社会課題を身近に考える「フロムエドラジオ」第70回を配信開始―知ってもっと身近な存在へ！外国人労働者と多文化共生
一般社団法人フロムエド（東京都品川区、代表理事 吉嵜文保）は、社会課題を身近に考える「フロムエドラジオ（FromEdoRadio）」第70回の配信を2026年6月8日に開始しました。配信はSpotify、stand.fm、Apple Podcast、当法人ホームページ等で聴くことができます。
■配信タイトル
#70 知ってもっと身近な存在へ！―外国人労働者と多文化共生(1)
■配信ページ
https://spotifycreators-web.app.link/e/VHOkslNHL3b
■内容
フロムエドラジオ再開しました！／前回からの変化／テーマ発表！／なぜこのテーマにしたか？／マンション管理組合の総会にて
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352252/images/bodyimage1】
■「フロムエドラジオ（FromEdoRadio）」とは？
社会課題やNPO、寄付などをより身近なものとして考えるインターネットラジオです。時にはゲストを招きつつ、ユーモアを忘れずに真摯な気持ちで社会課題を考えていきます。
移動中、作業中、休憩中、睡眠中、あらゆるシチュエーションでの“ながら聴き”を推奨しております。何かをしながら気軽にお聴きください。いつもと少し違う視点で日常を考えるきっかけになるかもしれません。
特定のテーマを決めて、そのテーマに沿った内容を数回に分けて配信しています。
■一般社団法人フロムエドの概要
法人名 ：一般社団法人フロムエド
代表者 ：代表理事 吉嵜文保
所在地 ：東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル8階 SENQ目黒
事業内容：経理財務アウトソーシング、ラジオ配信等
設立 ：2021年1月
URL ：https://fromedo.org
配信元企業：一般社団法人フロムエド
■配信タイトル
#70 知ってもっと身近な存在へ！―外国人労働者と多文化共生(1)
■配信ページ
https://spotifycreators-web.app.link/e/VHOkslNHL3b
■内容
フロムエドラジオ再開しました！／前回からの変化／テーマ発表！／なぜこのテーマにしたか？／マンション管理組合の総会にて
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352252/images/bodyimage1】
■「フロムエドラジオ（FromEdoRadio）」とは？
社会課題やNPO、寄付などをより身近なものとして考えるインターネットラジオです。時にはゲストを招きつつ、ユーモアを忘れずに真摯な気持ちで社会課題を考えていきます。
移動中、作業中、休憩中、睡眠中、あらゆるシチュエーションでの“ながら聴き”を推奨しております。何かをしながら気軽にお聴きください。いつもと少し違う視点で日常を考えるきっかけになるかもしれません。
特定のテーマを決めて、そのテーマに沿った内容を数回に分けて配信しています。
■一般社団法人フロムエドの概要
法人名 ：一般社団法人フロムエド
代表者 ：代表理事 吉嵜文保
所在地 ：東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル8階 SENQ目黒
事業内容：経理財務アウトソーシング、ラジオ配信等
設立 ：2021年1月
URL ：https://fromedo.org
配信元企業：一般社団法人フロムエド
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