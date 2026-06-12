新VPoEおよび新CTO就任のお知らせ

モビルス株式会社

コンタクトセンター向けCXソリューションを開発・提供するモビルス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井智宏、以下、モビルス）は、2026年6月12日付で、VPoE(Vice President of Engineering)およびCTO(Chief Technology Officer)を新設し、それぞれ以下の2名が就任することをお知らせいたします。

■ 人事（VPoE、CTO）

氏 名： [新任]三谷 智信（みたに とものぶ）

新役職： VPoE／開発統括責任者 エンジニアリングディビジョン長

旧役職： 執行役員 エンジニアリングディビジョン長



氏 名： [新任]Uzun Mecit Kerem（うずん めじと けれむ）

新役職： CTO Product Innovation Lab長

旧役職： MooA開発室長

■ 背景

近年、生成AIをはじめとするテクノロジーの急速な進化や、市場における多様なニーズへの対応が求められる中、当社の事業はより高度かつスピーディな進化が必要なフェーズを迎えています。このような背景から、当社は持続的な事業成長の要となる技術面における市場のリード、R&Dによるイノベーションの加速、技術ブランディングの強化、そしてこれらを支える強固なエンジニアリング組織の構築を目的に、VPoEおよびCTOの役職を新設いたします。

■ 新VPoEおよび新CTOの略歴

[新VPoE] 三谷 智信（みたに とものぶ）

-略歴-

前職NHN Japan社にて大型ECモール向けの一元管理ツールの新規開発・運用・機能改善などを担当し、開発部門のメンバーマネジメントに従事。また、そのマネジメント力に加えて、自治体向けシステム開発、検索サイトの改修、ブログサイトの新規開発、そしてゲームポータルサイトの運用開発などの幅広い開発経験から、自身も技術者として高い技能と実績を有する。2020年モビルスに参画。豊富なIT技術とマネジメント力を活かし、VPoEとして開発部門全体を統括。

[新CTO] Uzun Mecit Kerem（うずん めじと けれむ）

-略歴-

東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。2019年にモビルス株式会社に参画。プロジェクトマネージャーおよび製品開発のリードエンジニアとして実績を積んだ後、R&D部門の責任者に就任。新技術の調査・選定から、PoC（概念実証）のプロトタイプ製作、実用化までの一連のプロセスを牽引し、当社の技術的成長に大きく貢献した。これらの実績を踏まえ、CTOとして経営視点での技術戦略の推進、全社の技術レベルの向上および技術ブランディング等の強化を担う。

新体制の下、ますます社業の発展に専心努力いたす所存でございます。

今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

■ モビルス株式会社について

モビルスは、クライアントの顧客のつまずきや課題へ先回りしたCX（顧客体験）のブランディング設計を行い、企業価値と経営収益向上へ貢献する会社です。そのために、新しいテクノロジーを取り込んだオペレーション支援生成AIサービス 「MooA(R)（ムーア）」 や、顧客コミュニケーションのノンボイス化とデジタル化を推進する有人チャットやボイスボットなどのSaaSソリューション「モビシリーズ」の開発・提供を行っており、モビシリーズは500社以上に導入されています。モビルスでは、「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」をミッションに掲げ、テクノロジーによる企業のCX向上を目的に「CX-Branding Tech. Lab（https://mobilus.co.jp/lab/(https://mobilus.co.jp/lab/)）」を運営しており、調査レポート、セミナー開催、登壇、実証実験を通した研究開発などを企画・発信しています。

会社名：モビルス株式会社

代表者：代表取締役社長 石井智宏

所在地：東京都品川区東五反田2丁目22番9号 住友不動産大崎ツインビル西館9階

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード:4370）

事業内容：コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供

公式HP：https://mobilus.co.jp(https://mobilus.co.jp)