民総合体育館

https://chikouzan-sports.com/lesson/

ボクシングでエクササイズ

日時 2026年7月2日、9日、16日（木曜日）、9時30分から10時30分

場所 武道館（狭山市入間川4-18-21）

※西武池袋線稲荷山公園から徒歩16分、西武新宿線狭山市駅から徒歩16分

定員 各日10名（多数は抽選）

講師 プロボクサー：津端ありさ氏

費用 1,000円（保険料など）

申し込み 2026年6月24日（水曜日）までにこちらから(https://logoform.jp/form/6LWm/1577697)

問合せ スポーツ振興課（04-2946-8738）

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/sports/ichiran/202506040930.html

中央公民館のボクシングで楽しくシェイプアップ

2026年秋の開催を予定

https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisetsu/kominkan/chuo/index.html

配信元

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/index.html