6月27日(土)より『アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」× GiGO キャンペーン ～祈リノ果テ～』の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年6月27日(土)より『アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」× GiGO キャンペーン ～祈リノ果テ～』を開催致します。

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！さらに飲食キャンペーンとしてニディガ焼きやノベルティ付きドリンクが登場します。

■物販情報

【イベント概要】

開催日時： 2026年6月27日(土)～2026年7月12日(日)

開催場所： GiGOドリームタウン白樺 / GiGO秋葉原5号館 / GiGOマーケットスクエアささしま / GiGO難波アビオン / GiGO福岡天神

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アンティーク風タペストリー ～祈リノ果テ～

価格：各4,950円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 特大アクリルスタンド ～祈リノ果テ～

価格：各4,950円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アンティーク風ブックカバー ～祈リノ果テ～

価格：3,300円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アクリルスタンド オーロラver. ～祈リノ果テ～

価格：各1,760円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 カラビナアクリルキーホルダー ～祈リノ果テ～

価格：各1,650円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アクリルバッジ ～祈リノ果テ～

価格：880円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングアクリルブロック

価格：880円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングタロット風カード ～祈リノ果テ～

価格：770円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングアクリルカード ～祈リノ果テ～

価格：770円（税込）

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディング缶バッジ ～祈リノ果テ～

価格：550円（税込）

《お買い上げ特典》

特典｜ブロマイド（全4種）

1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、【ブロマイド（全4種）】をランダムで1枚プレゼント！

※無くなり次第終了致します

■飲食キャンペーン

【イベント概要】

開催日時：2026年6月27日(土)～8月2日(日)

展開店舗：

ニディガ焼き｜GiGOのたい焼き秋葉原 / GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店

ドリンクキャンペーン｜対象のGiGOグループのお店

※対象店舗はGiGO公式ホームページをご確認ください

〈ニディガ焼き〉

GiGOのたい焼きがアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のキャラクターになって登場！

〈ノベルティ付きドリンク〉

《飲食 ノベルティ》

特典｜SNS風クリアカード（全6種）

『ニディガ焼き』1点、もしくはドリンク1杯につき【SNS風クリアカード（全6種）】をランダムで1点プレゼント！

※コラボたい焼きの絵柄、ならびに特典の絵柄はランダムにつきお選びいただけません

※コラボたい焼き・ノベルティ付きドリンクの特典は共通絵柄です

※なくなり次第、終了となります

■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/100168/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

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