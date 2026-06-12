EC運営代行及び、ふるさと納税運営代行を全国規模で展開する株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、SaaS型ECバックエンドシステム「ネクストエンジン」を提供するNE株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：比護則良、証券コード：441A）が運営するふるさと納税支援事業（ロカルコ事業の一部）の譲受に向けて、両社間で合意いたしました。本件に係る事業譲渡契約（以下「本契約」）は2026年7月頃の締結を予定しており、合意に至った場合は同年8月3日の実行を予定しております。なお譲受後は、当社が直ちに全ての運営を単独で引き継ぐのではなく、自治体の運営を滞りなく継続し、安定的なサポートを提供できるよう、当面はNE社と緊密に連携しながら事業を運営して参ります。

事業譲受の背景と目的

ふるさと納税市場は継続的な拡大を遂げている一方で、その裏側を支えるバックオフィス業務の複雑化は限界点に達しつつあります。新規返礼品の開拓から複数ポータルサイトへの横展開登録、画像クリエイティブの制作に至るまで、依然として人手に依存した労働集約型のオペレーションに留まっているのが現状です。 本契約は、こうした日本の地方自治体が直面する「ふるさと納税制度における労働集約型オペレーションの限界」という構造的課題に対し、テクノロジー主導の抜本的な解決策を提示する戦略的M&Aです。当社が独自開発した高度なAIシステム群を統合することで、自治体職員および地域事業者の事務負担を劇的に軽減し、寄附受付開始までのスピード向上と返礼品ページの品質最大化を同時に実現いたします。 ふるさと納税は自治体の貴重な財源に直結する事業であり、運営の継続性と安定性が何よりも重視されます。そのため当社は、譲受を機にサービス体制を切り替えるのではなく、当面はNE社と連携した運営体制を維持いたします。NE社がこれまで培ってきた知見・ノウハウや自治体との信頼関係を引き継ぎながら、当社のAIシステム群を段階的に導入していくことで、現場に混乱を生じさせることなく、安定したサポートと業務効率化の双方を着実に実現して参ります。 この連携運営により、自治体におかれましては、これまでと変わらない安心感のもとでサービスをご利用いただけるとともに、より効率的で利便性の高い運営体制への移行を目指します。

業務を抜本効率化する3つの自社開発AIシステム

本事業譲受の中核的価値となる当社の独自システムは以下の通りです。これらは連携運営の中で段階的に導入し、自治体の運営を支えて参ります。

① 事業者情報管理システム「HARV（ハーブ）」

自治体・事業者・当社の三者が同一のクラウドシステム上で情報を一元管理するプラットフォームです。専門知識がなくても直感的に操作できる「エクセルライクなシンプルなUI」を採用しています。

② ポータルサイト登録自動化システム「Furusato Bot」

APIおよびRPA技術を活用し、返礼品情報の作成から各ポータルサイトへの本番登録までを完全自動化するシステムです。当社のデータマッピング技術により、マスターデータを各サイトの仕様に合わせて瞬時に変換し、「速く・正確に」横展開登録を実行します。

③ 返礼品画像生成システム「FURUCRE（フルクリ）」

生成AIを活用した最先端の画像生成システムです。AIが各ポータルサイトの画像レギュレーションを自動判定し、それに準拠した高品質な画像を数秒から数分で生成します。

代表取締役社長 増田 一哉のコメント

ふるさと納税制度は、地域に眠る価値を全国に届け、自治体の未来を創る不可欠な財源システムとして定着しました。しかしその裏側では、自治体職員の皆様や地域事業者が、制度の複雑化と膨大な手作業に忙殺されているという深刻な現実があります。私たちが目指すのは、単なる『業務の代行』ではありません。独自開発したAIシステム『HARV』や『FurusatoBOT』、『FURUCRE』を通じた『業務の変革（DX）』です。 一方で、自治体の財源を支えるこの事業において、何よりも大切なのは運営の継続性と安定性です。だからこそ私たちは、譲受後すぐに全てを当社単独で抱え込むのではなく、当面はNE社様と手を携え、これまで築かれてきた信頼関係と運営品質をしっかりと守りながら事業を引き継いで参ります。その確かな土台の上で、当社のAIシステム群を一歩ずつ導入し、安定したサポートと業務効率化の両立を目指します。 今回、NE社様が築き上げてこられた素晴らしい自治体ネットワークを当社に託していただいた意義は非常に重いと受け止めています。当社のAIシステム群を導入することで、非生産的な事務作業を限りなくゼロに近づけ、自治体職員の皆様の貴重な時間を『地域の新しい魅力の掘り起こし』や『事業者との対話による新商品開発』といった、人間が本来注力すべき創造的な政策立案へと還元し、私たちはこれからも『挑戦する地域を創り続ける』というビジョンのもと、テクノロジーの力で地方創生の新たなスタンダードを確立して参ります。

代表取締役社長CEO 比護則良のコメント

ロカルコ事業は、自治体・地域事業者・寄附者の皆さまと向き合いながら育ててきた、当社にとって大切な事業です。 今回、サイバーレコード様とのご縁を通じ、同社の事業基盤と運営力が加わることで、より安定的かつ発展的な価値提供につながることを期待しています。 当社としても、関係者の皆さまに安心していただけるよう、当面の引継ぎ期間においても、円滑な承継に責任を持って取り組んで参ります。

【譲受先】株式会社サイバーレコード

所在地（本社）：〒860-0833 熊本県熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 代表者：代表取締役 増田 一哉 設立：2008年8月1日 事業内容：EC運営代行、個人版ふるさと納税運営代行、企業版ふるさと納税運営代行、企業版ふるさと納税ポータルサイト運営、ふるさと納税ポータル構築支援、海外販売進出支援、越境EC・販路開拓、プログラミング教室 サイガク、有料職業紹介事業（許可番号43-ユ-300303） URL：https://www.cyber-records.co.jp/

【譲渡元】NE株式会社

所在地（本社）：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 16階 代表者：代表取締役社長CEO 比護則良 設立：2022年5月 証券コード：441A（東証グロース市場） 事業内容：SaaS型ECバックエンドシステム「ネクストエンジン」を中核としたEC支援・SaaS事業、コンサルティング事業、地方創生・自治体支援事業 URL：https://ne-inc.jp/