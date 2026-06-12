徳島県庁が技術職（総合土木・林業・建築）を対象とした「奨学金返還支援制度」を新設！

徳島県

徳島県庁では県職員の人材確保と定着を図るため、採用が特に困難な土木系技術職である「総合土木」、「林業」、「建築」の３職種を対象に、採用試験の受験者数増加に向けた新たなインセンティブとして、日本学生支援機構の代理返還支援制度を活用した奨学金返還支援制度を新たに創設しました。

【支援対象】

令和８年度及び令和９年度に、「総合土木」、「林業」、「建築」の区分で採用された者

【支援要件】

採用後、３年以上徳島県庁で就業する者

【対象経費】

日本学生支援機構が貸与する「第一種（無利子）」及び「第二種（有利子）」奨学金

【支援内容】

・第一種奨学金（無利子）：借受総額の１／２（上限額１２５万円）

・第二種奨学金（有利子）：借受総額の１／３（上限額 ８５万円）

・支援期間：採用後３年以上徳島県庁で就業することを条件に、就業後４年目から

８年目までの５年間、奨学金の返還支援を実施。

※詳しくは、以下URLの徳島県ホームページ内特設ページをご参照ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo/7313082/