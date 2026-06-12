【楽天スーパーSALE後も熱気継続】DOOGEEストアが感謝還元！11インチAndroid16タブレット「POCKAM P11」6点セットを50%OFFの15,950円で販売開始

深圳市道格创想电子商务有限公司POCKAM P11 50%OFF

「DOOGEEストア 楽天市場店」は、楽天スーパーSALE終了後の感謝企画として、11インチAndroidタブレット「POCKAM P11」を期間限定50%OFFで販売いたします。

通常価格31,900円（税込）のところ、キャンペーン価格は15,950円（税込）。

さらに、タブレット本体だけでなく、Bluetoothキーボード、マウス、専用ケース、タッチペン、保護フィルム、有線イヤホンが付属する“届いてすぐ使える”6点フルセット仕様です。

楽天スーパーSALE期間中、DOOGEEストアでは主力モデルである「DOOGEE U11」シリーズを中心に、多くのお客様からご注文とご支持をいただきました。特に11インチクラスのAndroidタブレットは、動画視聴、学習、在宅ワーク、資料作成、オンライン授業、子供用タブレット、家族共有用タブレットとして需要が高く、セール終了後も引き続き注目を集めています。

一方で、世界的なメモリ市場価格の高騰が続く中、タブレット製品の価格維持はますます難しくなっています。そうした状況のなかでも、DOOGEEストアは「今、必要としているお客様に、できるだけ手に取りやすい価格で届けたい」という思いから、今回のPOCKAM P11 50%OFFキャンペーンを実施することを決定しました。

キャンペーン概要

商品名：POCKAM P11 11インチ Androidタブレット 6点セット

販売店舗：DOOGEEストア 楽天市場店

通常価格：31,900円（税込）

キャンペーン価格：15,950円（税込）

割引率：50%OFF

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/u11/

ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/doogee-store

スーパーSALEで終わらせない。11インチタブレット需要に応える“延長感謝セール”

楽天スーパーSALEは終了しましたが、期間中に多くのお客様から寄せられたのは、「11インチの大画面タブレットをもっと手頃な価格で購入したい」「キーボード付きのセットモデルがほしい」「子供の学習用、動画視聴用、仕事用に使える1台を探している」という声でした。

今回のPOCKAM P11は、そうしたニーズに応えるための11インチAndroidタブレットです。

スマートフォンより大きく、ノートパソコンより気軽に使える11インチサイズは、動画、電子書籍、Web閲覧、オンライン授業、資料確認、メール作成、ショッピング、SNS、軽作業まで幅広く対応。初めてタブレットを購入する方にも、サブ端末を探している方にも選びやすいモデルです。

通常価格31,900円から50%OFF。今だけ15,950円の高コスパモデル

POCKAM P11の通常価格は31,900円（税込）。今回の感謝還元キャンペーンでは、50%OFFの15,950円（税込）で販売いたします。

1万円台で購入できる11インチタブレットでありながら、キーボードやマウス、ケースなどの周辺アクセサリーまでセットになっているため、別途アクセサリーを買い足す必要が少なく、購入後すぐに使用を開始できます。

「安いだけではなく、しっかり使えるタブレットがほしい」

「動画視聴も、学習も、仕事も1台で済ませたい」

「キーボード付きタブレットをできるだけお得に買いたい」

そんな方に向けた、価格と実用性を両立したキャンペーンです。

POCKAM P11の主な特徴

1. 11インチ大画面で、動画視聴も作業も見やすい

11インチの大画面は、YouTube、Netflix、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、電子書籍、漫画、レシピ確認、オンライン授業、Web会議、資料閲覧にも便利です。

スマホ画面では小さく感じるコンテンツも、11インチタブレットならより見やすく、家族用・学習用・在宅ワーク用としても活躍します。

90Hz高リフレッシュレートに対応し、スクロールや画面切り替えもなめらか。SNS、ニュース閲覧、電子書籍、動画視聴、ライトゲームなど、日常の操作を快適にサポートします。

2. Android16搭載。Gemini AI時代に対応する新世代タブレット

POCKAM P11はAndroid16を搭載。日常の検索、文章作成、翻訳、学習サポート、スケジュール確認など、AIを活用した使い方にも対応しやすい仕様です。

「Android タブレット おすすめ」「AI対応タブレット」「Gemini AI タブレット」「学習用タブレット」を探している方にも注目の1台です。

3. 最大48GB RAM＋128GB ROM、さらに2TB拡張対応

POCKAM P11は、最大48GB RAMと128GB ROMを搭載。アプリの切り替え、動画視聴、Web検索、資料確認、オンライン学習など、日常使いに十分なパフォーマンスを備えています。

さらにmicroSDカードで最大2TBまで拡張可能。写真、動画、電子書籍、学習資料、アプリデータなどをたっぷり保存できます。

4. キーボード・マウス・ケースなど6点セット付き

POCKAM P11は、タブレット本体に加えて、以下の6点アクセサリーが付属します。

・Bluetoothキーボード

・マウス

・専用ケース

・タッチペン

・保護フィルム

・有線イヤホン

キーボードとマウスを使えば、メール作成、資料入力、レポート作成、ブログ更新、簡単なビジネス作業もスムーズ。タブレットとしても、簡易ノートPCのようにも使える便利なセットです。

5. 動画視聴・学習・在宅ワーク・子供用にもおすすめ

POCKAM P11は、日常のさまざまなシーンで使いやすい11インチタブレットです。

・動画視聴用タブレット

・子供用タブレット

・小学生・中学生の学習用タブレット

・オンライン授業用タブレット

・在宅ワーク用タブレット

・電子書籍・漫画用タブレット

・家族共有用タブレット

・旅行や出張時のサブ端末

価格を抑えながら、幅広い用途に対応できるコストパフォーマンスの高さが魅力です。

DOOGEEストア 楽天市場店はレビュー7,000件突破・高評価4.66

DOOGEEストア 楽天市場店は、多くのお客様にご利用いただき、店舗レビュー7,000件を突破。総合評価4.66という高い評価をいただいております。

「価格以上に使いやすい」

「配送が早くて安心」

「子供用や動画視聴用にちょうどいい」

「セット内容が充実している」

「コスパが高い」

といった声を励みに、これからも日本のお客様にとって使いやすく、選びやすいスマートデバイスをお届けしてまいります。

セット内容：タブレット本体、Bluetoothキーボード、マウス、専用ケース、タッチペン、保護フィルム、有線イヤホン

主な用途：動画視聴、学習、在宅ワーク、オンライン授業、電子書籍、子供用、家族共有、ビジネスサブ端末

キャンペーン形式：期間限定・数量限定

※価格、在庫状況、キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は楽天市場の商品ページをご確認ください。

こんな方におすすめ

・楽天スーパーSALEを逃してしまった方

・11インチAndroidタブレットをお得に購入したい方

・キーボード付きタブレットを探している方

・子供の学習用タブレットを探している方

・動画視聴や電子書籍に使える大画面タブレットがほしい方

・在宅ワークや簡単な資料作成に使えるサブ端末がほしい方

・1万円台で高コスパなタブレットを探している方

・アクセサリーを別途購入せず、すぐに使えるセットモデルを選びたい方

まとめ

楽天スーパーSALEは終了しましたが、DOOGEEストアの感謝還元はまだ続きます。

メモリ市場価格の高騰が続くなか、11インチAndroidタブレット「POCKAM P11」を50%OFFの15,950円（税込）で提供する今回のキャンペーンは、価格、実用性、セット内容のバランスに優れた注目企画です。

動画も、学習も、仕事も、家族利用も。

“ちょうどいい11インチタブレット”を探している方に、POCKAM P11は有力な選択肢となる1台です。

この機会にぜひ、DOOGEEストア 楽天市場店にてご確認ください。