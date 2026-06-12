『都市伝説解体センター』×『ROUND1』コラボキャンペーン開催決定！6月26日(金)より全国のラウンドワンにて実施いたします。
株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は、2026年6月26日(金)から9月27日(日)までラウンドワン全店舗にて『都市伝説解体センター』（開発・墓場文庫、発売・集英社ゲームズ）とのコラボキャンペーンを開催いたします。
本キャンペーンでは、ラウンドワンで楽しんでいる『都市伝説解体センター』メンバーのオリジナル等身イラストと、６つのミニキャライラストが登場。本イラストを使用したコラボグッズ販売・ノベルティ配布をはじめ、コラボメニューの提供、カラオケコラボルームの展開、ボウリングスコア演出映像など、さまざまな企画が実施されます。
開催情報
▼『都市伝説解体センター』 × 『ROUND1』 コラボキャンペーン特設サイト
https://www.round1.co.jp/collaboration/toshidensetsu/index.html
■開催期間：2026年6月26日(金)～2026年9月27日(日)
＜前半＞2026年6月26日(金)～2026年8月6日(木)
＜後半＞2026年8月7日(金)～2026年9月27日(日)
※前半／後半期間でノベルティが変更となります。
■開催場所：ラウンドワン 全店舗
※コラボキャンペーン内容によって実施店舗が異なります。
※設置店舗はラウンドワンホームページをご確認ください。
コラボグッズ
オリジナルイラストを使用したコラボグッズを販売いたします。
販売店舗：
池袋店、千日前店、千種店、仙台泉店
■BIGアクリルスタンド 1,980円（税込）
■トレーディングアクリルキーホルダー 単品：880円（税込）/コンプセット：5,280円（税込）
■トレーディングアクリルスタンド 単品：990円（税込）/コンプセット：5,940円（税込）
■トレーディングクリアカード 単品：550円（税込）/コンプセット：4,950円（税込）
■缶バッジ 500円（税込）カプセルトイ販売
コラボメニュー
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・ビリヤード・ダーツ設置店にて、各キャラクターや作品の世界観をイメージしたコラボメニューを販売いたします。
コラボメニューを1点ご注文ごとに、ノベルティをランダムで1枚プレゼントいたします。
※前半期間と後半期間でノベルティデザインは変わります。
※実施施設は店舗により異なります。ご利用店舗HPにてご確認ください。
コラボパック
ラウンドワン全店のボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ設置店にてコラボパックを販売いたします。コラボパックで施設をご利用いただいたお客さまにはB5メタリックビジュアルシートをランダムで1枚プレゼントいたします。
※前半期間と後半期間でノベルティデザインは変わります。
※実施施設は店舗により異なります。ご利用店舗HPにてご確認ください。
カラオケコラボルーム
池袋店で『都市伝説解体センター』のコラボルームを展開いたします。ルーム内の装飾のほか、コラボメニューと一緒に撮影できるミニパネルの設置など、コラボを存分にお楽しみいただける空間をご用意いたします。
『都市伝説解体センター』とは
怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー
怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。
主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。
対応機種：Steam(R) / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / iOS / Android
ジャンル：ミステリーアドベンチャー
プレイ人数：1人
対応言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 / ヒンディー語 / アラビア語
発売：集英社ゲームズ
開発：墓場文庫
■権利表記
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
■株式会社ハイ・シーズン
コーポレートサイト： https://highseason.jp/
works： https://highseason.jp/works/
公式X： https://x.com/highseason2022
オンラインショップ： https://highseason-onlineshop.com/