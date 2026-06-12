モデル地の支援につながる「夏目友人帳エポスカード」がデビュー！コラボレーションを記念したPOP UP SHOPも開催！

株式会社丸井グループ

株式会社エポスカード（東京都中野区、代表取締役社長：相田 昭一、以下「エポスカード」）は、アニメ「夏目友人帳」とのコラボレーションにより、「夏目友人帳エポスカード」の発行を開始いたします。

■「夏目友人帳エポスカード」の特徴

描き下ろしコラボデザイン「ニャンコ先生と花手箱」は、ご利用金額に応じて付与されるエポスポイント（決済金額200円につき1ポイント・還元率0.5％）のうち、ご利用金額の0.1%分を、支援金として熊本県人吉市へお渡しします。

これらは、令和2年7月に豪雨災害により甚大な被害を受けた夏目友人帳のモデル地の復興支援や環境保全に活用されます。

※寄付機能付きは「ニャンコ先生と花手箱」のデザインのみ

■カードデザインについて

水没した人吉駅（くま川鉄道）地域ボランティアにより手入れされている毘沙門堂

以下の2種類のデザインからお選びいただけます。

ニャンコ先生と花手箱

熊本県の代表玩具の一つ「花手箱」を製作する住岡郷土玩具製作所とアニメ「夏目友人帳」の描き下ろしコラボデザイン

SOUND THEATRE～音劇の章 夏霞～

約8年ぶりの上演となる音楽朗読劇「SOUND THEATRE×夏目友人帳～音劇の章 夏霞～」のキービジュアル

■新規ご入会・ご利用特典

「夏目友人帳エポスカード」に新規ご入会、またはお切り替え後、3カ月以内に累計10万円以上（税込）をご利用いただいたお客さまに、花手箱風がま口BOXポーチ（非売品）をプレゼントいたします。

■「夏目友人帳」とは

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます

「夏目友人帳」は緑川ゆき先生による、妖怪が見える少年・夏目貴志と、彼を取り巻く妖怪や人々との交流を描く漫画・アニメ作品。白泉社「LaLaDX」で2003年読み切りとして掲載された後、2007年より「LaLa」にて連載。テレビアニメも第七期まで放送されている人気シリーズ。

■POP UP SHOPについて

「夏目友人帳エポスカード」デビューを記念したPOP UP SHOPが有楽町マルイをはじめ5店舗で巡回開催いたします。POP UP SHOPでは、描き下ろしイラストを使用したグッズ販売やお買上抽選会、スタンディパネルの展示などファン必見の企画をご用意しております。

POP UP SHOP展開商品例

POP UP SHOPについてはこちら

＜POP UP SHOP情報＞

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1112

＜開催情報＞

■ 丸井グループの「『好き』を応援するビジネス」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3860/table/4122_1_6bf7deeabd729bffd40eed656408b874.jpg?v=202606120451 ]

丸井グループは「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンとして掲げており、これを実現するための戦略として「『好き』を応援するビジネス」を進めています。「『好き』を応援するビジネス』の目的は、「好き」を通じて自分のための消費が「誰かのため」、「社会のため」へと広がることでインパクトと利益の両立を実現することにあります。

現在、「好き」を応援するイベントの開催やグッズの販売などさまざまな取り組みを行っており、今後も一人ひとりの「好き」を起点とする企画を増やしていくことで、「誰かのため」、「社会のため」へと広がる消費を拡大し、インパクトと利益の両立をめざしてまいります。

▼「好き」を応援するビジネスについてはこちら

＜経営ビジョン＆戦略ストーリー2031＞

https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/plan/2025/pf2025.pdf

■「夏目友人帳エポスカード」の概要

1.カード発行主体：エポスカード

2.名称：夏目友人帳エポスカード

3.申込開始日：2026年6月12日（金）

4.デザイン：2種類

5.年会費：永年無料

6.国際ブランド：Visa

7.利用に伴う寄付：ご利用額に応じて付与されるエポスポイントのうち0.1％分を寄付（寄付機能つき券面のみ）

8.優待サービス：（すべての種類のエポスカードと共通）

（1）割引ご優待

・飲食店、テーマパークをはじめとする全国約10,000のご優待施設（2026年3月現在）

（2）ポイントご優待

・提携各社店舗（モンテローザ、ノジマ、KEYUCAなど）のご利用でポイントアップ、ポイントアップサイト「エポスポイントUPサイト」利用でのボーナスポイント付与

（3）ライフステージサポート

・カード会員限定保険、海外トラベルサービス、家賃支払い・保証人サービス ほか

※サービスの詳細はホームページにてご確認ください（https://www.eposcard.co.jp）

※お申込みはこちら（https://www.eposcard.co.jp/gecard/buffaloes/）

■エポスカードの概要

商 号：株式会社エポスカード

本社所在地：〒164-8701 東京都中野区中野4-3-2

代 表 電 話：03（3384）0101

U R L ：https://www.0101maruigroup.co.jp/

代表取締役社長：相田 昭一

事 業 内 容：クレジットカード業務・クレジット・ローン業務