サンリオ様 DMO構築事例｜共通言語を「データ」にする。サンリオが挑む、全社顧客基盤とDMO構築

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）は、2026年6月12日、株式会社サンリオ（以下、サンリオ）様における、全社顧客基盤と「DMO（Data Management Office）」の構築を支援した事例を公開いたしました。

バラバラだった顧客接点をつなぎ、全社的なデータ管理体制へ

記事を読む :https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/case/20260612_01?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260612_case_Sanrio

サンリオ様では、実店舗、オンラインショップ、テーマパークなどがそれぞれ独自のIDで顧客管理をしており、お客さまの解像度を上げられず有効な施策を打てないという課題を抱えていました。グループ共通の顧客基盤となる会員サービス『Sanrio＋（サンリオプラス）』を立ち上げてIDを統合した一方で、同じお客さまであっても社内側で情報が断絶・サイロ化している状態でした。 『Sanrio＋』でIDを統合した意味を持たせるため、社内側の情報を整理し、全社的な視点でデータを扱えるようにする必要がありました。そこで、イー・エージェンシーの提案により、部門を横断してデータ計測方針の整備・監視・活用推進を専属で担う「DMO」の枠組みを導入することになりました。

現場に寄り添う伴走支援でデータ基盤の構築とリテラシーの底上げを実現

DMOの導入にあたり、「運用ルールの標準化とデータ基盤の構築」、そして「社内のデータリテラシーの底上げ」をゴールに設定。イー・エージェンシーは現状の棚卸しからUTMパラメータの標準化、さらには誰でも決められたルールでパラメータが発行できるツールの開発などを支援しました。

また、部署横断的な取り組みにおいては現場の最適解と全社ルールがぶつかる場面も少なからずありましたが、イー・エージェンシーが第三者として間に入ることで部署間の対立を和らげました。問い合わせへの対応を含めた実務のサポートや、日々の地道なコミュニケーションを通じて、社内のデータリテラシーの向上を後押ししました。

「データ」という共通言語が生まれ、組織のデータ活用が大きく前進

DMOの本格運用開始から約1年が経過し、サンリオ様社内ではデータ活用の浸透が確実に進んでいます。これまで異なる事業部間での共通言語は「売上」と「利益」のみでしたが、今ではGA上のさまざまな指標が全社共通の言語となり、部署横断での会話が可能になるという大きな変化をもたらしました。

イー・エージェンシーは、サンリオ様が目指す究極の「one to oneコミュニケーション」の実現や、メタバースやグローバル展開など新たな顧客接点におけるデータの一元管理に向けて、今後も「半歩先」を見越したプロアクティブな伴走支援を続けてまいります。

※プロジェクトの具体的な歩みや、活用事例の詳細は記事本編をご覧ください。

株式会社サンリオについて

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https://www.sanrio.co.jp/

1960年の創業以来、「みんななかよく」の企業理念のもと、ソーシャルコミュニケーションビジネスを展開。ハローキティやポムポムプリンなど約400ものオリジナルキャラクターを生み出し、ギフト商品の企画・販売からグローバルでのライセンスビジネス、テーマパーク事業まで幅広く事業を拡大する世界的なIPホルダーです。 「One World, Connecting Smiles.」というビジョンのもと、エンターテイメントを通じて一人ひとりの笑顔を作り出し、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しています。

株式会社イー・エージェンシーについて

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

代表者：代表取締役 甲斐 真樹

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階

事業内容：データソリューション・AI活用支援事業

URL：https://www.e-agency.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/



