【e-Learningシステム：Learn365_v.3.74アップグレードのお知らせ】株式会社ソフィア

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都中央区日本橋人形町、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は本国内で唯一、Learn365の販売代理を行っています。

6月8日 月曜日 21：00 より Learn365 v.3.74へアップグレードしたことをお知らせします。ご利用頂いているお客様からのご要望や、用途や運用の実態を踏まえ、更に使いやすく改善されました。



■Learn365（旧LMS365）とは

Learn365（旧LMS365）はMicrosoft(R) SharePoint Online上で動作するe-Learningシステムです。

Microsoft365の各機能とともに動作し、シームレスに使用することが出来ます。また、情報やデータはMicrosoft Cloud上で安全に保管されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvRnwhyfXn4 ]

■ソフィア×Learn365の効果とは

ソフィアは、インターナルコミュニケーション（組織内コミュニケーション）の活性化を専門とする会社として、Learn365を活用しています。

Learn365の活用による効果は研修や教育の改善にとどまらず、組織内のコミュニケーションを向上させ、以下のようなメリットを発揮しやすくなります。

- 受講者が業務を行う「場」に対するエンゲージメントを高めます。- 受講者のビジネスプロセスの中で、受講必須コースから各部署や職種別の専門コースに至るまで、多様なプログラムを適切に配置します。- 受講者同士の相互コミュニケーション促進を支援し、社内の生産性を高めます。

Learn365導入事例はこちらをご覧ください

株式会社トリドールホールディングス：

Learn365導入支援 全国3万人のスタッフが等しく学べる環境づくりに貢献

https://www.sofia-inc.com/casestudy/comment28.html

■Learn365の最新アップデート内容- Learn365 インストールこれまでは Microsoft 365 のグローバル管理者のみが Learn365 をインストールできましたが、現在は組織内の任意のユーザーがインストールできるようになりました。- 学習時間のカテゴリ学習時間のカテゴリを使用すると、受講者がさまざまなトレーニングに費やした時間を組織として把握し、レポートできます。- カタログ間でのコースコピーコースを複数のカタログ間でコピーする際のコンテンツパッケージの扱いが改善され、共有設定が適切に反映されるようになりました。- 評価カタログ管理者およびコース管理者は、コース完了条件の設定で、採点対象の評価に対して合格に必要な最低スコアを設定できるようになりました。- レポート受講者にとって、どのトレーニングが必須かをより分かりやすくするため、以下のレポートの内容が改善されました。- Learn365 API新たに、POST Enrollments/GetMandatoryStates エンドポイントが追加され、リクエストで指定した受講登録（Enrollment）が必須かどうかを取得できるようになりました。- 新しい UI- 不具合の修正

上記アップグレード内容のほか、

解決された問題など、詳細につきましては「 May 2026 （v.3.74(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/58654817702297-June-2026-release)）」でご確認ください。

■参考資料

本資料が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

『Learn365 製品紹介』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-product/

『学習環境の最適化～Learn365の成功事例～』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-8/

■関連情報

Learn365に関する情報はこちらをご覧ください。

●Learn365とは？

https://lms365.jp/learn365/

●Learn365の主な機能

https://lms365.jp/introduce/

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/