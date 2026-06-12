AIデータ社、「AI RetailBooster on IDX」において、組織をAI Native Enterpriseへと進化させる「AI Data Platform」を発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、AI孔明 on IDXを基盤とした業界特化型AIファクトリー、小売業界向けAIプラットフォー「AI Retail Booster on IDX」において、新たに小売企業の組織全体をAI Native Enterpriseへと進化させる「AI Data Platform」による統合ソリューションを発表いたします。

■ AI Data Platformとは何か

AI Data Platformとは、単なる生成AIやチャットボットではありません。

企業が保有する技術・データ・契約・ノウハウ・組織知識・意思決定を統合し、企業全体をAI Native Enterpriseへと進化させるための基盤です。

かつての産業革命では、

土地

工場

資本

が競争力の源泉でした。

しかし、AI文明における競争力の源泉は異なります。

知能 × データ × 組織

これこそが、AI時代における企業の真の競争力です。

今の日本企業の多くは、産業革命時代からの組織スタイルのまま、AI時代を迎えようとしています。しかし、そのままでは、AI文明の競争に勝ち残ることは困難です。

AIデータ社が提唱する「AI Data Platform」は、この構造そのものを刷新し、企業知能化OSとして企業全体をAI Native Enterpriseへと進化させる中核基盤です。

■ 小売業界における３つのAI Data Platform

● Platform1｜Tokkyo.Ai

～ 戦略知能：次世代商品を生み出す「商品MOAT」～

「何を作るか・何を売るか」を決める商品戦略プラットフォーム

Tokkyo.Aiは、特許情報・技術トレンドをAIエージェントが自動分析し、企業が次に投資すべき商品・技術領域を可視化する知財AIプラットフォームです。

小売業においては、特にプライベートブランド（PB）商品の企画・開発において強力な戦略知能として機能します。競合他社や市場全体の技術動向・特許情報をAIが調査・分析することで、「次に開発すべきPB商品」「差別化できる技術要素」を明細書レベルで可視化し、商品開発の意思決定を支援します。優れた商品企画こそが、小売競争における最初の勝負です。Tokkyo.Aiは、その意思決定を支える商品MOATの形成基盤です。

- 特許・技術情報をAIエージェントが自動調査・分析し、商品企画・開発戦略を支援- 競合他社の技術動向を可視化し、PBブランド開発における差別化ポイントを発見- 競合が気づく前に、次の勝ち筋となる技術領域を特定する「未来を見る目」

● Platform2｜リーガルテックVDR

～ データ資産：企業の「データ・契約資産」を守り、活かす ～

「何を持っているか」を管理するデータ資産プラットフォーム

リーガルテックVDR（バーチャルデータルーム）は、企業が保有する契約・取引情報・ベンダーデータ・機密情報を安全に管理・共有するためのプラットフォームです。

小売業においては、仕入れ先との契約条件・価格交渉履歴・取引データを一元管理し、調達交渉の精度向上とリスク管理を同時に実現します。データ資産を守りながら、経営判断に活用できる形で整備することが、AI Native Enterpriseへの移行における重要な基盤となります。

- 契約・取引情報・ベンダーデータをセキュアに一元管理- 調達交渉・リスクスコアリングをデータに基づいて高度化- 企業の「データ資産」を守り、経営・法務・調達の意思決定を支援

● Platform3｜AI RetailBooster on IDX（AI孔明 on IDX）

～ 組織知能：企業全体を賢くする「組織MOAT」～

「どう売るか・どう動くか」を決める組織戦略プラットフォーム

AI RetailBooster on IDXは、小売企業全体を賢くする組織知能OSです。

かつての小売業は、優秀な店長・バイヤー・SV・エリアマネージャーがいれば成長できました。しかし今は、店舗数が増えるほど人が足りず、ベテランが減り、ノウハウが消え、判断が遅れます。問題は商品ではなく、組織そのものになっています。

AI RetailBooster on IDXは、店舗・商品・顧客・人材・ナレッジを統合し、チェーン全体を全体最適化するRetail Organization Intelligence（小売組織知能）として機能します。

商品・店舗・マーケティング・調達・物流・人事・経営の7領域にわたる参謀AIモデルを提供。POS・在庫・シフト・物流・会員ID-POSなどの全データを統合・構造化し、部門最適と全体最適を同時に実現する「7参謀AI統合プラットフォーム」として機能します。

使えば使うほどデータとナレッジが蓄積され、他社が真似できないRetail MOAT OSが形成されます。

特徴として、

- 商品・店舗・販促・調達・物流・人事・経営の7参謀AIが組織全体を支援- POS・在庫・シフト・物流・会員データを統合し、部門最適と全体最適を同時実現- 優秀な店長・バイヤーのノウハウをAIが学習・標準化し、チェーン全体に展開

期待される導入効果は、

■3つのプラットフォームが生み出す統合価値

- 全店舗の売上・利益・在庫・顧客・販促を統合し、経営者のコックピットを実現- AIが「利益率が落ちた理由」「次に打つべき施策」を分析・提案するAI参謀- 優秀な店長・バイヤーの判断をAIに学習させ、企業の知識継承システムとして機能- 店舗・バイヤー・物流・経営をつなぎ、部門最適を超えた全体最適を実現する小売PMO[表: https://prtimes.jp/data/corp/40956/table/730_1_24c831b6fc7552bcdc312729d1a8f32b.jpg?v=202606120551 ]

３つのプラットフォームが連携することで、戦略・データ・組織が一体となった「企業知能化OS」が完成し、企業全体がAI Native Enterpriseへと進化します。

■ 今後の展望

AIデータ社は、本AI Data Platformを起点に、以下の取り組みを進めます。

■AIデータ株式会社について

- 小売業に続き、製造・物流・医療・金融などさまざまな業界向けAIファクトリーモデルを順次リリース- 業界特化型テンプレート・ナレッジチームドライブの拡充- グローバル競争を見据えたAI Data Platformの機能高度化- 国内企業のAI Native Enterprise化を支援するパートナーエコシステムの構築

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。