6月27日(土)より『アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」× GiGO キャンペーン ～祈リノ果テ～』の開催が決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年6月27日(土)より『アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」× GiGO キャンペーン ～祈リノ果テ～』を開催致します。
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！さらに飲食キャンペーンとしてニディガ焼きやノベルティ付きドリンクが登場します。
■物販情報
【イベント概要】
開催日時： 2026年6月27日(土)～2026年7月12日(日)
開催場所： GiGOドリームタウン白樺 / GiGO秋葉原5号館 / GiGOマーケットスクエアささしま / GiGO難波アビオン / GiGO福岡天神
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アンティーク風タペストリー ～祈リノ果テ～
価格：各4,950円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 特大アクリルスタンド ～祈リノ果テ～
価格：各4,950円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アンティーク風ブックカバー ～祈リノ果テ～
価格：3,300円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アクリルスタンド オーロラver. ～祈リノ果テ～
価格：各1,760円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 カラビナアクリルキーホルダー ～祈リノ果テ～
価格：各1,650円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 アクリルバッジ ～祈リノ果テ～
価格：880円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングアクリルブロック
価格：880円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングタロット風カード ～祈リノ果テ～
価格：770円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディングアクリルカード ～祈リノ果テ～
価格：770円（税込）
アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」 トレーディング缶バッジ ～祈リノ果テ～
価格：550円（税込）
《お買い上げ特典》
特典｜ブロマイド（全4種）
1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、【ブロマイド（全4種）】をランダムで1枚プレゼント！
※無くなり次第終了致します
■飲食キャンペーン
【イベント概要】
開催日時：2026年6月27日(土)～8月2日(日)
展開店舗：
ニディガ焼き｜GiGOのたい焼き秋葉原 / GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店
ドリンクキャンペーン｜対象のGiGOグループのお店
※対象店舗はGiGO公式ホームページをご確認ください
〈ニディガ焼き〉
GiGOのたい焼きがアニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」のキャラクターになって登場！
〈ノベルティ付きドリンク〉
《飲食 ノベルティ》
特典｜SNS風クリアカード（全6種）
『ニディガ焼き』1点、もしくはドリンク1杯につき【SNS風クリアカード（全6種）】をランダムで1点プレゼント！
※コラボたい焼きの絵柄、ならびに特典の絵柄はランダムにつきお選びいただけません
※コラボたい焼き・ノベルティ付きドリンクの特典は共通絵柄です
※なくなり次第、終了となります
■最新情報はコチラをチェック！
・イベント特設HP
https://bushiroad-creative.com/topics/100168/
・ブシロードクリエイティブ公式HP
https://bushiroad-creative.com/
・ブシロードクリエイティブ公式X
@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)
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