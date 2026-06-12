株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2026年7月3日（金）～9月6日（日）の期間、毎年好評のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催します。

今年のテーマは「水しぶきの向こうに 笑顔はじける！」。こどもはもちろん、大人も楽しめるみずあそびスポットや、夏や水をテーマにしたショーなど見どころが盛りだくさん。ムーミン谷エリアはこどもたちが夢中になって遊べる「じゃぶじゃぶクリーク」や「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」に加え、幻想的なミストに包まれる「ムーミン谷の雲海」、氷の魔物「モラン」が雪を降らせる新プログラム「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」が登場します。この春リニューアルしたエンマの劇場では、夏をテーマにした「サンサン サニー プレイタイム！」がスタートし、イベント期間限定で水着やサマーアイテムを身にまとったムーミン谷の仲間たちが登場。暑い季節にぴったりの、海で思い切り楽しむ夏のひとときを表現した特別なプログラムです。 「湖上のテラス」ではニョロニョロだらけの島で突然大量の水が降り注ぐ「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」がオープン。いつ大雨が降ってくるか、ワクワクドキドキしながらギリギリを見極めるチャレンジ精神をくすぐる新感覚のみずあそびスポットは、大人もこどもも大はしゃぎすること間違いなしです。 また、ムーミンバレーパークへ続く道も夏景色に変身。隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、2026年7月3日（金）～9月23日（水・祝）の期間、北欧の妖精「エルフ」の魔法の力によって目覚めた樹々の不思議な世界「エルフの森 －メッツァの雲海 2026－」を開催します。メッツァの入口の並木道にそびえたつ立派な樹々たちも、エルフの魔法の力によって目を覚まし、あたりはひんやりとした幻想的なミストに包まれます。

【開催概要】ムーミン谷でみずあそび 2026

■開催期間：2026年7月3日（金）～9月6日（日） ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/45549/

エルフの森－メッツァの雲海 2026－

■開催期間：2026年7月3日（金）～9月23日（水・祝） ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/45522/

【ムーミン谷でみずあそび みどころ】

▶びしょ濡れ必至の新サマー・ショー「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」

すべてを凍らせる魔物「モラン」と一緒に思いっきり水しぶきを浴びて盛り上がるプログラム。思わず踊り出したくなる音楽と共に水しぶきがスプラッシュ！ 夏空の下、モランの登場によって雪が降り始めます。水しぶきを浴びるだけではなく、真夏にひんやりした雪を浴びる非日常体験で、心身ともに爽快感を感じられる新登場のショーにご期待ください。

■開催時間：1日3回公演 ※公演時間の詳細は公式サイトをご確認ください ■開催場所：KOKEMUS前 ※天候により内容の変更あるいは中止となる場合がございます

▶湖上の島へ冒険にいこう！「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」

宮沢湖上に浮かぶ16m×20mの巨大な「湖上のテラス」には、冒険心を呼び覚ます新感覚のみずあそびスポット「ニョロニョロのどしゃ降りスコール」が登場。 木陰から心地よい風が吹く木道を渡った先には、この場所ならではの特別な水遊びの仕掛けがあり、ワクワクしながらびしょ濡れになりたい方におすすめな場所。突如発生するどしゃ降りをお楽しみください。 ■開催場所：湖上のテラス ※天候により内容の変更あるいは中止となる場合がございます

▶エンマの劇場が浜辺に!?「サンサン サニー プレイタイム！」開催決定

全天候型シアター「エンマの劇場」にて、新たなショー「サンサン サニー プレイタイム！」の開催が決定しました。 イベント期間限定で、水着やサマーアイテムを身にまとったムーミン谷の仲間たちが登場する、暑い季節にぴったりのプログラムを毎日上映いたします。 ■開催時間：1日２回公演 ※公演時間の詳細は公式サイトをご確認ください ■開催場所：エンマの劇場

▶パーク全体がミストに包まれる「ムーミン谷の雲海2026」

イベント期間中、突然ムーミン谷が夏のミストに包まれて、雲海の世界に変貌します。天気、風向き、気温、湿度によってさまざまな姿を見せる幻想的で、ひんやりとした世界をご体感いただけます。 ■開催時間：毎日開催、噴出のタイミングは不定期 ■開催場所：ムーミン谷エリア

▶いたるところで涼を感じる！さまざまなみずあそびゾーン

今年もびしょ濡れになって遊べるアクティブゾーンと、涼やかに過ごせるリラックスゾーンが登場し、思い思いのみずあそびができます。 飛行おにの帽子から吹き上がるダイナミックな水柱をはじめ、子どもたちの笑顔と歓声が響くアクティブスポット「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」、シャボン玉が輝く小川に入って遊べる「じゃぶじゃぶクリーク」、木漏れ日とミストが織りなす幻想的な「ムーミン谷のふしぎなミストの道」。 さらに今年は『ムーミン谷の彗星』の物語を追体験する「花と物語のテラス」がひまわりなどの夏の花で彩られ、さまざまな非日常体験をムーミンバレーパークの豊かな自然の中で感じることができます。

また好評につき「ムーミン谷とアンブレラ」のアンブレラスカイの延長も決定。ひまわりの装飾が加わり、これまでと異なる夏ならではの風景がご覧いただけます。

▶【メッツァビレッジ】エルフの森 －メッツァの雲海 2026 －

ムーミンバレーパークに隣接する「メッツァビレッジ」では、例年好評を博している雲海を今年も開催します。4回目の開催となる今回は、豪華景品が当たるネーミングコンテストや、「地産地生の会」によるマロニエの実や西川材の端材でエルフの森の仲間たちを作るワークショップを実施。 北欧に伝承される「エルフ」と呼ばれる妖精。彼らにとって森（メッツァ）は人間との境界。木は尊敬され、立派な木は幸運を呼び込み、その陰にはエルフが住むと言われています。ちょっとユーモラスで、個性豊かな表情の樹々の守り神たちにお出迎えされながら、メッツァビレッジの中へ足を踏み入れたら、夏の冒険のはじまりです！

〈エルフの森 推しネーミングコンテスト〉応募期間：2026年7月3日（金）～7月27日（月） 応募方法： ①メッツァ公式Instagram「@metsavillage」をフォロー ②現地で撮影したお好きな「樹々の守り神」の写真、本文に名前＆推しポイントを書き、ハッシュタグ「#エルフの森 2026」をつけて投稿する ■開催期間：2026年7月3日（金）～9月23日（水・祝） ■開催場所：メッツァティエ（メッツァビレッジ エントランスエリア） ■協力：地産地生の会 ■「エルフの森 －メッツァの雲海 2026 －」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45522/

〈地産地生の会について〉

“地域の資源を使い、地域で生きる”ことを「衣食住＋遊」の分野において、次世代にバトンタッチする活動（事業）をしたい人の集まりです。事業では①自然がある②歴史・風土がある③安心・安全がある④コミュニティがある⑤美しさがあることを大切にしています。

私たちは「人と人をつなぐ」「山と家をつなぐ」「農と食をつなぐ」の3つのテーマに具体的なプロジェクトを行っています。今回の「エルフの森」のプロジェクトもその一つです。 乗り降り自由で何方でも参加できる月例会を行っています。関心をお持ちの方は下記にお問い合わせください。 事務局：創夢 〒357-0063 埼玉県飯能市飯能 090-4924-6267（山口） 地産地生の会 代表 吉野勲（090-3080-4183）

【夕方からでも満喫できる、夏の夜のムーミンバレーパーク】

▶花火開催日はナイトパスを販売！16:00からの入園でもたっぷり楽しめる「ムーミン谷の湖上花火大会～夏～」

ムーミンバレーパークのオリジナルソングに合わせて、湖の上から打ちあがる花火が夏の夜空を鮮やかに彩ります。 花火開催日には、16:00から入園できるナイトパスを販売。当日2,500円、前売2,300円のおトクなパスで、「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」などのショーも満喫できます。 涼しくなった日没後は昼とは一転、木々を照らすライトの色が次々に変化するライトアップ、夏仕様のデザインに変貌するムーミン屋敷のライトアップも見どころです。

■開催日：７月20日（月・祝）、26日（日）～31日（金） ８月2日（日）～7日（金）、13日（木）、14日（金）、16日（日）～23日（日）、29日（土）、30日（日） ９月5日（土）、6日（日） ※8月9日（日）は「ムーミンの日記念 花火大会 2026」を開催予定 ■開催時間：8月23日（日）までは19:30～、8月29日（土）からは19:00～（約5分間） ※少雨決行、強風荒天中止。中止情報については公式サイト・SNSで告知します。 ※「メッツァの北欧花火2026」開催日もナイトパスを販売します ※こども（4歳～高校生）のナイトパスの販売はございません 「ムーミン谷の湖上花火大会～夏～」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45545/

▶夏の思い出作りにぴったり！「こども応援キャンペーン」

2026 年 7 月 3 日（金）～9 月 30 日（水）までの期間、NPO 法人ディーセントワーク・ラボの特別企画「こども応援キャンペーン」を実施します。期間中、4 歳～高校生の皆さまを対象に、1 デーパスを通常価格 1,300 円のところ、500 円でご購入いただけます。 ■対象期間：2026 年 7 月 3 日（金）～9 月 30 日（水） ■販売価格：こども（4 歳～高校生）500 円

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。 【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】 https://www.asoview.com/channel/tickets/lf5lbhTO9i/ 【ムーミンバレーパーク チケットブース】当日チケット販売時間 10:00~閉園 1 時間前まで ※学生証を確認させていただく場合がございます ■「こども応援キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45544/

＜ムーミンバレーパークについて＞ ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。 ＜ムーミン物語について＞ ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/ ＜公式サイト・公式SNS＞ 「メッツァ（ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ）」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「メッツァビレッジ」公式X：https://x.com/Metsa_Official 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/ 「メッツァビレッジ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/