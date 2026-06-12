【東急SレイエスFC 】次は君の番だ。

東急スポーツシステム株式会社

東急SレイエスFC U-15卒団生の神山京右選手による特別講演会を開催いたします。

第1部では「プロサッカー選手になるためのスタンス」をテーマに神山選手が講演。第2部では神山選手の保護者様より「中高生年代へのアプローチ」をテーマにお話しいただきます。

プロ選手本人と保護者、それぞれの視点から貴重な学びを得られる機会となります。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

■対象

小学1年生～小学6年生(会員・非会員)

■日程・内容

2026年6月14日(日)



▷1部「プロサッカー選手になるためのスタンス」

18:00~19:15

※終了後に写真撮影を行います。

▷2部「中高生年代へのアプローチ」

19:30~20:30

■内容

選手紹介/神山選手講演/対談＆質疑応答/写真撮影

※サイン、個人撮影につきましては先着50名とさせていただきます。

※イベント当日受付時に当選をお伝えいたします。

■会場

都築公会堂

〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央32-1 都筑区総合庁舎内

◇最寄駅 『センター南駅』

■参加費

会 員：3,300円（税込）

非会員：3,850円(税込)

■お申込み

2026年6月1日(月)12:00～2026年6月13日(土)

お申込みはこちら(https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/space/LXDMM7XK?_gl=1%2a30o71k%2a_gcl_au%2aNTA4OTg3OTc2LjE3NzQ5NjU0Mzg.%2a_ga%2aMjA5NzA3MDgxNS4xNzQyNzk2MTQw%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3ODEyNTI1NTckbzEwMSRnMSR0MTc4MTI1MjU2MiRqNTUkbDAkaDA.)

１.マイページの「予約」ボタンをクリック

２.「あざみ野」「Reyesイベント」を選択し、「6/14(日)」にある「次は君の番だ。～レイエス卒団生・現役プロサッカー選手講演会～」を選択

３.「チケットを購入して予約する」を選択

４.内容を確認し「上記内容で予約をする」をクリックで予約確定となります

その後、支払い画面に繋がります

■その他

・公共交通機関をご利用ください。

・サイン用色紙はこちらでご用意させていただきます。

・警報発令や公共交通機関に支障をきたすレベルの場合は中止といたします。

・施設へのご連絡はお控えください。ご不明な点等ございましたら下記連絡先へご連絡ください。

■キャンセル

キャンセルご希望の方は、hakomonoシステムからお手続きください。

※当日のキャンセルは、キャンセル料が100%発生いたします。予めご了承ください。

■問い合わせ先

東急SレイエスFC事務局

TEL：080-7749-6494

担当：小島