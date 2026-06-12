【Macユーザー必見】Time Machine（タイムマシン）の設定から復元まで徹底解説！
Macユーザーにとって、万が一のシステムトラブルやデータ紛失への備えは必須です。macOS標準のバックアップ機能「Time Machine」は非常に優秀ですが、「すべてのデータを救えるわけではない」という落とし穴があるのをご存知でしょうか？
本記事では、Time Machine（タイムマシン）の基本的な設定・復元方法を徹底解説するとともに、Time Machineではカバーできない「まさかの事態」を解決する強力なデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」についてご紹介します！
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月10日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/koBBe
Time Machine（タイムマシン）とは？
Time Machineは、Macに標準搭載されている自動バックアップ機能です。
一度設定してしまえば、バックアップ用の外付けドライブを接続している間、以下のスケジュールで自動的にデータを保存し続けてくれます。
● 過去24時間の1時間ごとのバックアップ
● 過去1ヶ月の毎日のバックアップ
● 過去すべての月の週間バックアップ
【初心者向け】Time Machineの設定手順
Time Machineを始めるには、Macの容量以上の外付けHDDまたはSSDが必要です。
1. 外付けドライブをMacに接続する
2. 画面左上の「Appleメニュー（?）」＞「システム設定」（またはシステム環境設定）を開く
3. 「一般」＞「Time Machine」の順にクリック
4. 「バックアップディスクを追加」をクリックし、接続したドライブを選択
5. ディスクの暗号化（推奨）や容量制限を設定し、「ディスクをセットアップ」を完了すれば自動的にバックアップが始まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352254/images/bodyimage1】
Time Machineを使ったデータの復元方法
データの復元は、用途に合わせて「ファイル単位」と「システム丸ごと」の2パターンから選べます。
(1) 特定のファイルやフォルダだけを戻したい場合
1. 復元したいファイルが本来あった場所（フォルダ）を開く
2. メニューバーのTime Machineアイコンから「Time Machine バックアップを閲覧」を選択
3. 画面右側のタイムラインを使って、戻したい過去の時点まで遡る
4. 目的のファイルを見つけたら、選択して「復元」をクリック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352254/images/bodyimage2】
(2) Macを買い替えた・起動しなくなったので丸ごと戻したい場合
Macの起動時に「共通の復元手順（Appleシリコンなら電源ボタン長押し、Intel製なら Command + R）」でmacOS復旧画面を立ち上げ、「Time Machineバックアップから復元」を選択して画面の指示に従います。
【重要】Time Machineの「盲点」と限界
非常に便利なTime Machineですが、実は万能ではありません。以下のようなケースでは、データを復元できないという致命的な弱点があります。
× バックアップを取る前に、うっかりゴミ箱を空にしてしまった
× Time Machine用の外付けHDD自体が故障・破損してしまった
× バックアップの対象から除外していたフォルダのデータを消してしまった
× システムエラーでバックアップデータそのものが壊れてしまった
「バックアップがない状態でのデータ紛失」は、Time Machineではどうすることもできません。
バックアップなしでも諦めない！「Tenorshare 4DDiG Mac」でデータ復元
Time Machineで救えないデータを高確率で救出してくれるのが、プロ仕様のデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」です。
「Time Machineの容量制限で特定のフォルダをバックアップ対象外にしていた」「バックアップを取る前にMacがクラッシュした」「Time Machineを保存していた外付けHDD自体が壊れた」といった、従来のバックアップ機能ではお手上げの状況でも、4DDiG Macならデバイスそのものから直接データを救い出すことができます。
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/koBBe
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352254/images/bodyimage3】
まとめ：2つの対策でMacのデータセキュリティは完璧！
大切な思い出の写真や、仕事の重要な書類を守るためには、「普段からの予防」と「まさかの時の切り札」の2つを持っておくことが最強のデータ対策です。
√ 普段の予防： 「Time Machine」で日々のシステムを自動バックアップ
√ まさかの切り札： バックアップがない、または機能しない時は「Tenorshare 4DDiG Mac」で救出
「データが消えてしまってからでは遅い」からこそ、今すぐTime Machineを設定し、万が一の時のために「Tenorshare 4DDiG Mac」をチェックしておきましょう！
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/koBBe
併せて読む：
Macのタイムマシンバックアップから復元・設定する方法：https://x.gd/hgW69
無料のおすすめMacデータ復元ソフト6選：https://x.gd/U7oRX
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/mac-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
本記事では、Time Machine（タイムマシン）の基本的な設定・復元方法を徹底解説するとともに、Time Machineではカバーできない「まさかの事態」を解決する強力なデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」についてご紹介します！
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」は定期的にアップデートが行われています。2026年6月10日にリリースされた最新版では、データ復元品質を向上させました。
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Time Machine（タイムマシン）とは？
Time Machineは、Macに標準搭載されている自動バックアップ機能です。
一度設定してしまえば、バックアップ用の外付けドライブを接続している間、以下のスケジュールで自動的にデータを保存し続けてくれます。
● 過去24時間の1時間ごとのバックアップ
● 過去1ヶ月の毎日のバックアップ
● 過去すべての月の週間バックアップ
【初心者向け】Time Machineの設定手順
Time Machineを始めるには、Macの容量以上の外付けHDDまたはSSDが必要です。
1. 外付けドライブをMacに接続する
2. 画面左上の「Appleメニュー（?）」＞「システム設定」（またはシステム環境設定）を開く
3. 「一般」＞「Time Machine」の順にクリック
4. 「バックアップディスクを追加」をクリックし、接続したドライブを選択
5. ディスクの暗号化（推奨）や容量制限を設定し、「ディスクをセットアップ」を完了すれば自動的にバックアップが始まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352254/images/bodyimage1】
データの復元は、用途に合わせて「ファイル単位」と「システム丸ごと」の2パターンから選べます。
(1) 特定のファイルやフォルダだけを戻したい場合
1. 復元したいファイルが本来あった場所（フォルダ）を開く
2. メニューバーのTime Machineアイコンから「Time Machine バックアップを閲覧」を選択
3. 画面右側のタイムラインを使って、戻したい過去の時点まで遡る
4. 目的のファイルを見つけたら、選択して「復元」をクリック
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352254/images/bodyimage2】
(2) Macを買い替えた・起動しなくなったので丸ごと戻したい場合
Macの起動時に「共通の復元手順（Appleシリコンなら電源ボタン長押し、Intel製なら Command + R）」でmacOS復旧画面を立ち上げ、「Time Machineバックアップから復元」を選択して画面の指示に従います。
【重要】Time Machineの「盲点」と限界
非常に便利なTime Machineですが、実は万能ではありません。以下のようなケースでは、データを復元できないという致命的な弱点があります。
× バックアップを取る前に、うっかりゴミ箱を空にしてしまった
× Time Machine用の外付けHDD自体が故障・破損してしまった
× バックアップの対象から除外していたフォルダのデータを消してしまった
× システムエラーでバックアップデータそのものが壊れてしまった
「バックアップがない状態でのデータ紛失」は、Time Machineではどうすることもできません。
バックアップなしでも諦めない！「Tenorshare 4DDiG Mac」でデータ復元
Time Machineで救えないデータを高確率で救出してくれるのが、プロ仕様のデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」です。
「Time Machineの容量制限で特定のフォルダをバックアップ対象外にしていた」「バックアップを取る前にMacがクラッシュした」「Time Machineを保存していた外付けHDD自体が壊れた」といった、従来のバックアップ機能ではお手上げの状況でも、4DDiG Macならデバイスそのものから直接データを救い出すことができます。
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/koBBe
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まとめ：2つの対策でMacのデータセキュリティは完璧！
大切な思い出の写真や、仕事の重要な書類を守るためには、「普段からの予防」と「まさかの時の切り札」の2つを持っておくことが最強のデータ対策です。
√ 普段の予防： 「Time Machine」で日々のシステムを自動バックアップ
√ まさかの切り札： バックアップがない、または機能しない時は「Tenorshare 4DDiG Mac」で救出
「データが消えてしまってからでは遅い」からこそ、今すぐTime Machineを設定し、万が一の時のために「Tenorshare 4DDiG Mac」をチェックしておきましょう！
Tenorshare 4DDiG Macを無料ダウンロード：https://x.gd/koBBe
併せて読む：
Macのタイムマシンバックアップから復元・設定する方法：https://x.gd/hgW69
無料のおすすめMacデータ復元ソフト6選：https://x.gd/U7oRX
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/mac-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
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