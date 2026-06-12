合同会社ファービヨンド、AIバイブコーディングにより数か月で20以上のサービス・プロトタイプを開発 ～生成AIと人間のアイデアを組み合わせた高速開発体制を本格展開～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352280/images/bodyimage1】
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、生成AIを活用した「AIバイブコーディング」による高速サービス開発体制を本格展開していることをお知らせいたします。自社サービス開発で培ったノウハウをもとに、企業向けのシステム開発支援も開始しています。
近年、生成AIの進化によりソフトウェア開発の在り方が大きく変化しています。
ファービヨンドでは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIと、人間の企画力・マーケティング力・業務知識を組み合わせることで、従来よりも短期間でサービスの企画・開発・改善を行う体制を構築しました。その結果、この数か月で20を超えるサービスやプロトタイプの企画・開発を実施しています。
■AIバイブコーディングとは
AIバイブコーディングとは、生成AIと人間が協力しながら、アイデア創出から設計、開発、改善までを高速に繰り返す新しい開発スタイルです。
従来は数か月から数年かかることもあったシステム開発を、AIの支援によって大幅に効率化し、スピード感のあるサービス開発を実現します。ファービヨンドでは、この開発手法を活用し、社会課題の解決や新しいサービス創出に取り組んでいます。
■わずか数か月で20以上のサービス・プロトタイプを開発
現在、以下のようなサービスを展開・開発しています。
◯AI・SNS関連
・SecretaAI（AIビジネスアドバイザー・AI秘書・AIエージェント）https://secretai.share-map.net/
・Resonate Post（AIによるSNS投稿自動化システム）https://post.snsmapapp.work/
◯マップ・地域活性化関連
・AnyWhereMap（地図作成プラットフォーム）
・エリアブースト（AIエリアマーケティング）https://boost.share-map.net/
・Eco Map Global（環境活動マップ）https://eco.share-map.net/
・トイレ／喫煙所／温泉・銭湯／釣りスポットなどの情報共有マップ https://share-map.net/
◯求人・マッチング関連
・お仕事さち子さん（シニア女性世代向け求人サービス）https://oshigoto-sachiko.work
・DaiJobMap（外国人向け求人サービス）https://dai-job.work/en
◯エンターテインメント関連
・Luna（男性向けAI恋愛シミュレーション）
・Etoile（女性向けAI恋愛シミュレーション）
・シティダンジョン（位置情報ゲーム）
このほかにも、多数のプロトタイプや新規サービスの開発を進めています。
■中小企業のDX・新規事業開発を支援
ファービヨンドでは、自社サービス開発で培ったAIバイブコーディングのノウハウを活用し、企業向けのシステム開発支援や業務効率化支援も開始しています。
＜対応分野の例＞
・Webシステム開発
・スマートフォンアプリ開発
・地図システム開発
・AIチャットボット開発
・SNS自動化ツール開発
・業務効率化ツール開発
・新規事業向けプロトタイプ開発
AIを活用することで、従来よりもスピーディーな開発を目指します。
■今後の展望
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIと地図技術を活用したサービス開発を推進しています。
今後は、
・企業向けAI開発支援
・AI研修サービス
・業務効率化コンサルティング
・海外向けサービス展開
・自治体向けDX支援
などにも取り組み、AI時代の新しい価値創造を目指してまいります。
■会社概要
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
事業内容：AIシステム開発、Webサービス開発、地図サービス運営、AIコンサルティング
URL：https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
合同会社ファービヨンド（本社：東京都新宿区、代表社員：上野淳）は、生成AIを活用した「AIバイブコーディング」による高速サービス開発体制を本格展開していることをお知らせいたします。自社サービス開発で培ったノウハウをもとに、企業向けのシステム開発支援も開始しています。
近年、生成AIの進化によりソフトウェア開発の在り方が大きく変化しています。
ファービヨンドでは、ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIと、人間の企画力・マーケティング力・業務知識を組み合わせることで、従来よりも短期間でサービスの企画・開発・改善を行う体制を構築しました。その結果、この数か月で20を超えるサービスやプロトタイプの企画・開発を実施しています。
AIバイブコーディングとは、生成AIと人間が協力しながら、アイデア創出から設計、開発、改善までを高速に繰り返す新しい開発スタイルです。
従来は数か月から数年かかることもあったシステム開発を、AIの支援によって大幅に効率化し、スピード感のあるサービス開発を実現します。ファービヨンドでは、この開発手法を活用し、社会課題の解決や新しいサービス創出に取り組んでいます。
■わずか数か月で20以上のサービス・プロトタイプを開発
現在、以下のようなサービスを展開・開発しています。
◯AI・SNS関連
・SecretaAI（AIビジネスアドバイザー・AI秘書・AIエージェント）https://secretai.share-map.net/
・Resonate Post（AIによるSNS投稿自動化システム）https://post.snsmapapp.work/
◯マップ・地域活性化関連
・AnyWhereMap（地図作成プラットフォーム）
・エリアブースト（AIエリアマーケティング）https://boost.share-map.net/
・Eco Map Global（環境活動マップ）https://eco.share-map.net/
・トイレ／喫煙所／温泉・銭湯／釣りスポットなどの情報共有マップ https://share-map.net/
◯求人・マッチング関連
・お仕事さち子さん（シニア女性世代向け求人サービス）https://oshigoto-sachiko.work
・DaiJobMap（外国人向け求人サービス）https://dai-job.work/en
◯エンターテインメント関連
・Luna（男性向けAI恋愛シミュレーション）
・Etoile（女性向けAI恋愛シミュレーション）
・シティダンジョン（位置情報ゲーム）
このほかにも、多数のプロトタイプや新規サービスの開発を進めています。
■中小企業のDX・新規事業開発を支援
ファービヨンドでは、自社サービス開発で培ったAIバイブコーディングのノウハウを活用し、企業向けのシステム開発支援や業務効率化支援も開始しています。
＜対応分野の例＞
・Webシステム開発
・スマートフォンアプリ開発
・地図システム開発
・AIチャットボット開発
・SNS自動化ツール開発
・業務効率化ツール開発
・新規事業向けプロトタイプ開発
AIを活用することで、従来よりもスピーディーな開発を目指します。
■今後の展望
ファービヨンドでは、「地図とテクノロジーで、世界をもっと便利に、もっと楽しく」をテーマに、AIと地図技術を活用したサービス開発を推進しています。
今後は、
・企業向けAI開発支援
・AI研修サービス
・業務効率化コンサルティング
・海外向けサービス展開
・自治体向けDX支援
などにも取り組み、AI時代の新しい価値創造を目指してまいります。
■会社概要
会社名：合同会社ファービヨンド
代表社員：上野 淳
所在地：東京都新宿区新宿5-4-1
事業内容：AIシステム開発、Webサービス開発、地図サービス運営、AIコンサルティング
URL：https://far-beyond.biz/
配信元企業：合同会社ファービヨンド
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