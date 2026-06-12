【PAUL & JOE BEAUTE】ルクア大阪店イベント「梅雨の日マルシェ」開催

株式会社アルビオン

株式会社アルビオンが展開する「PAUL & JOE BEAUTE」は、2026年6月17日（水）より、ルクア大阪 3階メインエレベーター横 特設スペースにて、期間限定イベント『PAUL & JOE 梅雨の日マルシェ』を開催いたします。

雨の日は、少しだけ気分が沈みがち。

だからこそPAUL & JOEは、“雨の日を、とくべつな1日に。”をテーマに、梅雨の季節を楽しく彩るアイテムを集めました。

会場には、新発売のヘアケアコレクションをはじめ、心はずむデザインのレイングッズや、おうち時間を心地よく過ごすためのルームウェアなど、雨の日だからこそ楽しみたくなるアイテムが並びます。

お気に入りの傘を選ぶように。

お気に入りの香りをまとうように。

何気ない雨の日を、少し特別な日に変える。

そんなPAUL & JOEならではのアイテムとの出会いをお楽しみください。

雨の日さえ、好きになる。

PAUL & JOEが提案する、梅雨だけの特別なマルシェです。

PAUL & JOE 「梅雨の日マルシェ」 概要

■店舗:ルクア大阪 3階メインエレベーター横 特設スペース

■期間:2026年6月17日（水）～21日（日）

■時間:10:30～20:30

数量限定 スペシャルプレゼント

新ヘアケアシリーズを含む税込5,500円以上ご購入のお客様に、先着で「PAUL & JOE オリジナル ヘアブラシ（巾着付き）」をプレゼント。

毎日のブラッシングタイムが少し楽しみになる、木製ハンドルのオリジナルヘアブラシ。



PAUL & JOEらしいミントグリーンの巾着付きで、お出かけや旅行にも持ち運びやすい特別なアイテムです。

お気に入りのヘアケアと一緒に、髪をとかす時間まで心地よく。

※対象商品を含む税込5,500円以上ご購入の方が対象です。

※お一人様1点限り。

※なくなり次第終了となります。

＼さらに！数量限定スペシャルプレゼント／

PAUL & JOE商品（コスメを含む）を税込8,800円以上ご購入のお客様に、「チャーム付きミニトート」をプレゼントいたします。

ミントカラーのストライプに、ブランドロゴが映える限定デザイン。

リップモチーフのチャームがさりげないアクセントになった、毎日持ち歩きたくなるミニトートです。

お買い物やランチタイム、ちょっとしたお出かけにも。

気分まで明るくしてくれる特別なアイテムをご用意しました。

※なくなり次第終了となります。

PAUL & JOE Hair Care

ポール & ジョーのヘアケアコレクションでは

髪だけでなく、頭皮にも着目。

乾燥やダメージに配慮しながら、コンディションを整えクリーンな頭皮とふんわりツヤめく髪へ導きます。

詳細を見る :https://www.paul-joe-beaute.com/pages/2026-haircare-collection

PAUL & JOE BEAUTE（ポール ＆ ジョー ボーテ）について

人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案するコスメティックス

化粧効果はもちろん、見て楽しい、触って楽しい、飾って楽しい、持っていることが幸せ。

ポール & ジョー ボーテは、自分自身はもちろん、まわりの人も幸福感に満ち溢れるようなライフスタイルを発信していきます。