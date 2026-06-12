現役Jリーガー細谷真大オーナーの新感覚リカバリー型サウナ『sauna KOHAKU』、2026年7月2日にローンチイベント開催！

TORWA

2026年7月2日(木) ローンチイベントのお知らせ

株式会社TORWA（本社：千葉県柏市、代表取締役：細谷真大）は、Jリーガー細谷真大選手がオーナーを務めるリカバリー型サウナ「saunaKOHAKU」のローンチイベントを、2026年7月2日(木)に開催いたします。

本内覧会では、プロアスリートの知見を凝縮した「saunaKOHAKU」の施設をメディア関係者の皆様にいち早くご体験いただくとともに、施設のコンセプトやリカバリーへのこだわりについて直接ご説明させていただきます。

sauna KOHAKUについて

「sauna KOHAKU」は、プロサッカー選手としての競技経験から着想を得たリカバリー型サウナ施設です。

単に“気持ちよく汗をかく場所”ではなく、「翌日も動ける身体をつくるための、回復基地」をコンセプトに、アスリートが実践するリカバリーメソッドを一般向けに再構築しました。

また、sauna KOHAKU最大の特徴は、目的に合わせた「リカバリープログラム」のご提案です。

温浴・サウナ・水風呂・内気浴の順序や時間を科学的に設計することで、脳・筋肉・睡眠のアプローチから深いリカバリー体験を提供します。

単なるリラクゼーションに留まらない、次世代のリカバリー型サウナをご体感ください。

細谷真大がsauna KOHAKUに込めた想い

「私が育った街・柏に恩返しがしたい」--そんな細谷真大の想いから、「sauna KOHAKU」は誕生しました。

細谷は小学生時代から柏市内のクラブチームでプレーし、プロサッカー選手としてのキャリアも柏でスタートしました。現在の自分があるのは柏という街のおかげだという感謝の気持ちが、事業の原点となっています。

また、プロサッカー選手として活動する中で、細谷が大切にしてきたのが「リカバリー（回復）」です。サウナを通じて心身を整え、再び前向きな気持ちで挑戦できる状態へ戻る。その価値を多くの人に届けたいという想いから、sauna KOHAKUの構想が始まりました。

sauna KOHAKUは、単なるサウナ施設ではなく、日々挑戦する人々が心身を整え、また前を向くための「柏の回復基地」を目指しています。

施設の特徴

・リカバリープログラムの提案

sauna KOHAKUでは脳・筋肉・睡眠の回復といった目的別のプログラムを設計し、曜日時間毎に5つのプログラムをご用意しております。

プログラム毎に温度調整を行い、様々なサウナの入り方を体験頂けることが1番の特徴です。

・オリジナルドリンクの開発

リカバリーを前提に開発されたオリジナルドリンク（木と白）で、サウナ前後のコンディションをサポート致します。

・オリジナルグッズの展開

柏レイソルとのコラボグッズをはじめとした、様々なグッズを販売予定しておりグッズ制作にも力を入れております。

施設概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177164/table/4_1_50d6fcb46bd3b347e603fbb6a1697ab2.jpg?v=202606120551 ]

メディア向け合同内覧会 開催概要

「sauna KOHAKU」の魅力をメディア関係者の皆様に深くご理解いただくため、下記の通り合同内覧会を開催いたします。

当日のタイムスケジュール（予定）

※当日は館内撮影可能です。（施設内の写真素材は別途こちらからもお送りさせて頂けます。）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177164/table/4_2_aae43db7186004634f59025f7c167aae.jpg?v=202606120551 ]

参加申し込みについて

本内覧会へのご参加を希望されるメディア関係者様は、下記よりご応募ください。

Googleフォームリンク(https://forms.gle/Gwfiks6Qhd9vUedD9)

株式会社TORWAについて

株式会社TORWAは、プロサッカー選手である細谷真大が代表を務める企業です。

アスリートとしての知見を活かし、ライフスタイルに合わせリカバリー文化を創造することで、人々の時間と生活を豊にする事業を展開致します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177164/table/4_3_03cc01e2cfefbcc73e0edb19ecc8ed38.jpg?v=202606120551 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TORWA

運営責任者：藤本隼斗

E-mail：sauna@torwa.jp

Web：https://sauna-kohaku.com/