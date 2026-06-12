『紅の砂漠』ゲームプレイ映像コンテスト「Beyond the Abyss」を開催

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

『紅の砂漠（Crimson Desert）』において、ゲームプレイ映像コンテスト

「Beyond the Abyss: コミュニティチャレンジ」 を開催します。

本コンテストは、世界中のプレイヤーが『紅の砂漠』で体験したそれぞれの物語や印象的な瞬間を映像として共有し、コミュニティの広がりを生み出していく参加型イベントです。

■ プレイヤー自身の視点で『紅の砂漠』の魅力を発信する参加型イベント

「Beyond the Abyss: コミュニティチャレンジ」は、プレイヤー一人ひとりが『紅の砂漠』の世界で体験した冒険や出来事を、自分だけの視点で映像にまとめて発信するコミュニティ参加型イベントです。

壮大なファイウェルを舞台に、プレイヤーが感じた魅力や思い出を共有することで、世界中のコミュニティをさらに広げていくことを目指しています。

》 関連リンク：

イベント開催詳細ページ：https://pearlabyss.info/BeyondtheAbyss

イベント紹介映像 ：https://youtu.be/r6J19gc9xTw

■ 探検・戦闘・生活・カスタマイズなど、テーマは自由

応募作品のテーマやコンセプトは自由です。

参加者は、探検、戦闘、生活、アビス、キャラクターカスタマイズ、染色などを題材に、ファイウェルでの印象的な瞬間を映像作品として制作できます。

『紅の砂漠』ならではの多彩なゲームプレイを、自分らしい表現で発信できる内容となっています。

■ ショート動画・ロング動画の2部門で応募可能

応募作品は、以下の2形式で受け付けます。

ショートフォーム：1分未満

ロングフォーム：1分以上3分以内

参加者は、自身のSNSまたはYouTubeチャンネルに動画を投稿した後、『紅の砂漠』公式サイト内の専用サーベイフォームを通じて、2026年7月12日までに元動画を提出する必要があります。

■ 受賞者10名を選出、Pearl Abyss本社「 Home One 」へ招待

応募作品の中から、『紅の砂漠』スタジオによる審査を通じて、計10作品の受賞作を選出します。

受賞者には、以下の特典を提供します。

航空券・宿泊（2泊3日）付き Pearl Abyss本社「ホームワン」招待

『紅の砂漠』記念コイン

『紅の砂漠』特別グッズ

■ 受賞作品は8月3日に発表予定

受賞作品は、2026年8月3日に『紅の砂漠』公式サイトにて発表予定です。

■ 発売情報

『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、2026年3月20日（日本時間）に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』で知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを展開しています。自社開発の次世代ゲームエンジンを強みに、高品質なゲーム体験の実現に取り組んでおり、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発を進めています。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.