KEEN ブランド定番UNEEKコレクションの26年春夏新作発売。UNEEKのオリジナリティを総勢100人のSNAPスタイルでお届け！“UNEEK SNAP100”

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、地球環境負荷を低減した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」 から、ブランドの定番として愛されているUNEEKの2026年春夏コレクションが出揃いました。2本のコードと1枚のソールを編み上げた唯一無二のデザインで、多くのファッショニスタから支持されるUNEEK（ユニーク）コレクションを総勢100名のSNAPスタイルでお届けします。

様々なジャンルの表現者から、様々な職種のファッショニスタまで100名それぞれのデイリースタイルの着こなしから、UNEEKの独創性、ファッション性を感じてもらえるはずです。

今期の新型として3型がラインナップに加わりました。オリジナルUNEEKデザインをベースとして、厚底プラットフォームソールを採用したUNEEK PLT（ユニーク ピーエルティー）、UNEEK PLT MARY JANE（ユニーク ピーエルティー メリージェーン）や、 “接着剤不使用”の新たな形『 UNEEK 360（ユニーク スリーシックスティー）など、さらなる進化を遂げた魅力的なラインナップになっています。

加えて、定番のオープンエア‧スニーカー『UNEEK（ユニーク）』、2way仕様の『UNEEK II CONVERTIBLE(ユニーク ツー コンバーチブル)』 、カーブを描いて歩く動作をよりスムーズにする独自のテクノロジー「KEEN.CURVE（キーン・カーブ）」をソールユニットに搭載した『UNEEK WK (ユニーク ダブルケー)』 、フェミニンなヒールタイプの『UNEEK ASTORIA（ユニーク アストリア）』 などの春夏新色カラーも豊富に登場します。

気温も上がり始め夏の足音が一気に近づいてきているいま、バリエーション豊かなKEENのUNEEコレクションならきっとお気に入りの1足が見つかるはずです！

ストリートスタイルから、キレイめスタイル、カジュアルからモードまで、老若男女問わずどんなスタイルにも、どんな方にも合う唯一無二のシューズがUNEEKです。

UNEEK PLT

税込み価格：\19,800

サイズ：ALL GENDER 23,24,25,26,27,28cm

オープンエア‧スニーカー。2本のコードと1枚のソールで編み上げられた次世代スニーカー。ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークなハイブリッド‧フットウェア。プラットフォーム状の肉厚なソールユニットが更なる高いクッション性を実現。

UNEEK PLT MARY JANE

税込み価格：\19,800

サイズ：ALL GENDER 23,24,25,26,27,28cm

オープンエア‧スニーカー。2本のコードと1枚のソールで編み上げられた次世代スニーカー。ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークなハイブリッド‧フットウェア。プラットフォーム状の肉厚なソールユニットが更なる高いクッション性を実現。開放感あるデザインでありながら安定性も高めたスタイリッシュなメリージェーンスタイル。

UNEEK360

税込み価格：\24,200

サイズ：MEN 25-29/30cm WOMEN 22.5-26cm

オープンエア‧スニーカー2.0。2本のコードと1枚のソールで編み上げられた次世代スニーカーUNEEKをアップグレード。2本の紐がシューズを360度全方位からやさしく包みこみ、フィット感を向上。製靴において接着剤をほぼ使用しておらず、マテリアルもエコマテリアルで構成された、UNEEK史上一のエコロジカルプロダクト。UNEEK & エコ & 最上級の履き心地を融合させた、唯一無⼆のハイブリッド‧フットウェア。

UNEEK

税込み価格：\15,400

サイズ：MEN 25-29/30cm WOMEN 22.5-26cm

オープンエア‧スニーカー。2本のコードと1枚のソールで編み上げられた次世代スニーカー。ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークはハイブリッド‧フットウェア。

UNEEK II CONVERTIBLE

税込み価格：\16,500

サイズ：ALL GENDER 23-29/30cm

オープンエア‧スニーカー。UNEEKをミニマルにアップデートした2wayスニーカー。 SHIGEYUKI KUNII氏《MITA SNEAKERS》ディレクションモデル。コンバーチブルデザインの採用により、ヒールカウンターを倒してスライドスニーカーとしての使用も可能。廃棄物を軽減するコードジャンクションアッパーと、伐採せず無駄なく使用可能なコルクマテリアル、接着剤を低減する製法を採用した、UNEEK最上級エコロジカルプロダクト。

UNEEK WK

税込み価格：\18,150

サイズ：MEN 25-29/30cm WOMEN 22.5-26cm

オープンエア‧スニーカー。アッパーをコードで形成した革命的な一足UNEEKに、カーブを描くソールユニット「キーン‧カーブKEEN.CURVE」を融合。UNEEKのアッパーデザインに、まるで転がるような歩き心地を提供し、もっと長時間、もっと遠くへ、そしてもっと外の活動を楽しみ‧歩くことを可能にする機能を搭載。ウォーキングからアーバン、旅行まで幅広い用途に対応。

UNEEK ASTORIA

税込み価格：\15,400

サイズ：WOMEN 22.5-27cm

オープンエア‧スニーカー。アッパーをコードで形成した革命的な一足UNEEKにフェミニンで高いクッション性を誇るハイパフォーマンスなソールユニットを掛け合わせた、次世代のスニーカー。UNEEKのアッパーデザインに、最上級の履き心地とアウトドアで培われたサポート性を実現した肉厚なミッドソール＋アウトソールをハイブリッド。都市部や旅行での使用にも最適。

◆KEEN公式オンラインストア：www.keenfootwear.jp

◆KEEN公式Instagram：www.instagram.com/keen_japan

◆KEEN公式TikTok：www.tiktok.com/@keen_japan

◆KEEN公式Facebook：www.facebook.com/KEENJapan

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/user/KEENJapan

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。