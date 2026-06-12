『城とドラゴン』×『初音ミク』6月12日(金)19:00より復刻コラボイベントを開催！“大人気バーチャルシンガー”が『城ドラ』に再び降臨！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『初音ミク』との復刻コラボイベントを2026年6月12日(金)19:00より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352232/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『初音ミク』コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_hatsune_miku-2/
6月12日(金)より、『初音ミク』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は「ミクのアバたま」にコラボ限定キャラ「初音ミク」が再登場し、激レアお着替えとして「マジカルミライ 2026」が初登場！また「ゴーストガール」など城ドラキャラのコラボ限定お着替えも登場することに加え、「千本桜」など人気楽曲がBGMとして試聴可能に！メダル交換所の報酬では「KAITO」になりきれる剣士お着替えを、さらにミッション報酬では初音ミクが歌う特別バージョンの「ゴーストガール」のテーマソングもゲーム内BGMとして獲得可能！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
「初音ミク」 はじめ、人気のキャラクターたちが「アバたま」に登場！
「ミクのアバたま」に限定キャラ「初音ミク」が再登場し、初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「マジカルミライ 2026」の最新衣装と歴代衣装のお着替えなどが手に入ります。
また城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとして、パンダガールの「初音ミク V4Xセット」、ホワドラガールの「初音ミク NTセット」が復刻登場することに加え、「ゴーストガール」の「初音ミク V3セット」が新登場。さらに剣士の限定お着替えには「鏡音リンなりきりセット」と「鏡音レンなりきりセット」に加え、新たに「MEIKOなりきりセット」も登場します。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
なお本アバたまは50回割ることで、「ボーナス報酬」としてフレンドへのプレゼント専用の「激レア確定の祝福」が貰えます。祝福を受け取ったフレンドは、対象の激レアお着替えが確定で手に入る専用アバたまが出現！この機会をお見逃しなく！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352232/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352232/images/bodyimage3】
「初音ミクコラボミッション」&「キャラクターズミッション」開催
「初音ミクコラボミッション」を一定数達成すると、「ミクのアバたまチケット」最大5枚と「ミクメダル」などが手に入ります！また、「キャラクターズミッション」では初音ミクが歌うゴーストガールのテーマ「阿Hold me tight feat.初音ミク」がGETできます！
なおコラボキャラや衣装を獲得して挑む「キャラクターズミッション」は、自分が持っていなくても、すでに手に入れたフレンドと一緒に挑戦し、達成することができます。ぜひ協力してミッションに挑んでみましょう！
【開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352232/images/bodyimage1】
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6月12日(金)より、『初音ミク』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は「ミクのアバたま」にコラボ限定キャラ「初音ミク」が再登場し、激レアお着替えとして「マジカルミライ 2026」が初登場！また「ゴーストガール」など城ドラキャラのコラボ限定お着替えも登場することに加え、「千本桜」など人気楽曲がBGMとして試聴可能に！メダル交換所の報酬では「KAITO」になりきれる剣士お着替えを、さらにミッション報酬では初音ミクが歌う特別バージョンの「ゴーストガール」のテーマソングもゲーム内BGMとして獲得可能！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
【コラボ開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59
「初音ミク」 はじめ、人気のキャラクターたちが「アバたま」に登場！
「ミクのアバたま」に限定キャラ「初音ミク」が再登場し、初回当選でキャラタマゴとして入手できます。以降、当選回数に応じて「マジカルミライ 2026」の最新衣装と歴代衣装のお着替えなどが手に入ります。
また城ドラキャラのコラボ限定激レアお着替えとして、パンダガールの「初音ミク V4Xセット」、ホワドラガールの「初音ミク NTセット」が復刻登場することに加え、「ゴーストガール」の「初音ミク V3セット」が新登場。さらに剣士の限定お着替えには「鏡音リンなりきりセット」と「鏡音レンなりきりセット」に加え、新たに「MEIKOなりきりセット」も登場します。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
なお本アバたまは50回割ることで、「ボーナス報酬」としてフレンドへのプレゼント専用の「激レア確定の祝福」が貰えます。祝福を受け取ったフレンドは、対象の激レアお着替えが確定で手に入る専用アバたまが出現！この機会をお見逃しなく！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
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「初音ミクコラボミッション」&「キャラクターズミッション」開催
「初音ミクコラボミッション」を一定数達成すると、「ミクのアバたまチケット」最大5枚と「ミクメダル」などが手に入ります！また、「キャラクターズミッション」では初音ミクが歌うゴーストガールのテーマ「阿Hold me tight feat.初音ミク」がGETできます！
なおコラボキャラや衣装を獲得して挑む「キャラクターズミッション」は、自分が持っていなくても、すでに手に入れたフレンドと一緒に挑戦し、達成することができます。ぜひ協力してミッションに挑んでみましょう！
【開催期間】2026年6月12日(金)19:00 ～ 6月26日(金)23:59