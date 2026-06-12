＜USサイズ＞で大きく登場！NY発祥の「THE CITY BAKERY」は6月18日(木)、ONLINE SHOPでスタートする『CBアメリカンクッキー USサイズ』を一部店舗で限定販売

株式会社フォンス「THE CITY BAKERY」HOUSEMADE AMERICAN COOKIE

ニューヨーカーが愛したBIGなアメリカンクッキー

『CBアメリカンクッキー』は、THE CITY BAKERY が1990年に創業した、ニューヨーク・ユニオンスクエアの店舗のレシピを基に作った、味・食感・ボリュームとそのすべてがアメリカンなクッキーです。人気No.1の「チョコレートチャンククッキー」やアメリカらしさ溢れる「ピーナッツバタークッキー」をはじめ、多くのニューヨーカーから愛されてきた5種類がラインアップ。ザクザク食感やしっとり食感など、それぞれに個性が際立つアメリカンクッキーは、日本でも定番人気の商品です。

「THE CITY BAKERY」HOUSEMADE AMERICAN COOKIE

「チョコレートチャンククッキー」（USサイズ）を一部店舗で限定販売

NYサイズの２倍以上の大きさ＜USサイズ＞が新登場！みんなでシェアして楽しめる、パーティーにぴったりのボリュームです。NYサイズ(左)の2倍以上の大きさ＜USサイズ＞！おいしさそのまま！アイスミルクとも好相性◎

販売期間：2026年6月18日(木)～21日(日)、6月26日(金)～28日(日) の期間限定

●販売商品：「チョコレートチャンククッキー」（USサイズ）

●価格：880円 (税込950円)

●取り扱い店舗：下記の店舗限定

・THE CITY BAKERY GinzaNovo

・THE CITY BAKERY 銀座インズ

・THE CITY BAKERY 中目黒駅

・THE CITY BAKERY 吉祥寺パルコ

・THE CITY BAKERY 南町田グランベリーパーク

・THE CITY BAKERY 丸の内オアゾ

・THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通

・THE CITY BAKERY 池袋 IT tower TOKYO

・THE CITY BAKERY 名古屋則武新町

・THE CITY BAKERY グランフロント大阪

・THE CITY BAKERY 中之島フェスティバルプラザ

・THE CITY BAKERY 京都錦小路

・THE CITY BAKERY minamoa広島

・THE CITY BAKERY キャナルシティ博多

＊店頭商品はBOXに入っておりません。

＊期間限定での店頭販売につき、準備数に達し次第販売を終了いたします。あらかじめご了承ください。

SHOP LIST :https://thecitybakery.jp/shop?area=&industry_category%5B%5D=bakery

＜冷凍便＞でお届け！ONLINE SHOPでは５種類をラインアップ

人気No.1「チョコレートチャンククッキー」のUSサイズ。ONLINE SHOPではBOXに入れて＜冷凍便＞でお届けします。ホームパーティーにぴったり◎ボリューム満点の１枚です。「ココナッツクッキー」（USサイズ）「オートミールレーズンクッキー」（USサイズ）「ピーナッツバタークッキー」（USサイズ）「Wチョコレートクッキーホワイト」（USサイズ）

●ONLINE SHOP 販売商品：下記の5種類 / BOX入り

・「チョコレートチャンククッキー」（USサイズ）：980円 (税込1,058円)

・「ココナッツクッキー」（USサイズ）：980円 (税込1,058円)

・「オートミールレーズンクッキー」（USサイズ）：980円 (税込1,058円)

・「ピーナッツバタークッキー」（USサイズ）：1,080円 (税込1,166円)

・「Wチョコレートクッキーホワイト」（USサイズ）：1,080円 (税込1,166円)

●販売期間：2026年6月18日(木)～

※こちらの商品は冷凍便でお届けいたします。お召し上がりの直前に自然解凍してお召し上がりください。

※詳細はONLINE SHOPの各ページをご確認ください。

ONLINE SHOP はこちら :https://x.gd/CuDeTx

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台に展開。各地でも「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)