【特許取得】マネジメントの成果を可視化・定量評価できる「みんなのマネージャ」を展示会で【無料デモ体験】

スカイストーン株式会社

スカイストーン株式会社（本社：大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階、代表取締役：大原 泰裕）は、AIFIT株式会社(https://aifit.jp/)と共同で、「組織メンバ評価装置、及び組織メンバ評価方法、並びにプログラム」に関する特許第7818248号を取得いたしました。

本技術は、メンバーの行動データや評価情報をもとに、マネージャーが次に取るべきアクション候補を提示する技術です。

また、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第25回 総務・人事・経理Week 東京」に出展し、本特許技術を基盤とする組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」を無料体験いただける機会を作ります。

■ 特許取得の背景

多くの組織では、メンバーの不調や離職の予兆、育成上の課題を、管理職の経験や勘に頼って把握してきました。

一方で、マネジメント経験の差や現場の忙しさにより、声かけや面談のタイミングが属人化しやすいという課題があります。

「みんなのマネージャ(https://minmane.net)」は、こうした組織運営をより円滑にするため、メンバーの状態を多角的に分析し、マネージャーが次に取るべき行動を考えやすくする仕組みとして開発してきました。

今回取得した特許は、その中核となる分析・提示技術に関するものです。

■ 取得特許について

・特許番号：特許第7818248号・出願番号：特願2025-138200・発明の名称：組織メンバ評価装置、及び組織メンバ評価方法、並びにプログラム・概要：メンバーの行動データや評価情報を分析し、マネージャーやスタッフが次に取るべきアクション候補を提示する技術

本技術により、組織の状態を「なんとなく」で捉えるのではなく、データに基づいて変化の兆しを把握し、面談・声かけ・育成支援などの行動につなげやすくなります。

「みんなのマネージャ」では、Googleの生成AI「Gemini」も活用し、自由記述などの定性的な情報の整理・分析を支援します。独自の特許技術を土台に、生成AIの分析能力を組み合わせることで、日常的なマネジメントの判断を支援します。

■ 代表コメント

組織づくりで大切なのは、人を数字だけで判断することではなく、変化の兆しに早く気づき、対話につなげることです。

「みんなのマネージャ」は、経験豊富な管理職だけに頼らなくても、チームの状態を見立て、次の一手を選びやすくするために開発してきました。

今回の特許取得を機に、勘と経験則だけに頼らない、再現性あるマネジメントをより多くの組織に届けてまいります。

■ アミューズメント業界・飲食業界の企業に導入

「みんなのマネージャ」は、アミューズメント業界および飲食業界の企業に導入され、スタッフのコンディション把握や面談サイクルの定着に活用されています。

導入前は、スタッフが理由不明のまま退職してしまうケースがあり、定着率向上に向けた打ち手が見えにくいという課題がありました。また、シフト制の現場では、当日欠勤や遅刻などの変化に対して、管理職が個別に対応する負担も発生していました。

導入後は、スタッフの状態を確認しやすくなり、現場で必要なフォローにつなげやすくなっています。

実際に導入企業からは、「体調やメンタル面での悩みがあるスタッフが特定しやすくなった」「離職率は下がっています、何かエラーがあれば面談等が行えるようになりました」といったコメントをいただいています。

「みんなのマネージャ」は、サーベイ結果を見て終わりにせず、管理職が面談や声かけなどの行動につなげるための支援を行います。

これにより、マネジメントの属人化を抑え、組織づくりの成果を可視化・定量評価しやすい状態を目指します。

関連記事

・ドトールコーヒーショップ大阪駅前第一ビル 森本店長に聞く!お客様満足度UP×本部評価UP×スタッフ離職率DOWNまでの道のり(https://minmane.net/posts/LkCQ9hzu?slid=a5ec5c4ff7fc4da2ba11891dfc56f24b-1785)

・新人マネージャーの挑戦「リアルなお客様のサービス向上を目指し、ミステリーショッパーの評価を活用」(https://minmane.net/posts/600otmfy?slid=a5ec5c4ff7fc4da2ba11891dfc56f24b-1785)

■ 展示会で「みんなのマネージャ」を体験いただけます

本展示会(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026-a9fKd/directory/directory-details.%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-19c31829-ea17-4055-a4e6-194687ee46ab.html#/)では、会場にて「みんなのマネージャ」のデモをご体験いただけます。

「自社の組織課題を可視化したい」

「マネージャー育成を仕組み化したい」

とお考えの経営者・人事責任者の方は、ぜひ当社ブースへお越しください。

■ 開催概要

・イベント名：第25回 総務・人事・経理Week 東京

・展示会区分：HR EXPO（人事労務・教育・採用）

・会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

・会場：東京ビッグサイト 東ホール・南ホール

・小間番号：E16-18

・ブース内容：「みんなのマネージャ」のAIデモ、組織診断、導入相談

■ 会社概要

・会社名：スカイストーン株式会社

・所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階

・代表者：代表取締役 大原 泰裕

・設立：2017年4月

・事業内容：HR Tech領域における組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」の企画、開発、運営

・URL：https://minmane.net

■ 本件に関するお問い合わせ先

・担当：浦山

・TEL：07018176544

・Email：k.urayama@skystone.co.jp