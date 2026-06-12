謎を解きながら「算数力」「読解力」を鍛える！ 80万部超ヒット作『#真相をお話しします』作者・結城真一郎の児童書第2弾『やらなくてもいい宿題２』登場！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、6月12日（金）に『やらなくてもいい宿題２』(https://www.amazon.co.jp/dp/4074610140)（結城真一郎・著）を発売いたしました。「楽しみながら算数力・読解力が身につく」と話題を呼んだ前作『やらなくてもいい宿題』（2024年7月刊行）の待望の続編で、小学生のためのなぞとき物語シリーズ「ミステリ図書室」の最新刊です。

『やらなくてもいい宿題２』のあらすじ

主人公の数斗たちが作った秘密基地を、横暴な上級生たちに奪われた！ 取りもどすには、彼らが出す問題を攻略しなければならない。

一見ふつう、しかし公式を当てはめただけでは解くことができない超難問！

数斗たちは大切なものを取りもどすために、あの“謎の少女”の召還を試みる。

果たして彼らは秘密基地を奪還できるか！？

算数の知識を蓄積する前に必要なものとは

小学生の主人公たちが大切な秘密基地を取り返すために、敵が出題する算数などの問題を攻略していくストーリー。出題されるのは「集合算」や「差集め算」など、中学受験でおなじみの問題です。しかしこれらの問題、公式にあてはめるだけでは決して解けません。答を知って「やられた！」と頭を抱える人が続出する“ひっかけのある問題”なのです。必要なのは算数の知識よりも文章をきちんと読むこと。

SNSの短文や動画による情報取得、生成AIによる要約が身近になった今、子どもたちの「読む力」の低下を危惧する声も。本作では、問題を解く前に問題文を正確に読むことの大切さを、謎解きを通して体験できます。

勉強が苦手でも楽しめる仕掛けが満載

ストーリーの中には中学受験相当の問題が出てきますが、未習でも算数が苦手でも大丈夫。解説マンガで楽しく分かりやすく説明します。

また、問題の中には“発想の転換”で解けるものもあります。大人や高学年のきょうだいが分からなかった問題を、小学2年生の子があっさり解いたという感想も！

「解き方を覚えるのも大事だけど、その前に、目の前の文章を正しく読み取る力は身についていますか？」親子で一緒に“読む力”を試してみては。

著者、結城真一郎氏からのメッセージは「勉強は肩ひじ張らず“ツッコミ”ながら！」

著者の結城氏は、開成中学・高校を経て東京大学卒業という経歴の持ち主。ハードな中学受験に取り組む中で、“池の周りに等間隔で木を植える太郎さんってなんだ” “友だちに100本の鉛筆を配る花子さんなんていないだろ！”と、問題文にツッコミまくっていたとか。前作、そして本作に登場する問題も、その目線から生まれたもの。

“おちょくる目線”を持つと、ちょっとだけ勉強が楽しめるのではないか、と結城さん。「勉強には、肩ひじ張らずに向き合ってもらいたいですね」

読者の子どもたちが勉強を楽しむヒントを得られることも、本作の特徴の一つです。

著者情報

結城真一郎（ゆうき・しんいちろう）

1991年生まれ。神奈川県出身。開成中学・高校を経て東京大学法学部を卒業。2018年『名もなき星の哀歌』で新潮ミステリー大賞を受勝し2019年デビュー。2021年「#拡散希望」が日本推理作家協会賞（短編部門）受賞、同作を収めた短編集『#真相をお話しします』（新潮社）は累計80万部を越えるヒット作。ほか『難問の多い料理店』（集英社）『どうせ世界は終わるけど』（小学館）など著書多数。

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書誌情報

■書名：やらなくてもいい宿題２

■著者：結城真一郎

■発売日：2026年6月12日（金）

■定価：1430円（税込）

■ISBN: 978-4-07-461014-3

■仕様：四六判・224ページ

■発行：主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074610140

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18600631/

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